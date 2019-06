Von Geraldine Friedrich

Heidelberg. Bluthochdruck (auch als Hypertonie bezeichnet) hängt das Image an, ausschließlich ältere Menschen zu betreffen. Doch das ist falsch. Auch jüngere Erwachsene und sogar schon Kinder können an Bluthochdruck leiden. Das Tückische ist: Er tut weder weh, noch zeigt er äußerlich spezifische Symptome. Der Stereotyp des dicken, rotgesichtigen Rentners, der täglich seine Pillen schluckt, trifft zwar auch zu. Doch tatsächlich können auch schlanke, junge Menschen und Kinder an Bluthochdruck erkranken.

"Problematisch ist, dass man die Erkrankung oft erst im Erwachsenenalter diagnostiziert, häufig erst in den 30ern oder 40ern. Das bedeutet, dass derjenige oder diejenige eventuell schon über Jahrzehnte mit unentdecktem Bluthochdruck gelebt hat und damit schon entsprechende Schädigungen des Herz-Kreislaufsystems entstanden sind", fasst Prof. Elke Wühl, Kinderärztin und Nierenspezialistin am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg, zusammen. Heißt im Umkehrschluss: Je früher ein Kinderarzt die Krankheit entdeckt, desto besser können nicht wiederumkehrbare Schädigungen an Herz und Gefäßen verhindert werden. Schließlich zählen Herz-Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall immer noch zu den häufigsten Todesursachen bzw. Ursachen dafür, dass jemand ein Pflegefall wird.

Wünschenswert wäre also durchaus eine regelmäßige Messung des Blutdrucks bereits bei Vorschulkindern, doch diese ist in den sogenannten U-Untersuchungen nicht vorgesehen. Kinderärzte messen in der Regel den Blutdruck bei Kindern nur, wenn besondere Risikofaktoren vorliegen.

Die Deutsche Hochdruckliga in Heidelberg, ein Verein, der sich um die Belange von Bluthochdruckpatienten kümmert, empfiehlt eine Überwachung des Bluthochdrucks bereits bei unter Dreijährigen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft: Das Kind wurde als Frühchen intensivmedizinisch behandelt, es liegt eine angeborene Herzerkrankung oder eine Nierenerkrankung vor. Es wird mit Medikamenten behandelt, die den Blutdruck beeinflussen oder es liegen Hinweise auf einen erhöhten Hirndruck vor.

Zusätzliche Risikofaktoren sind laut Wühl zudem Bluthochdruck der Eltern, insbesondere ein Bluthochdruck der Mutter während der Schwangerschaft. Allerdings ist das Messen eines korrekten Blutdrucks gerade bei kleineren Kindern kompliziert und zeitintensiv. Zum einen soll sich der Patient während der Messung ruhig verhalten, daher sind bei jungen Kindern oft mehrere Messungen erforderlich. Zum anderen passen die Manschetten der üblichen Blutdruckmessgeräte häufig nicht für die dünnen Ärmchen sehr junger Kinder.

Dazu kommt dann auch noch der Weißkitteleffekt: Gerade für junge Patienten ist der Besuch beim Kinderarzt stressig, allein die Aufregung kann zu einer Blutdruckerhöhung führen. Daher sollte der Arzt immer mehrmals messen, idealerweise auch an verschiedenen Tagen. Außerdem muss man berücksichtigen, dass die Normwerte für den Blutdruck bei Kindern vom Alter abhängig sind und in der Regel viel niedriger sind als beim Erwachsenen. So gilt für Erwachsene ein Blutdruck von 120/80 mm Hg als optimal. Für einen 12-Jährigen liegt dieser Blutdruck gerade noch im

Normbereich, für einen Sechsjährigen bedeutet er aber schon einen Bluthochdruck und für einen Dreijährigen sogar einen schweren Bluthochdruck. Die Ursachen für Bluthochdruck bei Kindern sind sehr unterschiedlich. Ganz grob unterscheidet man Bluthochdruck, für den sich keine organische Ursache finden lässt und der häufig familiär bedingt ist. Dann gibt es Bluthochdruck, der durch andere Erkrankungen, z.B. durch kranke Nieren oder ein krankes Herz entsteht. Das ist vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern der Fall. Wird also bei einem Kind ein erhöhter Blutdruck gemessen, so gilt es zunächst der Ursache auf den Grund zu gehen, z.B. eine Erkrankung der Niere auszuschließen. Die Nieren sind deshalb so wichtig, weil sie - grob zusammengefasst - über Hormonausschüttungen den Wasser-/Salzhaushalt und die Gefäßweite im Körper regeln. Sie sorgen dafür, dass alles im Gleichgewicht bleibt.

Isst ein Mensch beispielsweise zu viel Salz, führt das dazu, dass die Nieren über zusätzliches Wasser eine Verdünnung der Salzkonzentration im Blut bewirken. Durch diese zusätzliche Flüssigkeit steigt aber bei einigen Menschen der Blutdruck. In diesem Fall kann Bluthochdruck als chronische Folgeerkrankung entstehen. Schließlich wird Bluthochdruck durch eine ungesunde Lebensweise begünstigt. Die häufigste Ursache für Bluthochdruck bei Kindern ist Übergewicht verbunden mit einer ungesunden, salzreichen Ernährung. Laut Deutscher Hochdruckliga leidet jedes vierte übergewichtige Kind an Bluthochdruck. Und da laut Bundeszentrale für politische Aufklärung in Deutschland 15 Prozent aller Drei-bis 17-jährigen übergewichtig sind, davon jedes zweite bis dritte Kind sogar als stark übergewichtig gilt, dürfte sich die Zahl der an Bluthochdruck leidenden Kinder locker im fünfstelligen Bereich bewegen.

Übergewicht ist also der entscheidende Risikofaktor für den Bluthochdruck bei Kindern. Als leicht übergewichtig gilt beispielsweise ein achtjähriges Kind, welches bei einer Körpergröße von 1,30 Meter 33 Kilo wiegt - und das obwohl gemäß Body-Mass-Rechner ein BMI von "nur" 19,5 vorliegt. Ein BMI, der bei Erwachsenen als unkritisch gilt, ist bei Kindern und Heranwachsenden anders zu bewerten. Wichtig: Ob im Einzelfall das Übergewicht eines Kindes kritisch ist, kann nur der Kinderarzt klären.

Kinderärztin Wühl ging zusammen mit anderen Heidelberger Ärzten in einer groß anlegten Studie den Risikofaktoren für Bluthochdruck bei Kindern auf den Grund. Sie maßen bei 4200 Vorschulkindern in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis den Blutdruck. Ergebnis: Bereits in diesem Alter spielte das Gewicht schon eine große Rolle. Bei übergewichtigen Kindern war der obere Blutdruckwert im Durchschnitt um fast 4 mm Hg, bei adipösen Kindern sogar um 6 mm Hg höher im Vergleich zu Kindern mit einem normalen Gewicht. Auch Passivrauchen führt bei Kindergartenkindern zu einem höheren Blutdruck, und zwar um ein 1 mm Hg beim oberen und 0,5 mm Hg beim unteren Blutdruckwert. Wühl: "Das klingt zwar wenig, aber wenn man bedenkt, dass oft mehrere Risikofaktoren zusammen kommen, gehört auch Passivrauchen für mich zu den vermeidbaren Risikofaktoren."