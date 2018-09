Von Alisa Götzinger

Eine Situation, die sich wahrscheinlich überall auf der Welt so abspielen könnte: Ein Mensch, egal ob jung oder alt, war auf Reisen. Er war im Ausland. Lange Zeit war er unterwegs, hat viel erlebt und gesehen. Er hat eine tolle Zeit hinter sich, keine Frage - und doch steht eines Tages die Heimreise an. Er kommt nach Hause, an den Ort, der seine Heimat ist, wo er jeden Menschen kennt, wo er verstanden wird. Er öffnet die Tür, ein vertrauter Geruch schlägt ihm entgegen und Wärme. Er sieht diejenigen, die er liebt, und er weiß: Jetzt bin ich daheim, hier ist meine Heimat!

Heimat - das kann vieles sein. Kein Wunder, dass häufig die Frage gestellt wird: Heimat, was ist das überhaupt? Ein Ort, Menschen, ein Haus oder einfach nur ein Gefühl? Lässt sich Heimat beschreiben? Und wenn ja, wie? Der Duden macht es sich da einfach und stellt unter den Buchstaben H wie Heimat folgenden Eintrag: "Land, Landesteil oder Ort in dem man (geboren und) aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt."

Heimat ist also etwas Räumliches, soviel steht fest. Und dennoch ist sie mehr. Mehr als nur ein Haus, eine Stadt oder ein Land. Heimat ist alles zugleich - und scheinbar nicht zu greifen. Erinnerungen gehören natürlich dazu und der Geschmack der Brötchen, die niemand so gut backt wie der Bäcker um die Ecke, oder der Baum, an dem man sich lächelnd erinnert, wie gern man als Kind in seinem Schatten gespielt hat.

"Heimat, das ist für mich der Ort, an dem ich alles in und auswendig kenne und mit dem ich viele schöne Erinnerungen verbinde", bringt es Lena Erbacher (19) aus Buchen auf den Punkt.

Doch was wären eine Stadt oder ein Haus ohne die Menschen, die wir lieben? Mit Sicherheit vieles, aber keine Heimat. Tobias Eckert (19) aus Hardheim-Gerichtstetten beschreibt Heimat so: "Heimat, das ist für mich der Ort, an dem meine Freunde und meine Familie wohnen und wo ich mich heimisch fühle. Sie muss also nicht identisch mit dem Ort sein, an dem ich aufgewachsen bin." Ein sicherer Anker, ein Hafen, in den wir zurückkehren können, wenn die Welt aus dem Ruder läuft. Und Menschen, die einem das Gefühl geben: Wir sind für dich da, egal was passiert - auch das ist Heimat. Schon Herbert Grönemeyer brachte es in seinem Tophit "Heimat" im Jahr 1999 auf den Punkt: "Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl!" und deswegen oft schwierig zu beschreiben. Rückhalt, Wärme und Geborgenheit sind dabei vielleicht die Ausdrücke, die unsere Gefühle am besten in Worte fassen.

Was fast ein bisschen idealisiert klingt, gewinnt meist erst dann an Wert, wenn wir einmal nicht zu Hause sind. Seltsam erscheint es einem dann zum Beispiel, dass man noch vor kurzer Zeit unbedingt rauswollte: Die Schule hat man hinter sich, endlich ist man erwachsen und frei. Raus wollte man aus der Stadt oder dem Dorf, das die Heimat ist, und wollte rein ins volle Leben. Alles anders machen und das alte Leben hinter sich lassen wollte man.

Doch wenn einige Zeit vergangen ist und man in seinem neuen Leben vielleicht noch keine neue Heimat gefunden hat, dann wünscht man sich manchmal nichts mehr, als die vertraute Umgebung. Melancholisch und ein bisschen verklärt denkt dann manch einer an die Vergangenheit zurück und lächelt bei dem Gedanken an den Duft des leckeren Essens, das es zu Hause immer gab.

Ein Phänomen, das auch die kennen, die es für eine unbestimmte Zeit ins Ausland verschlagen hat. Fernab von allem, was einem vertraut ist, freut man sich dann über jedes kleine Signal aus der Heimat. Ein Tourist, der Deutsch spricht oder ein Hit aus Deutschland im Radio hinterlassen dann schon mal dieses warme Ziehen im Bauch und das Gefühl, fast ein bisschen Daheim zu sein."Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen", beschrieb es der Schriftsteller Theodor Fontane einst passend. Ein Zitat, dem die meisten wohl nur zustimmen können. So auch Tim Jaufmann (20) aus dem Buchener Stadtteil Götzingen: "Heimat ist für mich ganz einfach das Gegenteil von Fremde, also etwas Gewohntes, wo man sich wohlfühlt. Dieses Gefühl kommt bei mir besonders nach einer langen Reise auf, wenn ich wieder nach Hause komme", erklärt er.

Man sagt, dass Gefühle, die sich rund um die Heimat drehen, in Zeiten der Globalisierung für etliche Menschen schwierige Gefühle sind. In Zeiten, in denen die junge Generation ständig umziehen muss, in denen das Leben hektisch und Zeit Mangelware ist. Doch vielleicht - oder gerade deswegen - gewinnt die Heimat für viele Menschen auch an Wert, weil sie zu schätzen lernen, wie wichtig es ist, sich zu Hause zu fühlen. Erinnerungen, Gefühle, Menschen, die einem lieb sind, die eigene Geschichte - es gibt viele Aspekte, die ein Haus zu einem Zuhause und eine Stadt, ein Dorf oder ein Land zur Heimat machen. Dennoch bleibt eine Frage in der Luft hängen, die nicht beantwortet werden konnte: Was genau ist dann Heimat? Eine Antwort zu geben, ist schwierig und doch vielleicht denkbar einfach: Heimat ist dort, wo man zu Hause ist, und zu Hause, da ist es bekanntlich am schönsten!