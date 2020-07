Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wer verfolgt, wie der amerikanische Präsident die Covid-19-Pandemie mit seinen Kommentaren und in seiner Sprachwahl zum Schlachtfeld seiner persönlichen Profilierung macht, der wundert sich über eines: Warum geht er, wenn er vom "China-Virus" spricht, nicht darauf ein, dass es eine wissenschaftliche Leistung in den USA war, die die Grundlage der heutigen Forschung nach Medikamenten und Impfstoffen gegen das Corona-Virus bildet? Denn der Virologe, der das Virus der "Spanischen Grippe" entdeckt hat, hat seine familiären Wurzeln in Heilbronn.

Schätzungen, wie viele Menschen durch die bisher fatalste Pandemie, die Spanische Grippe in den Jahren 1918 bis 1920 zu Tode kamen, sprechen von 25 Millionen. In Deutschland sollen es 350.000 gewesen sein. Die Zahl der damals Erkrankten von 500 Millionen entsprach einem Drittel der damals lebenden Menschheit. Das Genom des Virus, das die "Spanische Grippe" auslöste, die man heute als "Mutter" der folgenden Epidemien (Sars, Schweinegrippe, Vogelgrippe) bezeichnet, wurde erst zu Beginn dieses Jahrhunderts nach etwa zehnjähriger Forschungsarbeit entschlüsselt. Für diese sensationelle wissenschaftliche Leistung steht vor allem der Name des amerikanischen Virologen Jeffrey Taubenberger.

Er entstammt einer Heilbronner Familie und ist gerade wieder in den US-Medien ein gefragter Mann, auch wegen der akuten Bedrohung durch die Schweinegrippe. Das Virus der Schweinegrippe des neuen Typs (Influenza A/ H1N1) ist ein Nachkomme des Pandemie-Virus von 1918, der "Mutter" von Covid-19. Amerikanische Forscher des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), an dem damals auch Jeffrey Tauberberger arbeitete, konnten schon vor einigen Jahren nachweisen, dass verschiedene Stämme des Virus parallel im Menschen, im Schwein und in Vögeln überdauerten und bis heute zirkulieren.

"Alle heute an den Menschen angepassten Influenza-Viren – sowohl die saisonalen Varianten als auch diejenigen, die dramatischere Pandemien auslösten – sind Nachkommen, direkt oder indirekt, dieses Gründervirus", stellte Taubenberger schon 2009 fest. Damals war er Leitender Forscher am Labor für infektiöse Krankheiten des NIAID.

Weil man darauf vorbereitet sein müsse, einer neuen und schweren Influenza-Pandemie, ausgelöst durch ein vollkommen neues Virus, ausgesetzt zu sein, "müssen wir auch weiterhin die Faktoren und Dynamik der gegenwärtigen Pandemie-Ära erforschen", waren sich die Wissenschaftler damals einig. 2018 schrieb das Wissenschaftsmagazin "Spektrum", dass "Erreger wieder kommen können und nicht zuletzt deshalb werde der Erreger der Spanischen Grippe so gründlich erforscht. Vielleicht kennen wir sogar schon seinen Nachfolger", hieß es in dem Artikel. Dies geschieht auch unter Mitwirkung von Taubenberger. Teile des Virus von 1918 finden sich auch in Grippeviren, von denen einige auch jüngere Grippe-Epidemien auslösten.

