Von Heribert Vogt



Am 7. Juli findet in Heidelberg der „Akademientag“ zum Thema „Umbruch, Aufbruch, Vielfalt. Die Reformation und ihre Wirkungen“ statt. Es handelt sich um eine zentrale Veranstaltung der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften unter Federführung der Heidelberger und der Mainzer Akademie. Der Heidelberger Theologe Christoph Strohm gibt im RNZ-Gespräch einen Überblick.

Der Heidelberger Theologe und Kirchenhistoriker Christoph Strohm. Foto: F. Hentschel

Herr Prof. Strohm, der Höhepunkt des Akademientages ist die prominent besetzte Abendveranstaltung in der Alten Aula zum Thema „Religion in der modernen Gesellschaft“. Was erwarten Sie von ihr?

Die Akademien der Wissenschaften beschäftigen sich mit Grundlagenforschung, die auch für die Gegenwart relevant sein soll. Deswegen hatten wir bei der Abendveranstaltung das Ziel, die Bedeutung der Reformation für die westliche Zivilisation heute anzusprechen. Es geht um die besonders aktuelle Frage, welche Rolle die Religion in einer modernen Gesellschaft spielt, mit allen Chancen und Risiken. Wir haben ja jetzt dauernd die Gefahren dessen vor Augen, was fanatisierte, nicht zivilisierte und nicht bürgerschaftskompatible Religion zu bewirken vermag.

Wer sind die Teilnehmer der Abenddiskussion?

Dort sprechen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, und Karl Kardinal Lehmann, der frühere Bischof von Mainz. Dabei ist auch die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, die beste Kennerin der Wirkungen des kollektiven Gedächtnisses in der Gegenwart. Die Moderation hat der frühere Heidelberger Akademiepräsident Peter Graf Kielmansegg. Diese Runde verspricht, spannend zu werden.

Warum findet der Akademientag in diesem Jahr zum Thema Reformation in Heidelberg statt?

Mit dem Akademientag wird versucht, die Grundlagenforschung der deutschen Akademien der Wissenschaften in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. In diesem Jahr nimmt der Akademientag Bezug auf das 500-jährige Reformationsjubiläum. Weil die Heidelberger Akademie der Wissenschaften einschlägige Forschung auf dem Gebiet der Reformation leistet, erhielt sie nun zum ersten Mal den Zuschlag. Die Veranstaltung hat ein großes Format mit vielen hochkarätigen Wissenschaftlern.

Wie kam es zum Heidelberger Forschungsschwerpunkt Reformation?

Das ist wesentlich durch herausragende Forscher erfolgt: in der Nachkriegszeit Heinrich Bornkamm, dann Gottfried Seebaß und durch den noch aktiven Eike Wolgast. Insbesondere ist Heinz Scheible mit dem Großprojekt der Edition des Melanchthon-Briefwechsels zu nennen.

Tagsüber findet das Programm in der Neuen Universität statt. Zur Eröffnung geht es um das Thema „Vielfalt und Einheit der Reformation“.

Diese Einleitungsveranstaltung in der Neuen Aula thematisiert ein zentrales Problem. Denn die Reformation im einfachen Sinn hat es nicht gegeben. Sie bestand vielmehr aus sehr unterschiedlichen Richtungen, die sich zum Teil heftig bekämpft haben. Und das soll auch anschaulich gemacht werden: Eine studentische Theatergruppe spielt Zitate ein, die dann von Professoren erörtert werden. Parallel findet den ganzen Nachmittag über die Projektstraße im Treppenhaus der Neuen Universität statt. Dort soll die Grundlagenforschung besonders für junge Menschen zugänglich gemacht werden. Auch ein Quiz wird es geben.

In dieser Projektstraße sind wiederum die Heidelberger besonders stark vertreten.

Das trifft zwar zu, aber beteiligt sind alle acht deutschen Akademien. Zum Beispiel zeigt die Göttinger Akademie der Wissenschaften das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch. Dabei geht es um Reformation und Sprachwerdung in der damaligen Zeit. Die Göttinger und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften präsentieren die Edition der Schriften des „Lutheraners“ Gottfried Wilhelm Leibniz. Hinzu kommen die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München, die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste in Düsseldorf, die Sächsische sowie die Hamburger Akademie der Wissenschaften.

> In weiteren Veranstaltungen steht etwa das Verhältnis von Reformation und Moderne im Zentrum.

Das ist ein sehr kontrovers diskutierter Aspekt. Und die unterschiedlichen Thesen sollen möglichst kräftig zum Ausdruck kommen. Auch hier nehmen profilierte Wissenschaftler teil. Hat die Moderne bereits im Mittelalter begonnen oder erst in der Aufklärungszeit?

„Luther und die deutsche Sprache“ ist immer ein großes Thema.

Es wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung Luthers Bibelübersetzung für die deutsche Sprache hatte und welche Wirkungen festzustellen sind. Auch Luthers außerordentliche Sprachkraft spielt eine Rolle. In der Parallelveranstaltung wird kritisch erörtert, was eigentlich das Reformatorische in der globalen Welt ausmacht.

Es geht auch um die kulturellen Wirkungen der Reformation in der Gegenwart.

Im Mittelpunkt stehen Sprache, Literatur und Musik. Besondere Kompetenzen haben wir in der Musik mit der Expertin Silke Leopold. Sie zeigt mit konkreten Beispielen die Auswirkungen der Reformation auf die Musik der Frühen Neuzeit. Das ist die Abschlussveranstaltung in der Neuen Aula, wo auch die Orgel zum Einsatz kommt.

Zudem finden sich Angebote für Schulklassen.

Der Akademientag will insbesondere auch junge Menschen erreichen. Deshalb haben wir Gymnasien angeschrieben, um Schulklassen zu gewinnen. Hier bieten wir Vorlesungen und Workshops an.