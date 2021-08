Auch der andere hat einiges zu sagen: "Lass uns Klartext reden. Ihr Juden habt vergessen, was es heißt, in der Minderheit zu sein." Er sei ein Bürger zweiter Klasse, werde als Feind, als mögliches Sicherheitsrisiko gesehen. "Ich vergesse nie, wer ich bin. Ich unterstütze keinen Terror, ich bin gegen Gewalt - aber 70 Jahre Besatzung, natürlich gibt es Widerstand."

Vorwürfe, Stereotype, Vorurteile - mit ihrem Rap-Song "Let's talk straight" haben der in Tel Aviv lebende jüdische Israeli Uriya Rosenman und der aus Ramla stammende arabische Israeli Sameh "Saz" Zakout auf sozialen Medien einen Hit gelandet. Allein auf YouTube hat der Song fast 140 000 Clicks und viel Zuspruch. Am Ende der wechselseitigen Anschuldigungen steht die Einsicht: "Wir beide haben kein anderes Land. Das ist, wo der Wandel beginnt."

Veröffentlicht wurde der Song nur wenige Tage nach dem Ende der gegenseitigen Raketenbeschüsse zwischen Gaza und Israel im Mai. Kurz zuvor hatten Mobs jüdischer und arabischer Israelis Gruppen der jeweils anderen Seite gewaltsam attackiert. Es hatte Tote und Verletzte gegeben. Mit ihrem Lied trafen die beiden Künstler einen Nerv.

Dabei reicht die Vorgeschichte viel weiter zurück als bis zu dem jüngsten Konflikt, erzählt Uriya Rosenman in Tel Aviv. Als er vor einigen Jahren Joyner Lucas' Song "I`m not a racist" gehört habe, sei das wie "ein Schlag in den Magen" gewesen. Er habe etwas Ähnliches machen wollen wie der US-Rapper, bezogen auf Israel. Und nirgends im Land sei die Kluft so tief wie zwischen Juden und Arabern.

Dabei stellen die arabischen Israelis ein Fünftel der israelischen Bevölkerung von 9,4 Millionen Menschen. Die Besatzung palästinensischer Gebiete seit 1967 durch Israel ist ein wunder Punkt, das Gefühl vieler arabischer Israelis, Bürger zweiter Klasse zu sein, ein anderer. Umgekehrt fragen sich viele jüdische Israelis, wie es auch in dem Lied thematisiert wird, ob sie angesichts von Terroranschlägen in der Vergangenheit den arabischen Mitbürgern wirklich trauen können.

Zwei Jahre hat der 31-jährige Rosenman, der eigentlich aus der Bildungsarbeit kommt, an dem Song gearbeitet. Auch für ihn war es eine Auseinandersetzung mit dem Blick auf die Welt und die israelische Gesellschaft, mit dem er aufgewachsen war: "Ich komme aus einer sehr zionistischen Familie, mein Großvater war Kommandeur bei den Fallschirmjägern." Zu Arabern hatte er vor seiner Armeezeit so gut wie keine Kontakte: "Ich habe nie die palästinensische Seite der Geschichte gekannt."

Ihm sei klar geworden, dass das Lied nur mit einem arabischen Partner authentisch sein könne, sagt Rosenman. Ein Bekannter brachte ihn mit dem Sänger und Schauspieler Sameh Zakout (37) zusammen. Der war erst einmal misstrauisch, wollte nicht der Alibi-Araber sein. Zwei, drei Monate hätten sie diskutiert. "So lange hat es gedauert, Vertrauen aufzubauen." Am Ende stand nicht nur Vertrauen, sondern auch eine echte Freundschaft.

Ein Schlüsselwort des Songs ist Change, Veränderung. Hass und Rassismus, so lautet die Botschaft am Ende, seien nicht die Zukunft. "Wir haben das Jahr 2021, wir müssen uns nach vorne bewegen", sagt Zakout. "Wir müssen weg von der Ignoranz", stimmt Rosenman zu. "Was zählt, sind nicht die Kriege der Vergangenheit, sondern die Zukunft, die unsere Kinder einmal haben werden."

Dem anderen den Spiegel vorzuhalten sei wichtig, meint Zakout. Er beklagt mangelnde Symmetrie im israelisch-palästinensischen Verhältnis. "Überall auf der Welt wissen Minderheiten mehr über die Mehrheit als umgekehrt", sagt der Musiker, der auch Cousins in Frankfurt und in Berlin hat. "Ich habe Hebräisch gelernt, seit ich sechs bin, ich kenne die Geschichte des Holocaust aus dem Schulunterricht."

Mit dem Rap-Song ist die Zusammenarbeit der beiden nicht beendet. Sie gehen an Schulen, besuchen jüdische und arabische Gruppen. "Wir versuchen, ein bisschen Zweifel zu säen und eine offene Haltung zu schaffen", sagt Rosenman. Lösungen für den Nahostkonflikt hätten auch sie nicht - doch sie hoffen, am Anfang einer neuen sozialen Bewegung zu stehen.

Die Perspektive des jeweils anderen zu sehen, das könne schon einmal ein Anfang sein. Am Ende des Videos sitzen die beiden Männer einander stumm gegenüber, teilen Pita-Brot und Hummus. Im richtigen Leben versucht Uriya Rosenman, eine andere Sprachlosigkeit zu überwinden: Er lernt jetzt Arabisch.