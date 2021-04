Walldorf. (mk) Die Walldorfer SAP ist an der Börse wieder Deutschlands wertvollstes Unternehmen. Nach guten Quartalszahlen stieg der Aktienkurs des Softwareunternehmens zuletzt an und hob die Marktkapitalisierung auf über 143 Milliarden Euro. Dagegen gaben die Volkswagen-Papiere nach, was die Marktkapitalisierung des Autobauers auf unter 138 Milliarden Euro drückte.

Mitte März war es Volkswagen gelungen, SAP hinsichtlich des Börsenwertes zu überholen und zum wertvollsten deutschen Unternehmen aufzusteigen. Zuvor hatten die Walldorfer diesen Titel fast zehn Jahre für sich reklamieren können. Doch mehrere Gewinnwarnungen ließen den Kurs der SAP-Aktien zwischenzeitlich abstürzen. VW ist dagegen dabei, sich von einem traditionellen Autobauer in einen softwarefokussierten E-Auto-Marktführer zu verwandeln.