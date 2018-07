Von Michael Abschlag

Bagdad, der Zaawra-Park im Herzen der Altstadt, Anfang Oktober. Der Platz ist gut besucht, denn an diesem Abend wird hier eine der beliebtesten Sendungen der arabischen Welt aufgezeichnet. Normalerweise sendet man aus dem Studio in Berlin, diesmal aber findet die Gesprächsrunde in der irakischen Hauptstadt statt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Unter den turmhohen Palmen und dem Sternenhimmel sprechen die Diskussionsteilnehmer über religiöse Toleranz, Korruption und die Unfähigkeit der Eliten. In der Mitte sitzt ein junger Mann und moderiert. Die Debatte ist leidenschaftlich, das Publikum elektrisiert. Und man hört erstaunliche Dinge.

Hintergrund Zahlen und Fakten zu Shababtalk Gegründet: 2011 in Berlin. Videoaufrufe: Videos von Shababtalk haben oft Klickzahlen im vier- bis fünfstelligen Bereich. Das erfolgreichste Video, in dem es um Sexualität geht, hat auf Youtube fast 453 000 Klicks. Fernsehzuschauer: Die Sendung hat in der Arabischen Welt ein [+] Lesen Sie mehr Zahlen und Fakten zu Shababtalk Gegründet: 2011 in Berlin. Videoaufrufe: Videos von Shababtalk haben oft Klickzahlen im vier- bis fünfstelligen Bereich. Das erfolgreichste Video, in dem es um Sexualität geht, hat auf Youtube fast 453 000 Klicks. Fernsehzuschauer: Die Sendung hat in der Arabischen Welt ein Millionenpublikum. In Ägypten sind es wöchentlich vier Millionen Zuschauer, umgerechnet 14 Prozent des TV-Publikums. Gesamtquoten liegen allerdings nicht vor. Facebook und Twitter: Shababtalk ist eine der meistgesehenen und meistkommentierten Sendungen auf den Seiten der Deutschen Welle (Arabia). Die hat derzeit 1 657 172 Facebook-Likes sowie 790 404 Follower auf Twitter. Empfang: Gesehen wird Shababtalk via Internet und über die Partnersender vor Ort. Im Dezember konnte man sie erstmals in Europa empfangen, über den Sender Astra 1M. Mitarbeiter: An der Produktion außerhalb des Studios ist ein ca. 50-köpfiges Team beteiligt, das bunt zusammengewürfelt ist. Gesprochen wird Deutsch, Englisch und Arabisch.

"Es ist mir doch völlig egal, welche Religion unser Präsident hat", ruft ein 25-Jähriger, der sich selbst als gläubigen Moslem bezeichnet. "Ich würde auch einen Juden oder Atheisten wählen, wenn er gut für unser Land wäre!" Die Menge applaudiert. In Einspielern werden Stimmen von der Straße eingeblendet. Ein Kebab-Verkäufer sagt auf die Frage, wie er die religiöse Trennung wahrnimmt: "Egal ob Sunnit oder Schiit, Hauptsache, die Leute kaufen meinen Kebab." Ein anderer ruft: "Wir verlangen als junge Iraker doch vor allem zwei Sachen: Sicherheit und Freude am Leben!"

"Shababtalk" heißt die Sendung, nach dem arabischen Wort für Jugend. Denn es ist die Jugend der arabischen Welt, die man anspricht, mit Themen, die von den staatlichen Fernsehsendern gemieden werden: Homosexualität, Sex vor der Ehe, Trennung von Staat und Religion. Es gibt kaum ein Thema, das nicht behandelt wird - und das erklärt wohl auch den Erfolg der Sendung: In Deutschland fast unbekannt, gehört sie in der arabischen Welt zu den beliebtesten Formaten überhaupt. Jede Woche erreicht sie ein Millionenpublikum, allein in Ägypten hat sie über vier Millionen Zuschauer.

