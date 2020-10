Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleiter MLP erfüllt eine Forderung seiner Kritiker und kennzeichnet seine Seminarangebote für Studierende klarer mit dem eigenen Logo. Zu den Kritikern gehört die "Bürgerbewegung Finanzwende" des früheren Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick, die sich am Mittwoch über den Nachrichtendienst Twitter meldete: "Erste Erfolge unserer Kampagne", heißt es hier. "Der Finanzdienstleister MLP kennzeichnet mittlerweile Angebote namentlich und schafft ein wenig Transparenz".

Die selbst ernannte Bürgerbewegung hatte Anfang des Jahres die Aktivitäten von MLP an Universitäten unter Beschuss genommen. Die Wieslocher sind an den Hochschulen genau wie andere Finanzvertriebe schon seit langem präsent. Denn dort treffen sie auf eine lukrative Zielgruppe, die nach dem Studium in der Regel gut verdient. MLP kooperiert deshalb in verschiedenster Form mit Hochschulen und bietet dabei eigene Veranstaltungen, etwa Bewerbungstrainings, Stipendien-Checks oder Steuerseminare an. In den Augen der Kritiker sind solche Seminare aber nur Vehikel, um den Studierenden Geldanlage-, Altersvorsorge- und Versicherungsprodukte zu verkaufen.

Die "Bürgerbewegung Finanzwende" stört sich vor allem an der Internet-Plattform "Hochschulinitiative-Deutschland", auf der die verschiedenen MLP-Seminare angeboten werden. Die Seite gebe sich als "Dein Partner im Studium" aus, diene MLP aber letztlich nur für eine Kontaktanbahnung mit den Studierenden, denen nicht klar sei, dass der Finanzdienstleister hinter den Angeboten stecke.

MLP konnte diese Kritik zwar zu keiner Zeit nachvollziehen und verwies stets darauf, dass auch andere Unternehmen frühzeitig den Kontakt mit Studierenden suchten. Dennoch hat der Finanzdienstleiter die Seminarangebote bei der "Hochschulinitiative Deutschland" mittlerweile klar und schon auf der Startseite mit dem MLP-Logo versehen. Inhalte sind zum Beispiel Steuer-Seminare oder Bewerbungstrainings.

Als Reaktion auf die Kritik der "Bürgerbewegung Finanzwende" will MLP diese Kennzeichnung aber nicht verstanden wissen: "Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Marktauftritts setzen wir seit einiger Zeit noch mehr auf unsere Marke, beispielsweise mit unserer seit Frühjahr laufenden Werbekampagne und auch verstärkt mit unserem Logo auf der Website von der Hochschulinitiative Deutschland und bei anderen Partnern", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag.

Lena Blanken, Kampagnenleiterin bei Finanzwende, sieht die Wieslocher dagegen weiter in der Pflicht: "Das ist ein erster Schritt von MLP, doch bei Weitem nicht genug", sagte sie am Donnerstag. "Denn der Finanzmakler nutzt weiter den öffentlichen Raum der Hochschulen und ein fragwürdiges Online-Netzwerk, um an die Kontaktdaten von Studierenden zu kommen". Auch wenn MLP die Kurse nun besser kennzeichne, offenbare das Vorgehen des Finanzvermittlers ein Verständnis von öffentlichen Bildungseinrichtungen, das man ablehne. "Wir werden weiter daran arbeiten, dass Unis frei von Werbemaßnahmen von MLP und Co. sind", so Blanken. Finanzwende ist nach eigenen Angaben eine unabhängige Interessenvertretung mit rund 3500 Mitgliedern, die sich für einen Umbau des Finanzwirtschaft stark macht, "damit sie dem Menschen dient".