Von Barbara Klauß

Wiesloch. Der Druckmaschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen regelt die betriebliche Altersversorgung für die Beschäftigten in Deutschland neu und vereinheitlicht die jährliche Steigerung der Renten – allerdings auf niedrigerem Niveau. Das teilet das Unternehmen am Dienstag mit. Ein neuer Tarifvertrag, auf den sich Vorstand, Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall geeinigt haben, sieht demnach vor, dass die Betriebsrenten künftig im ersten Jahr um 2 Prozent zulegen, in allen Folgejahren um jeweils 0,4 Prozent. Damit habe man eine gerechte Gleichbehandlung und dauerhafte Sicherheit für die rund 7000 aktuellen und die zukünftigen Betriebsrentner erreicht, sagte Finanzvorstand und Arbeitsdirektor Marcus Wassenberg bei einer Telefon-Pressekonferenz.

Mit der Neuregelung steigen die meisten Renten künftig weniger stark als in der Vergangenheit. Zumindest theoretisch. Viele der bisher bestehenden Betriebsvereinbarungen hatten eine jährliche Zunahme um 1,5 Prozent vorgesehen, erklärte Mirko Geiger, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg. Allerdings habe Heideldruck diese Steigerung aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den vergangenen fünf Jahren ausgesetzt. Mit dem neuen Tarifvertrag sei das nun nicht mehr möglich. "Die Rentner bekommen also tatsächlich mehr", so Geiger. Für Mitglieder der IG Metall, die in Rente gehen, hat die Gewerkschaft eine zusätzliche Einmalzahlung in Höhe von 800 beziehungsweise 1200 Euro ausgehandelt.

Der Betriebsratsvorsitzende Ralph Arns sieht in der getroffenen Vereinbarung einen Gewinn für beide Seiten: Die Rentner bekämen endlich wieder etwas mehr und die Firma werde finanziell entlastet. So könne ein Beitrag geleistet werden, um die Arbeitsplätze in Wiesloch-Walldorf und an den anderen deutschen Standorten zu sichern.

Dank der geringeren Steigerung muss das Unternehmen weniger Geld für die Pensionen zurücklegen. Den entsprechenden Betrag könne man aus den Pensionsrückstellungen herausnehmen und dem Eigenkapital zuführen, so Geiger. Unternehmensangaben zufolge stärkt das das Eigenkapital im laufenden ersten Quartal des Geschäftsjahres mit rund 65 Millionen Euro. Zudem trage die Vereinheitlichung der Regelungen zur Altersversorgung dazu bei, Verwaltungskosten zu senken, so Wassenberg.

Der kriselnde Druckmaschinenbauer steckt mitten im Umbau. Mitte März hatte der Vorstand ein umfassendes Sanierungsprogramm beschlossen, um dauerhaft wieder Gewinne erwirtschaften zu können. 1600 der verbliebenen 11.700 Stellen sollen abgebaut, die Produktion unprofitabler Maschinen eingestellt werden. Für das Sanierungsprogramm hatte Heideldruck sich Geld aus einem eigenen Pensionsfonds geholt.

Die Anpassung der betrieblichen Altersversorgung bezeichnete Wassenberg nun als nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zur nachhaltigen finanziellen Stabilisierung – und zur Sicherung des Unternehmens. Mit dem neuen Tarifvertrag sei Heidelberger Druckmaschinen ein Thema angegangen, das vielen Firmen in Deutschland – gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase – Probleme bereite. "Wir sind ein 160 Jahre altes Unternehmen, das aus sehr guten Zeiten kommt und eine sehr generöse Pensionsordnung hatte – mit großen Rentensteigerungen für eine Vielzahl von Beschäftigten", sagte er. Auf eine Milliarde Euro bezifferte Wassenberg die Pensionsverbindlichkeit des Unternehmens. In Zeiten, "in denen die Zinsen historisch niedrig sind", betrachtet er die Dämpfung der künftigen Rentenerhöhung auch als Lösung eines strukturellen Problems.

Unterdessen gehen die Verhandlungen um den Arbeitsplatz-Abbau in Wiesloch-Walldorf voran, wie Betriebsratschef Arns erklärte. Seit einer Woche liefen die Gespräche auf Hochtouren. 67 Altersteilzeitverträge seien bereits unterschrieben, sagte er. Für den Wechsel in die Transfergesellschaft haben sich einem Sprecher zufolge bereits 70 Mitarbeiter entschieden. Auch das Management-Level sei inzwischen auf ein Prozent der Belegschaft reduziert, fügte Wassenberg hinzu.

Nach wie vor macht auch die Corona-Pandemie dem Unternehmen zu schaffen. Derzeit sind Betriebsratschef Arns zufolge noch rund 3500 der insgesamt 5000 Mitarbeiter im Stammwerk in Wiesloch-Walldorf in Kurzarbeit, rund 1500 seien aber wieder an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt.

Auch Finanzvorstand Wassenberg zeigte sich zuversichtlich: Zum einen sei der wichtige chinesische Markt fast wieder auf dem alten Niveau, sagte er. Und er hoffe, dass es auch Europa zeitnah wieder aufwärts gehe. Zudem sei zwar die Auftragslage noch nicht so, wie der Vorstand sich das wünsche, doch nehme der Auftragseingang Monat für Monat zu. "Daraus schöpfen wir Hoffnung."

Update: Dienstag, 30. Juni 2020, 20 Uhr