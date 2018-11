Pokémon Go ist längst im Heidelberger Straßenbild angekommen, etwa als Graffito an der Ernst-Walz-Brücke. Fotos: Peter Dorn/Nintendo 2016

Von Philipp Weber

Jubelnde Jugendliche in der Heidelberger Poststraße, vor dem Leimener Rat- oder dem Schriesheimer Kaffeehaus: Pokémon Go ist der Trend des Sommers. Jan Essig aus Mannheim sieht den Hype mit den Augen des Profis. Er arbeitet freiberuflich als Illustrator, Programm- und App-Entwickler. Im ZeitJung-Interview sagt er, was Pokémon Go ausmacht, warum Apps spannend und sogar nützlich sein können - und warum er nicht Pokémon Go spielt.

Jan Essig ist 41 Jahre alt. Foto: privat

Herr Essig, Niantic fährt mit Pokémon Go Milliardenumsätze ein. Neidisch?

Natürlich. Ein Programmierer, der sich solch einen Erfolg nicht wünscht, ist verrückt. Aber als kleiner Entwickler ist es schwer, mit einem finanzstarken Konzern mitzuhalten. Zumal Niantic es sich leisten konnte, schon 2012 einen Versuch zu starten, bevor jüngst Nintendo miteingestiegen ist. Jetzt hat die Firma den idealen Zeitpunkt abgepasst, um die App auf den Markt zu bringen: Die Smartphoneprozessoren und die GPS-Programme sind nun weit genug für Pokémon Go.

Dennoch gab es Kritik, zunächst von Seiten der Nutzer: Niantic habe zu wenig Speicherkapazität vorgehalten.

Der Datenfluss ist aber auch gewaltig. Dass da mal ein Server in die Knie geht, ist aus meiner Sicht verständlich. Selbst für eine große Firma ist es schwer zu kalkulieren, ob eine App Erfolg hat oder floppt. Offenbar hat man nicht mit dem Hype rund um Pokémon Go gerechnet.

Mal abgesehen von Geld und Speicherplatz: Wie bindet ein Entwickler uns stundenlang ans Handy?

Pokémon Go ist eine geniale Mischung aus verschiedenen Ansätzen - und viel mehr als ein Daddelspiel für zu Hause. Die Spieler gehen nach draußen, bewegen sich und begegnen einander. Die Umgebung wird zum Spielplatz für Jäger und Sammler.

Entsteht hier eine neue Art von Gesellschaftsspiel?

Ja, genau. Die reale Welt wird quasi um das Spiel ergänzt. Wir Entwickler sprechen dabei von Augmented Reality.

Vor allem Menschen, die aus dem Pokémon-Alter raus sind, fragen sich, ob hier nicht Grenzen überschritten werden - beziehungsweise, ob die Linie zwischen herkömmlicher und erweiterter Realität nicht zu sehr verschwimmt.

Hier kann ich nur auf die Eindrücke verweisen, die ich tagtäglich in meiner unmittelbaren Umgebung mitbekomme. Wenn Jugendliche sich so sehr in das Spiel hineinsteigern, dass sie wie Zombies über die Straße wanken und kaum noch einen Blick auf den Verkehr werfen, finde ich das schon sehr grenzwertig - auch im Hinblick auf die Apps der Zukunft.

Sie selbst schreiben auf Ihrer Internetseite, dass Ihre Kinder Ihnen beim App-Entwickeln geholfen haben. Wie darf man sich das vorstellen?

Das hat angefangen, als meine ältere Tochter um die drei Jahre alt war. Ab und zu durfte sie Kleinkind-Apps ausprobieren. Dabei fiel mir auf, dass das Thema Nutzerfreundlichkeit bei Kindern und Jugendlichen besonders entscheidend ist. So erarbeiteten wir Apps, die ohne Werbung und ohne Verlinkungen zu anderen Netzseiten auskommen - und die ein Kind leicht bedienen kann. Auf Bedienerfreundlichkeit achte ich aber auch bei meinen Gesundheitsapps - vielleicht achte ich auch zu wenig aufs Geldverdienen (lacht).

Unabhängig davon sind virtuelle Spiele für Kinder und Jugendliche wieder in der Diskussion. Wann sind Spiele schädlich?

Das kommt sehr auf das jeweilige Spiel an. Ich persönlich finde Apps toll, bei denen ein Kind auf spielerische Weise etwas lernen oder ausprobieren kann - ohne gleich einen riesigen Baukasten besitzen zu müssen. Ich denke da an Spiele, bei denen Kinder Formen zuordnen, Figuren über Hängebrücken geleiten oder Jugendliche auf spielerische Art Wörter oder Fremdsprachen lernen. Aber Apps ersetzen nicht die Realität! Meine Kinder dürfen ein bis zwei Stunden pro Woche am Smartphone spielen. Im Sommer verbringen sie noch weniger Zeit damit.

Spielen Sie selbst Pokémon Go?

Nein, ich habe es nicht runtergeladen - und habe es auch nicht vor. Mir ist das aus datenschutztechnischen Gründen zu heikel. Als Nutzer von Pokémon Go lasse ich zu, dass mein Handy und damit ich absolut gläsern werde - etliche Funktionen sind für alle Mitspieler, die Anbieterfirma oder auch Dritte offen. Da die Smartphonekamera ständig mitläuft, übermittelt der Nutzer neben einem kompletten Bewegungsprofil auch Daten von seiner (privaten) Umgebung - und selbst der Mailzugang oder private Fotos könnten hierbei eingelesen werden. Für mich ist das zu viel.