Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Was hast du da eigentlich in deiner Doktorarbeit gemacht? Wer auf diese Frage eine prägnante und verständliche Antwort geben kann, hat schon mal gute Voraussetzungen, beim KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation in die engere Wahl zu kommen. Damit zeichnet die Heidelberger Klaus Tschira Stiftung jedes Jahr Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen aus, 2021 bereits zum 19. Mal. 243 Promovierte haben Texte in den Kategorien Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Neurowissenschaften oder Physik eingereicht. Die Artikel haben ein dreistufiges Juryverfahren durchlaufen und wurden dabei von Medienschaffenden und Forschenden begutachtet.

Am Donnerstag wurden die Preise in einer digitalen Veranstaltung übergeben, der Festakt wurde per Livestream aus dem Mannheimer Jazzclub Ella&Louis übertragen. Die fünf Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin dürfen sich über ein Preisgeld von 7500 Euro freuen. Sie haben sich während ihrer Promotion ganz unterschiedlichen Fragestellungen aus dem Bereich der Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik gewidmet und darüber im Anschluss je einen Artikel auf Deutsch verfasst, der auch interessierte Laien für aktuelle Forschung begeistern kann. Ausgezeichnet wurden:

> Mathematik: Lothar Sebastian Krapp, Beitrag: "Wahr oder Falsch?", Universität Konstanz. In seinem Beitrag "Wahr oder Falsch?” beschreibt Lothar Sebastian Krapp, wie bestimmte Algorithmen dabei helfen können, mathematische Aussagen als wahr oder falsch zu erkennen. Zwar wurden schon einige solche Algorithmen entwickelt, bei manchen davon ist jedoch noch nicht klar, ob sie auch wirklich zuverlässig funktionieren. Ihre Funktionstüchtigkeit hängt dabei von bisher noch nicht bewiesenen mathematischen Vermutungen ab. Die Zusammenhänge zwischen diesen scheinbar unabhängigen Vermutungen müssen also weiter erforscht werden, um die hilfreichen Algorithmen besser zu verstehen.

> Biologie: Moritz Koch, Siegerbeitrag "Das Plastikbakterium", Universität Tübingen. In seinem Artikel "Das Plastikbakterium" beschreibt Moritz Koch, wie man mithilfe von Cyanobakterien, die umgangssprachlich auch Mikroalgen genannt werden, nachhaltiges Bioplastik herstellen kann. Dank Grundlagenforschung zum Stoffwechsel dieser Bakterien sowie der Entdeckung neuer Regulatoren war Moritz Koch in der Lage, diese gezielt zu verändern. Somit konnte ein biologisches System geschaffen werden, das atmosphärisches CO2 mit der Energie der Sonne in Bioplastik umwandelt.

> Chemie: Robert Macsics, Beitrag: "Kampf den Superkeimen", Technische Universität München. "Vom Krebsmittel zum Antibiotikum" heißt der Beitrag von Robert Macsics. Darin beschreibt er einen neuen Wirkstoff gegen multiresistente Keime. Die gegenüber Bakterien optimierte Substanz stammt ursprünglich von einem Krebsmedikament ab und weist vielversprechende Eigenschaften auf, u.a. eine erschwerte Resistenzbildung und Wirksamkeit im Tiermodell. Darüber hinaus setzt sich der Wirkmechanismus von allen bekannten Antibiotika ab, sodass daraus eines Tages ein wirklich neues Medikament entstehen könnte.

> Informatik: Ronja Laarmann-Quante, Beitrag: "Schwere Radieschencreme", Ruhr-Universität Bochum. In ihrem Beitrag "Schwere Radieschencreme" beschreibt Ronja Laarmann-Quante, wie die Verknüpfung von Linguistik und Informatik zu neuen Erkenntnissen über die Rechtschreibschwierigkeit von deutschen Worten führt. Auf Basis von maschinellen Lernverfahren ist es möglich, Rechtschreibfehler in Texten von Grundschulkindern zu einem gewissen Grad vorherzusagen. Aus den Modellen lässt sich wiederum ableiten, dass nicht nur einzelne Rechtschreibhürden Worte schwierig machen, sondern das Zusammenspiel verschiedener Faktoren.

> Neurowissenschaften: Niels Niethard, Beitrag: "Nachts im Gehirn", Universität Tübingen. In seinem Artikel "Wie Schlaf unser Gehirn im Gleichgewicht hält" erläutert Niels Niethard, wie die Nervenzellen in unserem Gehirn durch Schlaf ihre Balance zwischen Aktivität und Ruhe finden. Mit Hilfe eines speziellen Mikroskops kann er Nervenzellen von schlafenden Mäusen abhängig von ihrer Aktivität zum Leuchten bringen und so zeigen, welche Rolle unterschiedliche Neuronentypen in den verschiedenen Schlafphasen spielen. Damit leistet er einen Beitrag zu verstehen, wie Schlaf uns dabei hilft, Informationen abzuspeichern oder zu vergessen.

> Physik: Max Gmelch, Beitrag: "Daten speichern mit Licht", Technische Universität Dresden. In seinem Beitrag "Vom Kinderzimmer zur Quantenmechanik - Daten speichern mit Licht" beschreibt Max Gmelch, wie es mit neuen Materialien möglich wird, nur mit Hilfe von Licht beliebige Informationen in transparente Etiketten zu schreiben und zu löschen – und das mehrfach. Dahinter steckt ein komplexes quantenmechanisches Wechselspiel von Leuchtstoffen, Licht und Sauerstoff.

Die Ortsangaben beziehen sich jeweils auf die Universität, wo die Preisträger promoviert haben.