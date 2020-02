Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Wenn man den Teufel nennt, kommt er gerennt." Dieses alte Sprichwort zitierte der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Martin Mosebach (Jahrgang 1951) in seinem Vortrag "Person und Mythos des Teufels". Zum Finale von Dieter Borchmeyers Reihe unter dem Motto "Der Teufel – Metamorphosen des Bösen" im voll besetzten Hörsaal 14 der Neuen Universität durchstreifte der Autor sein Thema essayistisch. Er räumte ein: "Über den Teufel sprechen zu müssen, erfüllt mich mit Unbehagen." Aber dann führte er doch so facettenreich wie hellsichtig durch die dunkle Seite der Macht in der Religion.

Mosebach zeichnete dabei ein persönliches Bild als Schriftsteller. Demnach steht im Christentum der Liebe Gottes der Hass gegenüber. Dass in Gottes Schöpfung überhaupt Raum für das Böse ist, sei vielen ein Ärgernis. Unangenehme Fragen stellen sich: Gab es das Böse von Anfang an in der Schöpfung? Ist Gott also doch nicht ganz gut, nicht allmächtig? Mosebach: "Das Geheimnis des Bösen trifft ins Herz der christlichen Botschaft." Aber das Böse gebe es nicht, nur den Bösen. Und dieser sei eine Person wie Jesus Christus. So konnte sich der Mensch schon früh auch gegen Gott entscheiden: "Das Böse hat freie Hand."

Die Spur des Bösen durchzieht auch Klaus Manns Roman „Mephisto“, in dem der Schauspieler Hendrik Höfgen – in Anlehnung an den realen Theatermann Gustaf Gründgens – während der Nazizeit einen Teufelspakt mit den Machthabern eingeht. Hier zu sehen ist Marcus Bluhm als Höfgen in der Rolle des Mephisto 2013 am Altonaer Theater Hamburg. Foto: Markus Scholz

Deshalb ist es schwer, Abstand zum Teufel zu wahren. Die Menschen müssen ihn fürchten. Denn er kann in der Seele eines Jeden einen mächtigen Verbündeten finden: "Der Teufel ist uns nah." Auf Wunsch kommt er sofort. So haben es Juden und Christen vermieden, den Teufel beim Namen zu nennen, und umschreibende Bezeichnungen verwendet: "Gottseibeiuns", "Leibhaftiger", "Luzifer" oder auch "Beelzebub". Denn: "Wenn man den Teufel nennt, kommt er gerennt."

Begreift man den Teufel als willensbegabte Person, wird das Christentum als Religion der Liebe zu einer Religion des Hasses – der Christ soll dem Teufel unversöhnlich gegenüberstehen. Weil auch der Widersacher Gottes die Menschen zu sich holen will. Dieses Ziel verfolgt er durchaus mit einer "erotischen Obsession", die in alten Sagen und Legenden beschrieben wird.

So haben die Menschen ein Grauen vor dem Bösen, das sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch in der letzten Vaterunser-Bitte äußert: "Und erlöse uns von dem Bösen, womit der Böse gemeint ist." Nicht mehr wie zuvor das "Übel". Etwa Johann Peter Hebel hat dieses Böse in einer seiner "Kalendergeschichten" erlebbar gemacht. Aber grundsätzlich bleiben Gott wie Satan unsichtbar. Letzterer erscheint bestenfalls in Verkörperungen, etwa als Schlange im Paradies.

Die Aufklärung machte mit dem Teufel zunächst kurzen Prozess und verschob ihn ins Reich der Gespenster: Sie wollte Gott und Teufel nur noch als Ab-straktionen zulassen. Aber in dieser geistigen Dürre bedeutete Jean-Jacques Rousseaus Philosophie eine geistige Revolution. Und in den beiden größten Kunstwerken des 18. Jahrhunderts – Mozarts "Don Giovanni" und Goethes "Faust" – schien noch einmal die Alte Welt auf, mit Teufelspakt und Lust am Bösen, Verdammung und Erlösung. Zugleich entstand das Werk des Marquis de Sade, das zum Vorbild neuzeitlicher Teufelssekten wird. Aber selbst der Satanismus von de Sade bleibt auf die Existenz des Heiligen fixiert.

Mosebach weiter: "Zur Erfahrung des 20. Jahrhunderts gehört die Erkenntnis, dass nicht nur verkehrter Glaube zur Ausbreitung der Teufelsmacht führt, sondern am besten und erfolgreichsten überhaupt kein Glaube." Demnach gibt es Gut und Böse gar nicht, diese willkürliche Unterscheidung dient als politisches Unterdrückungsmittel. Aber sogar die beiden Frankfurter Gelehrten Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, welche die Phänomene der Religion höchst skeptisch betrachteten, gelangten in ihrem berühmten Gemeinschaftswerk "Die Dialektik der Aufklärung" zu einer geradezu apokalyptischen Vision, die ihnen den Vorwurf einbrachte, Verrat an ihrer Sache geübt zu haben. Denn sie schrieben: "Die vollends aufgeklärte Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils."

Was meinten die beiden Philosophen damit? Für Christen sei die Antwort klar, so Mosebach: "Triumphales Unheil" – das könne nur der Teufel in Person sein.

Info: Dieter Borchmeyers Reihe "Vorträge zur Kulturtheorie" steht im kommenden Sommersemester unter dem Motto "Die großen Liebenden".