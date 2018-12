Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

In den USA hatte sich der Dow nach anfangs hohen Verlusten erholt und am Ende leicht im Plus geschlossen.

Der Index der mittelgroßen Konzerne MDax legte um 0,91 Prozent auf 22.272,25 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um 0,76 Prozent auf 3039,81 Zähler.