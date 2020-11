Von Matthias Kros

Wiesloch. Große Versicherungsmakler haben von der Stiftung Warentest schlechte Noten für ihre Beratung bei der Wahl einer Krankenversicherung erhalten. Zu oft werde den Kunden ein Wechsel in eine private Krankenversicherung empfohlen, obwohl sich dieser mitunter nicht lohne, berichtet die Fachzeitschrift "Finanztest" in ihrer Dezember-Ausgabe. Besonders schlecht schnitt dabei der Wieslocher Finanzdienstleister MLP ab, der für seine Beratungsqualität nur ein "Ausreichend" erhielt. Das Unternehmen kann diese Bewertung allerdings nicht nachvollziehen.

Ein Wechsel in eine private Krankenversicherung ist nicht ohne Risiken, denn es gibt anschließend oft kein Zurück mehr in die Solidargemeinschaft. Zwar sind die Prämien in jungen Jahren oft deutlich günstiger als bei der gesetzlichen Versicherung, doch sie steigen in der Regel mit dem Alter. Zudem müssen für Kinder bei der privaten Krankenversicherung eigene Beiträge gezahlt werden, während sie bei der gesetzlichen Kasse kostenlos mitversichert sind.

Um nun herauszufinden, wie gut die Beratung bei Versicherungsmaklern ist, schickte Finanztest 30- bis 40-jährige Testpersonen los. Ihr Anliegen: Soll ich in die private Krankenversicherung wechseln? Damit wurden 32 Beratungsgespräche bei vier deutschlandweit beratenden Versicherungsmaklern vereinbart und durchgeführt: Hoesch und Partner (Note: 2,4), Plansecur (2,6), Dr. Klein (3,2) und MLP (3,6).

Dabei war die Legende so gestrickt, dass für die Testpersonen ein Wechsel in die private Krankenversicherung eigentlich nicht empfehlenswert ist. Dennoch wurde in 21 der 32 Beratungen dieser Schritt "direkt oder indirekt" empfohlen. Teilweise hätten die Beratungsgespräche nur gut 20 Minuten gedauert, viele wichtige Fragen hätten die Makler dabei gar nicht gestellt, kritisierten die Tester. Die größten Mängel diagnostizierten sie bei der individuellen Empfehlung und der entsprechenden Begründung. MLP schnitt bei dem Test am schlechtesten ab: "MLP und Dr. Klein beraten nicht gut", schreibt Finanztest daher sogar auf der Titelseite des Dezember-Hefts.

Die Studie sei aufgrund der geringen Fallzahl aber nicht repräsentativ, wehrt sich MLP gegen die Ergebnisse der Warentester. Tatsächlich beschäftigten die Wieslocher insgesamt rund 2000 Berater. Auch die Ausgestaltung des Testdesigns werfe Fragen aus: So sei unklar, welche Äußerungen die Testkunden tatsächlich getätigt hätten und wie sie subjektiv interpretiert worden seien, sagte ein MLP-Sprecher am Dienstag in Wiesloch. Er kritisierte zudem, dass bei einer Empfehlung für eine private Krankenversicherung immer mitschwinge, dass vermeintlich überwiegend provisionsorientiert gehandelt worden sei. "Wie ist es dann aber zu erklären, dass auch vier von acht der getesteten Berater, die ausschließlich ein Honorar für ihre Beratung erhalten, die private Krankenversicherung empfohlen haben?"

Hinzu komme, laut MLP, dass der "oberflächliche Studienbefund von Finanztest” nicht in das Gesamtbild passe, das andere Untersuchungen mit "weitaus breiterer Stichprobe zeichnen”. Die eigene Beratungsqualität werde immer wieder aussagekräftig unter Beweis gestellt, so zum Beispiel beim Online-Bewertungsportal WhoFinance.de, so der Sprecher des Finanzdienstleisters.