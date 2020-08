Von Christian Satorius

Als die 60-jährige Lehrerin Penny Harris im August des Jahres 2007 an einem Strand im britischen Devon eine gelbe Quietscheente fand, wurde sie über Nacht berühmt. Schließlich habe sie keine x-beliebige Plastikente gefunden, titelten damals die englischen Zeitungen, sondern die erste einer ganzen Flotte von Abertausenden Enten, deren Ankunft führende Ozeanografen schon vorhergesagt hatten. Doch dann stellte sich heraus, dass alles doch nur eine Ente war – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Harris hatte eben doch nur eine x-beliebige Plastikente gefunden und nicht etwa die Vorhut der legendären Quietscheenten-Armada, die seit 1992 Meereskundler in aller Welt geradezu in Verzückung versetzte. Am 10. Januar 1992 geriet nämlich der chinesische Frachter "Tokio Express" auf seinem Weg von Hongkong nach Tacoma in den USA im Nordpazifik in einen schweren Sturm und dabei gingen drei Container mit Plastikbadespielzeug für Kinder über Bord. Die Container öffneten sich in der sturmgepeitschten See und 28.800 gelbe Quietscheentchen, blaue Schildkröten, grüne Frösche und rote Biber begannen ihre Odyssee über die Weltmeere.

Schnell hatten Ozeanografen in der seltsamen Flotte ein neues Forschungsobjekt entdeckt, denn dank ihrer Unsinkbarkeit und äußersten Widerstandsfähigkeit erwiesen sich die Entchen, Schildkröten und Co. als überaus hochseetauglich und eigneten sich somit ganz hervorragend, um Erkenntnisse über die globalen Meeresströmungen zu gewinnen. Der amerikanische Ozeanograf Curtis Ebbesmeyer, der die seltsame Flotte auf ihrem Weg durch die Ozeane erforschte, sagt heute augenzwinkernd: "Es ist absolut unglaublich, was wir von einer Ente lernen können."

Bis dahin nämlich beschränkten sich die Daten, die den Meereskundlern zur Verfügung standen, vor allem auf das Material, das einige wenige Treibbojen lieferten, die zu Forschungszwecken auf den Meeren ausgesetzt wurden, um Auskunft über die Strömungsverhältnisse zu geben. Immer wieder aber gingen dabei Bojen verloren, und ganz billig war der Spaß ohnehin noch nie. Nun aber standen den Wissenschaftlern praktisch über Nacht 28.800 Forschungsobjekte zur Verfügung, die allein aufgrund ihrer schieren Menge Daten in einer bisher unbekannten Fülle liefern konnten.

Die Informationen, die Ebbesmeyer und seine Kollegen auswerteten, wurden dabei auch von Amateuren, Touristen und Freizeitkapitänen zusammengetragen, jedem also, der den Fund einer Quietscheente auf den Internetseiten www.beachcombersalert.org bzw. www.flotsametrics.com meldete. Das Bild, das der Meereskundler – der zuvor schon Abertausenden Turnschuhen auf der Spur war, die die "Hansa Carrier" 1990 verloren hatte – und seine Kollegen auf diese Weise über die weltweiten Strömungsverhältnisse erhielten, vervollständigte sich so nach und nach immer mehr. "Ein dreiviertel Jahr, nachdem die Plastiktiere ihren Kurs aufgenommen und stolze 3541 Kilometer hinter sich gebracht hatten, wurden Hunderte von ihnen in der Nähe von Sitka in Alaska gesehen. Ganze zwölf Jahre später, im Jahr 2004, spülte das Meer an genau denselben Strand immer noch neue Quietscheentchen, Biber und Schildkröten", sagt Curtis Ebbesmeyer.

Von Sitka aus ging es weiter an der Küste entlang Richtung Aleuten, wo nach 3500 zurückgelegten Meilen Hunderte von ihnen in Sheyma angespült wurden. Nun nahmen die Spielzeuge Kurs auf Japan und von dort aus ging es wieder zurück mit dem Subpolaren Strom des Nordpazifiks nach Sitka. Als sie dort nach drei Jahren wieder angekommen waren, hatten sie fast 11.000 Kilometer in der Ringströmung des Nordpazifiks zurückgelegt. "Ein anderer Teil der Qietscheenten-Flotte schlug einen südlicheren Kurs ein und durchquerte in sechs Jahren den Subtropischen Strom des Nordpazifiks", erläutert der Meereskundler. Was den kleinen Enten, Bibern, Schildkröten und Fröschen auf ihrem beschwerlichen Weg durch die Weltmeere aber auch immer geschah – einige durchschwammen immerhin die Beringstraße, froren im Nordpolarmeer fest, schipperten vor Australiens Küsten in Haigewässern umher, oder gerieten vor den Hebriden in schwere Stürme – so ist das weitere Schicksal der Flotte heute doch unbekannt.

"2007 noch erwarteten die Ozeanografen die Ankunft der Flotte an Großbritanniens Stränden, doch dort ist sie nie angekommen", sagt der Autor Donovan Hohn, der die seltsame Armada in seinem Buch "Moby Duck" rund um die Welt begleitet hat. "Im Nordatlantik konnte nicht ein einziges Spielzeugtier zweifelsfrei der Flotte zugeordnet werden. Alles, was übrig bleibt, sind einige angeblichen Sichtungen, die aber allesamt sehr fraglich sind."

Für den Experten gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die für den aktuellen Verbleib der Flotte infrage kommen: "Erstens: Die Spielzeugtiere waren auf ihrem Weg durch die Arktis schneller als gedacht, und haben den Nordatlantik zu einem Zeitpunkt erreicht, als niemand nach ihnen gesucht hat. Zweitens, und das ist die wahrscheinlichere von beiden Möglichkeiten: Die Sonne und das Meer haben den Spielsachen über die Jahre hinweg so sehr zugesetzt, dass heute nur noch einzelne kleine Bruchstücke irgendwo umherschwimmen."

Hohns Meinung nach, ist "die Quietscheentchen-Flotte, die in einem großen Pulk über die Meere schippert, heute nur noch ein Mythos." Es könnte demnach gut sein, dass sich die Armada inzwischen zerschlagen hat, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich ist sie sogar ein Teil des gigantischen Müllstrudels geworden, der im Pazifik treibt, und vom Subtropischen Strom des Nordpazifiks zusammengewirbelt wird. Genau diesen Kurs hatten die Enten auf ihrer südlichen Route ja ohnehin schon einmal eingeschlagen.

Hohn jedenfalls hat seit 2007 bis zum heutigen Tage kein einziges Quietscheentchen mehr gesehen, so sehr er auch gesucht hat, und auch Curtis Ebbesmeyer hat längst ein neues Forschungsgebiet für sich gefunden: die Erkundung der Meeresströmungen anhand von Geisterschiffen.