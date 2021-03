Ein Schlepper zieht die «Ever Green». Das Frachtschiff ist in der Nacht zum 24. März auf Grund gelaufen und blockierte seither die wichtiges Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Foto: Uncredited/Suez Canal Authority/AP/dpa

Ein Bagger versucht, das vordere Ende Containerschiffs Ever Given zu befreien, nachdem es im südlichen Ende des Suezkanals auf Grund gelaufen war. Foto: -/Suez Canal Authority via Egyptian Cabinet Facebook Page/dpa