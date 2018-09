St. Leon-Rot. Dagi Bee wurde am 21. September 1994 in Düsseldorf geboren. Ihr richtiger Name ist Dagmara. Sie ist eine deutsche Youtuberin und veröffentlicht Videos über Beauty, Comedy und Lifestyle. Außerdem ist sie in anderen sozialen Netzwerken aktiv. Durch ihren damaligen Freund, den Youtuber Liont (2011 bis 2015), hat sie Youtube für sich entdeckt. Sie hat einen Vertrag mit Tube One, dem mittlerweile größtem Youtuber-Netzwerk.

Regelmäßig veröffentlicht sie Videos über Mode und Kosmetik. Im Folgenden kommen auch vereinzelte Challenges (Aufgaben; Herausforderungen) dazu und sie dreht mit anderen Youtubern wie BibisBeautyPalace oder Mrs. Bella Videos. Ihr erstes Video erschien am 6. Oktober 2012. Ab diesem Zeitpunkt ging ihre Karriere zunächst langsam und später sehr rasant bergauf. So zum Beispiel sah man sie im März 2014 erstmals im Fernsehen bei der Fernsehshow TV Total.

Auch heute noch sieht man sie des Öfteren auf den Titelblättern von Jugendzeitschriften wie Bravo oder Popcorn. So spricht sie ihre Zuschauer direkt an. Seit 2015 sah man sie auch in den Jugendfilmen Kartoffelsalat, Fuck ju Goethe, Bruder vor Luder und in dem Komödienfilm "Er ist wieder da", in dem sie sich selbst spielt. So wurde Dagi Bee noch bekannter unter den Jugendlichen. Heute hat sie über zwei Millionen Abonnenten und 283 Videos (Stand 14. Januar 2015). Ihr erfolgreichstes Video mit den meisten Aufrufen ist ein Musikvideo von KC Rebell namens "Bist du real", in dem Dagi Bee mitspielt. Dieses Video hat circa 27 Millionen Aufrufe.

Mit ihren Videos spricht sie hauptsächlich die Zielgruppe der Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren an. Viele Fans sehen sie als Vorbild, als Idol. Durch ihre Beauty- und Modevideos weckt sie die Interessen der Fans und sie wollen so wie sie aussehen. Ein Merkmal für die junge Youtuberin ist ihre Haarfarbe, die sie ständig wechselt, mal lila, dann wieder grau. Dies gefällt den Zuschauern. Wie andere Youtuber bietet sie verschiedene Verlosungen am Ende ihrer Videos an. Auch dies treibt die Zuschauer dazu, ihre Videos zu liken, zu teilen und ihren Kanal zu abonnieren. Da sie auch in den sozialen Netzwerken mehrere Tausend Abonnenten hat, lockt sie sehr viele Jugendliche zu ihrem Kanal. Nun stellt sich die Frage: Ist das alles nur Schein? Hat die Youtuberin auch eine Schattenseite?

Wir finden Ja! Denn in ihren Videos sieht man immer wieder Produktplatzierungen, mehr als bei anderen Youtubern. Zum Beispiel hat sie Haul-Videos (Videos, in denen Einkäufe gezeigt werden) veröffentlich. Solche Videos führen dazu, dass ihre Fans diese Produkte auch kaufen wollen. Auch die Links unter den Videos führen dazu, dass die Produkte schnell und einfach "per Klick" gekauft werden können. Dagi Bee ist nicht die einzige Youtuberin, die damit ihr Geld verdient. Dies wurde schon oft bei verschiedenen Interviews angesprochen, doch die junge Youtuberin bestreitet dies weiterhin.

Wir finden, dass solche Produktplatzierungen unangebracht sind, aber wenn man Produktplatzierungen dezent betreibt, ist das noch in Ordnung, denn es ist für uns auch klar, dass Youtuber durch Marketing ihr Geld verdienen. Dagi Bee übertreibt es aber unserer Meinung nach mit dem Marketing.

10- bis 14-jährigen Fans fallen solche Produktplatzierungen nicht direkt auf, doch wenn man älter ist, merkt man es, und es ist störend. Dagi Bee ist unserer Meinung nach nicht gerade die beste Youtuberin. Wir finden, dass ihre Videos früher besser waren. Auch ihre neue Kosmetikmarke "b" spricht uns nicht sehr an. Im Vergleich zu anderen Youtubern verkauft sie ihre Kosmetikmarke oder auch ihre T-Shirts viel zu teuer für uns Jugendliche, finden wir.

Auch andere Jugendliche sind unserer Meinung und zeigen dies, indem sie Hates (Hass-Kommentare) unter den Videos oder auf ihren sozialen Netzwerken posten. Dagi Bee zeigt sich sehr stark und selbstbewusst gegenüber ihren "Hatern". In einem Interview mit der Zeitschrift Bravo erzählt sie über ihre Gefühle. Sie sagt, dass sie nun mit Kritiken und Hass-Kommentaren umgehen kann. Außerdem ist Dagi Bee der Meinung, dass die "Hater" nur das Schlechte in anderen Personen suchen, anstatt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Um den Hatern entgegenzuwirken, startete die Zeitschrift Glamour einen Hashtag #SMILESTORM, an dem Dagi Bee teilgenommen hat. Außerdem gibt es auch Anti-Hate-Seiten auf den sozialen Netzwerken. Aber genug vom Negativen, wir freuen uns schon, die verschiedenen Youtuber auf den Video-Days zu sehen und die kommende Gang-Tour 2016 zu besuchen. Wir sind schon sehr gespannt, wie es mit Dagi Bee weitergeht.

Info: Dieser Artikel entstand im Rahmen des RNZ-Projekts "Schüler machen Zeitung". Die beiden Autoren Isabel und Lucas gehen in die Klasse 9a auf dem Privatgymnasium St. Leon-Rot.