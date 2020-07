Von Tanja Radan und Alexander Rechner

Ihr kennt die Situation bestimmt: Ihr wartet auf den Zug, und auf dem Bahnsteig steht jemand, den ihr irgendwie ganz gut findet. Jetzt könntet ihr einfach hingehen und losflirten, aber ihr traut euch nicht und schaut stattdessen lieber auf euer Smartphone. Zig Gedanken gehen durch den Kopf: "Was sage ich nur am besten? Was ist besonders einfallsreich? Womit bekomme ich ein Lächeln, das mir ein Gespräch ermöglicht?" Fünf Minuten später, ihr seid immer noch in Gedanken versunken, steigt die Person in den Zug ein und die Chance ist vertan. Aber Flirten ist im Grunde gar nicht so schwer. Es gibt viele Möglichkeiten und Wege zum Liebesglück.

Macht euch über das Flirten am besten nicht so viele Gedanken. Sensibel und locker bleiben, heißt das Motto. Seht den Flirt als Kontaktaufnahme an. Es geht nicht darum, sich womöglich gleich zu einem Eisbecher und Kinobesuch zu verabreden. Es geht beim Flirten eher darum, ein schönes Gespräch zu führen und sich dabei gegenseitig kennenzulernen. Toll ist, wenn dabei Interesse geweckt wird: das Interesse für ein weiteres Kennenlernen.

Ob jemand Lust auf einen Flirt hat, könnt ihr auch ganz gut an der Körpersprache erkennen. Wie reagiert das Mädchen oder der Junge, wenn ihr Blickkontakt aufnehmt? Wenn der andere erst herschaut, dann wieder wegschaut und schließlich doch wieder herschaut, sind die Chancen gar nicht so schlecht. Wenn der andere euch dann sogar noch anlächelt, ist die Chance für ein Gespräch sogar ziemlich gut. Das ist quasi eine Einladung zum Flirt. Also: Nehmt Kontakt mit der oder dem Unbekannten auf!

Beim Ansprechen macht aber nicht den Fehler, dass ihr möglichst schnell zur Sache kommen wollt. Beim Flirten gilt: immer ein Schritt nach dem anderen auf dem Weg zum Liebesglück. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, einen Einstieg zu finden. Der ganz normale Alltag ist schon voller Möglichkeiten.

Am Bahnhof könnt ihr den anderen nach einer Zugverbindung fragen, im Supermarkt könnt ihr euch am Kühlregal ganz unkompliziert eine Joghurtsorte empfehlen lassen und im Freibad könnt ihr euch in das Volleyballspiel einklinken. Und schon ist der Kontakt da. Daraus ergibt sich die Möglichkeit für weitere Sätze und für ein Gespräch.

Für die Jungs: Von den typischen Anmachsprüchen solltet ihr euch lieber fernhalten. Die Mädchen kennen die meisten Sprüche doch eh schon. Gerade die Aussagen aus dem Fernsehen sind überwiegend bekannt. Und die Mädchen finden diese Sprüche in der Regel nicht originell. Deshalb funktionieren sie sowieso nicht.

Und schrecken Mädchen meistens ab. Die Folge: Der Junge bekommt einen Korb. Lasst daher besser die Finger von diesen Anmachsprüchen.

Und denkt im Gespräch nicht darüber nach, wie ihr jetzt wohl beim anderen ankommt. Oder wie ihr glaubt, sein zu müssen, damit ihr Erfolg habt. Auch wenn es abgedroschen klingt: Am besten kommt ihr an, wenn ihr euch nicht verstellt und einfach so seid, wie ihr immer seid. Denkt während des Flirts an eure Schokoladenseiten und lasst Eigenschaften, die ihr an euch nicht so mögt, einfach links liegen. Dann fühlt ihr euch wohl, und das kommt beim Flirt auch rüber.

Und wie sieht es mit Komplimenten aus? Manche denken ja, dass Komplimente zum Flirt dazugehören. Und natürlich freut man sich, wenn man ein Kompliment bekommt. Aber es ist gar nicht so einfach, gute Komplimente zu machen. Schaut, was am besten zu der Situation passt.

Flirten ist etwas Schönes. Es muss nicht immer gleich zum Traumprinzen oder zur Traumfrau führen. Glückshormone werden dabei frei. Und man ist gut drauf!