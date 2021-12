Mannheim. (sal) Höchstens zehn Humboldt-Professuren bewilligt die Alexander von Humboldt-Stiftung pro Jahr, eine davon wurde jetzt dem von der Universität Mannheim vorgeschlagenen Makroökonomen Prof. Matthias Doepke angeboten. Er ist der einzige Wirtschaftswissenschaftler, der in diesem Jahr diese Auszeichnung erhält. Mit einem Preisgeld von 3,5 Millionen Euro über fünf Jahre ist diese Professur der höchstdotierte deutsche Wissenschaftspreis.

Die Finanzierung erfolgt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Auszeichnung soll dazu beitragen, im Ausland tätige Spitzenwissenschaftler für eine Arbeit in Deutschland zu gewinnen. Matthias Doepke stammt aus Deutschland, wo er auch Wirtschaftswissenschaften und Volkswirtschaftslehre studierte. 2000 promovierte er an der University of Chicago. Nach mehreren beruflichen Stationen in den USA lehrt er seit 2012 an der Northwestern University in Evanston.

Der Wirtschaftswissenschaftler macht Familien- und Genderthemen als wichtigen Gegenstand makroökonomischer Forschung sichtbar. Denn vermeintlich private Familienentscheidungen, etwa wie viele Kinder ein Paar hat, beeinflussen die Ökonomie und umgekehrt unterliegen Familien in ihren Entscheidungen klar ökonomischen Zwängen. Derzeit untersucht Doepke die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Bildungschancen von Kindern und auf die Gleichstellung der Geschlechter. Er ist weltweit als Gastwissenschaftler gefragt, ist unter anderem Fellow der US-amerikanischen Econometric Society und Mitherausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften. Seine Arbeit in Mannheim soll er 2022 aufnehmen.