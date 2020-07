Heidelberg. (kla) Heidelberger Druckmaschinen treibt den Umbau des Unternehmens weiter voran und verkauft die Gallus Gruppe an den Schweizer Verpackungskonzern benpac holding ag mit Sitz in Stans. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Demnach wollen benpac und Heideldruck bei der digitalen Etikettendruckmaschine Gallus Labelfire in Zukunft eng zusammenarbeiten: Heidelberger Druckmaschinen soll weiterhin die digitale Druckeinheit (DPU) sowie Verbrauchsmaterialien für diese Maschine liefern.

Der Verkauf finde im Rahmen der beschlossenen Fokussierung auf das Kerngeschäft im Bogendruck statt, teilte das Unternehmen weiter mit. "Mit dem Verkauf unserer Schmalbahn-Rollendruck- und Rollen-Flexodruck-Aktivitäten fokussieren wir uns weiter auf innovative Lösungen in der gesamten Wertschöpfungskette rund um den gedruckten Bogen", erklärte Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer laut Mitteilung. "Dabei behalten wir die Digitalkompetenz im Haus und werden auch durch die Kooperation mit benpac bei der Gallus Labelfire die Digitalisierung konventioneller Druckmaschinen weiter ausbauen."

Mit der Transaktion gehen in Summe fünf Standorten in Deutschland und der Schweiz mit insgesamt rund 430 Mitarbeitern auf benpac über. Heidelberg erwartet aus der Transaktion, bei einem vereinbarten Kaufpreis von rund 120 Millionen Euro, einen Ertrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Verkauf, der der Mitteilung zufolge noch unter Gremienvorbehalt steht, soll noch 2020 wirksam werden.

"Unser Ziel ist es, Heidelberg nachhaltig finanziell zu stabilisieren – darauf sind alle Maßnahmen seit dem Start unserer Transformation im März dieses Jahres ausgerichtet", so Hundsdörfer. Die Veräußerung der Gallus-Gruppe sei ein weiterer wichtiger Teil der Neuausrichtung, sagte Marcus A. Wassenberg, Finanzvorstand von Heideldruck. "Wir stärken weiter erheblich unsere Liquidität und unser Konzern-Eigenkapital – das hilft uns vor allem auch in Zeiten von Corona."