Auch Covid-19 ist nur ein weiterer Baustein in der langen Geschichte der Epidemien: Schweinegrippe, Asiatische Grippe, Vogelgrippe, Spanische Grippe, Hong Kong Grippe. Alle beschäftigen die Forscher. Foto: iStock

Wie es Jeffrey Taubenberger gelang, das komplette Genom des Erregers der Spanischen Grippe zu sequenzieren, war eine höchst spannende Angelegenheit. Eine Forschergruppe des Instituts für Pathologie der US-Streitkräfte in Rockville isolierte unter Taubenbergers Leitung 1996 und 1997 Teile des Grippevirus aus Gewebeproben, die die US-Army aus dem Ersten Weltkrieg aufbewahrt hatte; sie stammten aus Soldatengräbern im Permafrost von Norwegen. Der Virologe verglich sie 2002 mit Erbgutresten der Viren in Schwarzkopfruder- und Zimtenten, die Naturforscher 1916 in Utah geschossen, präpariert und an das Smithonian Institut in Washington übergeben hatten. Diese Vogelgrippe-Viren waren fast identisch mit jenen Influenza-Viren, die Taubenberger aus den Opfern der Spanischen Grippe isoliert hatte. Im Oktober 2005 berichteten US-amerikanische Wissenschaftler um Jeffrey Taubenberger, dass es in einem Hochsicherheitslabor des Centers für Desease Control and Prevention in Atlanta gelungen war, das Virus von 1918 auch zu rekonstruieren. Alle Forschungsergebnisse dazu wurden zusammen mit der kompletten Gen-Sequenz in den einschlägigen Fachzeitschriften veröffentlicht. Im Hinblick auf die Auslöser der Schweinegrippe von 2009 sagte Taubenberger: "Man kann also sagen, dass wir in einer Pandemie-Ära leben, die bereits 1918 begonnen hat".

Wer aber ist dieser Jeffrey Taubenberger, der 1961 im Hospital der US-Army in Landstuhl in Deutschland auf die Welt kam? Die Spuren führen zurück in die Heilbronner Ludwig-Pfau-Straße, in eine eher kleinbürgerliche Gegend im Süden der Stadt. Hier lebte die Familie Taubenberger, hier wuchs Jeffreys Vater Heinz Karl auf. Er wanderte 1951 in die USA aus, kam als Offizier wieder nach Deutschland und war in Landstuhl stationiert, wo Jeffrey als sein dritter Sohn geboren wurde.

Seit 1970 lebte die Familie in Washington, Heinz-Karl Taubenberger hatte man als Computer-Spezialisten ins Pentagon geholt, wo er 20 Jahre lang als "System Analyst", zuletzt als "Chief of the customer service branch of Defense Information Systems" arbeitete. Man kann dazu auch schlicht Spionage-Abwehr sagen. Seine alte Heimat und die früheren Nachbarn hat er noch mehrfach besucht.

Ältere Heilbronner erinnern sich gut daran, dass Heinz Karl Ende der 1940er und bis in die 1950er Jahre als Rollschuhläufer beim Heilbronner Rollschuh- und Eislaufverein (REV) mehrfach den Titel eines deutschen Junioren-Meisters im Einzel- und im Paarlauf gewann. Bei seinem Tod erhielt er einen Nachruf in der "Washington Post", der daran erinnerte, dass er, auch als Vietnam-Veteran, die US-Army als hochdekorierter Major verlassen hatte.

Sohn Jeffrey Taubenberger wurde Arzt und Naturwissenschaftler mit dem Ziel der Grundlagenforschung. In seiner Doktorarbeit in den 1980er Jahren untersuchte er, wie die Stammzellen des Knochenmarks sich in reife, weiße Blutkörperchen differenzieren. Seine medizinische Karriere ist bis heute nicht zu Ende; solange es Viren gibt, bleibt Taubenberger am Ball – zum Wohle der Menschheit.

Der Vater von zwei Söhnen hat aber noch eine ganz andere Seite und Begabung: als Musiker und Komponist. Er spielt verschiedene Holzblasinstrumente, Oboe, Englischhorn und Klarinette, vor allem aber komponiert er. Seine Werke, u. a. die 1984 entstandene Symphonie in d-Moll, seine Streichquartette und Quintette für Holzbläser wurden aufgeführt und auch die Lieder, die er für Tenor und Klavier geschrieben hat – nach Gedichten von Goethe.