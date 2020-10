Eine Bedienung stellt in einem Wirtshaus Stühle auf einen Tisch. Fast in der Hälfte der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte gelten wegen stark steigender Corona-Zahlen nun eine striktere Maskenpflicht, verschärfte Kontaktbeschränkungen und Sperrstunden in der Gastronomie. Foto: dpa