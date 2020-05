Von Matthias Kros

Mannheim/Ladenburg. Der Technologiekonzern ABB verringert die Zahl seiner Standorte in der Metropolregion Rhein-Neckar von drei auf zwei: Im Jahr 2022 sollen die rund 400 Mitarbeiter des Forschungszentrums in Ladenburg nach Mannheim umziehen. Dort plant die ABB ein neues, multifunktionales Bürogebäude, das Platz für 1200 Beschäftigte bieten soll. Der Neubau entstehe auf dem heutigen Areal in der Kallstadter Straße 1 und verfüge über mehr als 20.000 Quadratmeter Gebäudefläche, teilte ABB am Freitag in Mannheim mit.

Nach der Fertigstellung sollen Mitarbeiter der operativen Einheiten, insbesondere der Geschäftsbereiche Industrieautomation und Antriebstechnik, des Forschungszentrums und der Dienstleistungsbereiche dort arbeiten. Das bedeute, dass die Ladenburger ABB-Mitarbeiter, die überwiegend für den Geschäftsbereich Antriebstechnik tätig sind, nach Mannheim umziehen werden, heißt es in einer Pressinformation. Die Zusammenlegung der Standorte Mannheim und Ladenburg an einer gemeinsamen Adresse werde zu Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen beitragen und damit zur weiteren Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen ABB führen. ABB beabsichtige, die nicht mehr genutzten Gebäude und Flächen in Ladenburg und Mannheim zeitnah zu veräußern.

"Die Entscheidung für diesen Standort ist in erster Linie eine für Mannheim und keine gegen Ladenburg", betonte Hans-Georg Krabbe, Vorstandsvorsitzender der ABB AG. "Am Ende der Prüfung aller Möglichkeiten erwies sich der Neubau am Traditionsstandort Mannheim als die wirtschaftlichste und gleichzeitig zukunftsfähigste Option."

Am ABB-Standort Heidelberg sollen sich weiterhin die Aktivitäten des Geschäftsbereichs Elektrifizierung konzentrieren – die Mitarbeiter dieses Geschäftsbereichs, die heute in Mannheim oder Ladenburg arbeiten, sollen nach Heidelberg umziehen, teilte ABB weiter mit. Der Standort Heidelberg werde durch die Bündelung aller Kompetenzen des Geschäftsbereichs Elektrifizierung gestärkt und bleibe größter Produktions-Standort der deutschen ABB.