Von Arndt Krödel

Heidelberg. Haben Sie schon mal die Milchstraße am nächtlichen Himmel gesehen? Ein Großteil der städtischen Bevölkerung müsste hier mit "Nein" antworten. Denn eine Vielzahl von meist künstlichen Lichtquellen erzeugt über unseren Städten, sobald es dunkel wird, eine Lichtglocke, die uns die klare Sicht auf den Nachthimmel raubt. Der Fachbegriff dafür: Lichtverschmutzung. Und die nimmt sogar stetig zu. Was für die Astronauten im All, etwa den Deutschen Alexander Gerst, noch bis diesen Dezember an Bord der Internationalen Raumstation ISS, immer wieder ein atemberaubender Anblick ist - unser leuchtender Heimatplanet bei Nacht -, stellt für die Astronomen unten auf der Erde ein Ärgernis dar: Die Lichtverschmutzung behindert sie bei der Beobachtung des nächtlichen Himmels.

Davon weiß der Astrophysiker Dr. Johannes Puschnig ein Lied zu singen. Der am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg forschende Wissenschaftler - er beschäftigt sich vor allem mit der Sternentstehung auf großen Skalen und in externen Galaxien - kämpft seit 2011 aktiv für den "Erhalt der Finsternis", zu dem unsere Städte weltweit viel beitragen können. "Künstliches Licht, das dort strahlt, wo es weder gebraucht wird noch gewollt ist" - so lautet die internationale wissenschaftliche Definition von Lichtverschmutzung. Diese hat neben der Störung wissenschaftlicher Arbeit auch Auswirkungen auf Insekten, Vögel und den menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus, wie Puschnig bei einem Vortrag im Haus der Astronomie erläuterte.

Viele nachtaktive Insekten brauchen das Sternenlicht, um sich zu orientieren. Stattdessen werden sie von hellen Lampen angezogen und umkreisen diese bis zum Erschöpfungstod. Der weltweite Rückgang der Gesamtzahl der Insekten sei dramatisch, so der Wissenschaftler. Viele Insekten reagieren empfindlich auf die nächtliche Beleuchtung, sei es durch blaues oder ultraviolettes Licht. Auch der Einsatz von Insektiziden in der Landwirtschaft trage zum Aussterben der Insekten bei. Vögel sind ebenso vom Phänomen der Lichtverschmutzung betroffen, wie der Astrophysiker feststellte. Superstarke Projektionsscheinwerfer, sogenannte "Skybeamer", die zum Beispiel von Diskotheken gerne als kilometerweit am nächtlichen Himmel sichtbare Reklamemittel eingesetzt werden, ziehen die Tiere an und vernichten sie. Möglicherweise sind ganze Zugvögelschwärme davon betroffen.

Wie stark die Lichtverschmutzung ausfällt, wird durch spezielle bodengestützte Messungen ermittelt. Puschnig greift hier auf Daten zurück, die aus den Standorten Stockholm, Wien und Berlin stammen. Wien nimmt dabei eine Sonderrolle ein: Um 23 Uhr wird dort ein Teil der öffentlichen Beleuchtung abgeschaltet. Auch in Oberösterreich existiert ein umfassendes Messnetz. Neben den bodengestützten Messungen wird auch mit Satellitenaufnahmen gearbeitet. Wünschenswert, so der Wissenschaftler, wäre der Aufbau eines europaweiten Messnetzwerks, damit man auch quantitative Aussagen treffen kann, wie sich die Situation über die nächsten Jahre entwickelt.

"Wege in die Dunkelheit" weist in Österreich ein Leitfaden für die einzelnen Bundesländer, an dem Puschnig maßgeblich beteiligt war. Richten sich Städte mit Maßnahmen der Eindämmung der Lichtverschmutzung danach, erhalten sie vom Land eine gewisse Förderung. Blaues Licht hat einen großen Anteil an den Lichtglocken über Städten und Ortschaften. Eine Umrüstung auf sogenannte Full-Cut-off-Leuchten - diese strahlen nur nach unten - mit Leuchtmitteln von geringem Blauanteil hält der Astrophysiker daher für wünschenswert. Nachtabsenkungen oder -abschaltungen seien ein effektives Mittel, das derzeit noch zu wenig eingesetzt werde. Regulierungen zum Beispiel für Werbebeleuchtung müssten ebenfalls vorgenommen werden. Wichtig wäre, speziell in Bezug auf den Vogelschutz, ein europaweites Verbot von Skybeamern.

"Haben Sie eigentlich das Gefühl, wenn Sie mit Politikern oder Entscheidungsträgern reden, dass Sie eine Lobby gegen sich haben?" fragte ein Zuhörer in der anschließenden Diskussion. "Ja, definitiv", antwortete Puschnig. Aber man könne auch dagegen ankämpfen. In Österreich habe das relativ gut funktioniert. "Aber man muss sich darüber im klaren sein, dass in den Normausschüssen hauptsächlich Lobbyisten von Philipps oder Osram sitzen", sieht er die Situation ganz realistisch.