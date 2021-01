Wiesloch. (mk) Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP SE erwartet für das Geschäftsjahr 2020, die EBIT-Prognose (oberes Ende der Bandbreite von 34 bis 42 Millionen Euro) zu übertreffen. Bei einer insgesamt positiven operativen Entwicklung habe MLP für das vierte Quartal 2020 sogenannte "performance-abhängige Vergütungen" erzielt, die deutlich über der bisherigen Planung lägen, teilte das Unternehmen am Montag Abend mit. Performance-abhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatz-Effekt im vierten Quartal 2020 belief sich laut MLP auf rund 15,6 Millionen Euro.

"Schon heute lässt sich absehen, dass wir nochmals besser abschneiden werden als zuletzt prognostiziert. Damit erzielen wir unter den deutlich erschwerten Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie ein sehr gutes Ergebnis", sagte der Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg. "Wir ernten die Früchte der Verbreiterung unserer Umsatzbasis in den vergangenen Jahren. Dadurch konnten wir coronabedingte Rückgänge in einzelnen Beratungsfeldern durch Zuwächse in anderen mehr als ausgleichen." MLP hatte am 27. April die Prognose eines EBITs in einer Bandbreite von 34 bis 42 Millionen Euro für 2020 veröffentlicht. Im Juli wurde die Erwartung dahingehend konkretisiert, dass sie voraussichtlich das obere Ende dieser Bandbreite liegt.