"Auch in der arabischen Welt denken junge Leute viel über diese Themen nach", erklärt der Moderator, der 34-jährige Jafar Abdul Karim. "Sie dürfen es nur nicht laut aussprechen."

Seit vier Jahren gibt es Shababtalk, gedreht wird in einem Studio in Berlin. Hier genießen die Macher eine Freiheit, die in weiten Teilen der arabischen Welt undenkbar wäre. Gegründet wurde die Sendung unter dem Eindruck des Arabischen Frühlings, um der jungen Generation eine Stimme zu geben. Getragen wird das Projekt von der Deutschen Welle. Inzwischen ist die Sendung fest etabliert. Im Mai wurde sie beim Festival des arabischen Radios und Fernsehens zur besten Talkshow gekürt.

Abdul Karim, im westafrikanischen Liberia als Kind libanesischer Eltern geboren, wuchs in der Schweiz und im Libanon auf. Er hat die Sendung mitentwickelt und moderiert sie. Dass er sich in der arabischen wie auch der westlichen Welt auskennt, kommt ihm dabei zugute. "Ich kenne beide Perspektiven, das kommt mir bei Diskussionen oft entgegen", erklärt er.

Immer wieder geht es dabei hoch her, viele Themen sind heftig umstritten. Das ist durchaus beabsichtigt: "Wir wollen über Themen sprechen, die kontrovers sind", sagt Abdul Karim. "Und in unserem Sendegebiet sogar tabu." Heftige Diskussionen, ja Streit sind ausdrücklich erwünscht.

"Ich habe das Gefühl, dass viele Jugendliche in der arabischen Welt schon sehr viel weiter sind, als wir im Westen glauben", sagt Abdul Karim. So wagt er sich auch an ein Thema, dass in dort immer noch ein Tabu ist. Sein Gast in dieser Sendung ist der 31-jährige Schauspieler Omar Sharif Junior, der in Los Angeles lebt. 2011 hatte er sich in einer Zeitung als homosexuell geoutet. In seiner Heimat Ägypten wird das immer noch verfolgt.

Das Video mit Omar Sharif Junior erreicht im Netz schnell große Aufmerksamkeit, erzielte binnen Stunden über 100 000 Klicks. Vor allem die Zielgruppe, die 18- bis 30-Jährigen, reagieren überwiegend positiv.

Offene, ernsthafte Diskussionen über heikle Themen - das ist es, was das Publikum erwartet. Deshalb beschäftigt sich Karim in mehreren Sendungen auch mit einem anderen heiklen Thema: der Religion. Der Islam, religiöse Toleranz oder die Trennung von Staat und Religion werden immer wieder thematisiert.

In der Dar-Assalam-Moschee in Berlin-Neukölln diskutieren die Gäste über den Islam in Deutschland und über Integration. Es ist das erste Mal, das Shababtalk aus einer Moschee sendet. Als das Gespräch auf die Darstellung des Islams in den Medien kommt, erklärt eine junge Aktivistin, dass sie es satt habe, sich für Terroranschläge zu rechtfertigen: "Ich habe damit nichts zu tun", ruft sie, und das Publikum applaudiert.

Die Idee, sich auch räumlich seinem Publikum anzunähern, steckt auch hinter der "Arab World Tour". Etwa einmal im Monat reist Shababtalk dazu in die Heimatländer seiner Zuschauer: Zuerst ging es nach Bagdad und Tunis, dann nach Marokko, Ägypten und Jordanien. Ganz ungefährlich ist das nicht. Doch es öffnet die Augen für die Perspektive vor Ort. Als Abdul Karim in Tunis über Terrorismus diskutiert, spricht der Rapper DJ Costa einen wichtigen Punkt an: "Der Staat muss die Jugendlichen einbinden. Nur so kann er ihre Radikalisierung verhindern."

Es sind solche Sätze, die Abdul Karim Hoffnung machen. "Diese Generation wird in absehbarer Zukunft die arabische Welt regieren", sagt er. "Da ist viel Energie und Hoffnung. Die werden nicht aufgeben."