Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP erwartet von ihren Mitarbeitern in der Zeit nach der Corona-Pandemie offenbar wieder mehr Präsenz im Büro. Die Walldorfer teilten ihren Beschäftigten am Mittwoch zwar mit, dass sie angesichts der noch immer hohen Infektionszahlen bis mindestens Mitte 2022 weiter von zu Hause aus arbeiten könnten. Gleichzeitig erinnerte die Geschäftsführung aber daran, dass das anschließend in Kraft tretende Programm "Pledge to Flex" kein reines Homeoffice-Modell sei. Vielmehr müssten die verschiedenen Teams mit ihren Vorgesetzten die passende Balance finden. Es sei auch möglich, dass einige Führungskräfte – nach Öffnung der Büros – ihre Teams wieder verstärkt vor Ort benötigten. Das hänge zum Beispiel von den Anforderungen der Kunden oder geschäftlichen Erfordernissen ab.

SAP hatte das Programm "Pledge to Flex" bereits Mitte des vergangenen Jahres präsentiert. Damals hatte es noch etwas vollmundiger geklungen: So hatte der Softwarekonzern etwa angekündigt, seinen Beschäftigten künftig komplett freistellen zu wollen, wann sie von zu Hause, von unterwegs oder im Büro arbeiten. "Wir wollen unseren Mitarbeitern die Wahl lassen", sagte im Juni 2021 Vorstandsmitglied Julia White im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. In einer Mitarbeiterumfrage hätten sich 94 Prozent der Beschäftigten für diesen Weg ausgesprochen, sagte Marketingchefin White. Auch Vorstandschef Christian Klein versprach in einer Presseinformation vom 14. Juni 2021 einen zu "100 Prozent flexiblen und vertrauensbasierten Arbeitsplatz als Norm, nicht als Ausnahme".

Nun legt die SAP Wert darauf, dass "Pledge to Flex" die Grundlage eines künftigen hybriden Arbeitsmodells werden soll. Dieses solle ermöglichen, stets einem Teil der Zeit sowohl im Büro als auch mobil arbeiten zu können. Die SAP-Verantwortlichen glaubten fest an den Vorteil von persönlichen Begegnungen, gerade für neu eingestellte Kollegen. Rund 90 Prozent der SAP-Belegschaft arbeiten aufgrund der Corona-Pandemie seit mehr als zwei Jahren durchgehend im Homeoffice.

Am Mittwoch teilte die SAP darüber hinaus mit, im Zuge der Umsetzung von "Pledge to Flex" damit begonnen zu haben, entsprechende neue Büros zu konzipieren und bestehende Arbeitsplätze umzugestalten. Das brauche noch etwas Zeit. An einigen Standorten wie Sydney, Zürich und Montreal seien die neuen Büroräume aber bereits eröffnet.