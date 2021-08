Von Harald Berlinghof

Wiesloch. Der einst in Heidelberg gegründete Finanzdienstleister MLP befindet sich weiterhin auf einem Wachstumskurs, den der Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg am gesterigen Donnerstag als eine starke Botschaft an den Markt bezeichnete. Die Gesamterlöse erreichten nach den ersten sechs Monaten des Jahres mit 421,8 Millionen Euro einen neuen Höchstwert und der Gewinn (EBIT) lag mit 31,4 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahr. Einen wesentlichen Grund für die Freude über das Halbjahresergebnis 2021 und das Ergebnis des zweiten Quartals sieht der Vorstandschef in einem breiten Fundament der Unternehmensentwicklung. "Das ist kennzeichnend für das neue MLP", betonte Schroeder-Wildberg. Es seien eben nicht einzelne Teilbereiche des Konzerns, die den Aufschwung tragen, sondern vielmehr profitiert MLP von einem breiten und belastbaren Fundament aller Geschäftsbereiche.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei in Zeiten einer Niedrigzinspolitik das so genannte Betongold. Die Immobilienvermittlung von MLP führt deshalb die Hitliste der Unternehmensbereiche an und legt im ersten Halbjahr beim Umsatz um 38,5 Prozent zu, steuert allerdings zum Gewinn nur 5,4 Prozent bei. Das 2. Quartal alleine betrachtet, zeigt gar eine Steigerung von 58,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch die in 2020 in schweres Fahrwasser geratene betriebliche Altersvorsorge ist auf den Wachstumspfad zurück gekehrt. Die private und betriebliche Altersvorsorge konnte um 11,8 Prozent beim Umsatz zulegen. Das Vermögensmanagement, das besonders hohe Anforderungen an die Berater stellt, steigerte seinen Umsatz um 32,6 Prozent und steuert mittlerweile 38,7 Prozent zu den Erlösen des Unternehmens bei. Die Zahl der Familienkunden konnte man um 9800 auf 557.100 steigern.

"Mit unserer breiten Aufstellung sind wir zu einem verlässlichen Dividendentitel geworden und gehen mit Rückenwind in den weiteren Jahresverlauf und einem optimistischen Blick ins zweite Halbjahr", so Schroeder-Wildberg. Beim betreuten Vermögen hat man dank dem Einbezug des Investmenthauses Feri mit 51,4 Milliarden Euro erstmalig die 50-Milliarden-Marke übertroffen.

Einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum und zur Stabilität des Unternehmen leiste die Qualität der MLP-Berater, hieß es am Donnerstag. In den vergangenen drei Jahren hat MLP die Zahl seiner Berater kontinuierlich ausgebaut. Der letztmalige Rückgang datiert aus dem Jahr 2017. Auch wenn die Zahl der Berater im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal leicht zurückging, so stieg sie im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut an. 2053 Berater hat MLP zum Ende des ersten Halbjahres im Einsatz.

Nach einer "erfreulichen Entwicklung im ersten Halbjahr", so der Unternehmenschef, erwartet man für das 2. Halbjahr eine weitere positive Entwicklung in der Altersvorsorge und dem Vermögensmanagement. Eine dynamische Entwicklung prognostiziert Schroeder-Wildberg in der Sachversicherung, Finanzierung und Immobilienentwicklung. Nur die Krankenversicherung sieht man auf gleich bleibendem Niveau. Für das laufende Jahr erwartet man bei MLP ein Ergebnis (EBIT) am oberen Rand des Korridors zwischen 55 und 61 Millionen Euro, der eher konservativ aufgestellt wurde. Corona bleibe allerdings ein Unsicherheitsfaktor und ein Risiko für die Altersvorsorge. Und für 2022 bestätigt man die eigene Prognose von einem EBIT, das zwischen 75 und 85 Millionen Euro liegt.