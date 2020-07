Von Matthias Kros

Mannheim. Die regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) steckt weiter in den roten Zahlen fest. Für 2019, ein Jahr, in dem Corona noch keine Rolle spielte, stand in den Büchern bei einem Umsatz von knapp 11 Millionen Euro ein Fehlbetrag von rund 804.000 Euro. Das geht aus einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger hervor. Das ist zwar besser als 2018, als das Minus noch gut eine Million Euro betrug. Dennoch verpasste die Fluggesellschaft erneut den angestrebten Sprung in die Gewinnzone. Und für das laufende Jahr sieht es noch schlechter aus. "2020 wird es aufgrund der Corona-Krise sicherlich sehr schwierig", sagte Geschäftsführer Dirk Eggert am Donnerstag in Mannheim. Eine Prognose will er aber noch nicht abgeben.

Die auf Geschäftsreiseverkehr ausgerichtete Rhein-Neckar Air ist die einzige noch verbliebene unabhängige Regionalfluggesellschaft in Deutschland. Sie wurde 2014 von einem Förderverein gegründet, dem zehn große Unternehmen aus der Region angehören – darunter SAP und HeidelbergCement. Seit 2016 gehört die Fluggesellschaft mehrheitlich privaten Investoren. Angeflogen werden vom Mannheimer City Airport aus Berlin, Hamburg und Sylt. Aufgrund der Corona-Krise hatte die RNA den Flugbetrieb aber zwischen Ende März und Mitte Mai komplett eingestellt, mittlerweile läuft lediglich wieder die Sylt-Verbindung und der Charterverkehr.

Nach jetzigem Stand plant die Airline die Verkehre nach Hamburg und Berlin erst Anfang September wieder aufzunehmen. Und selbst das ist nicht sicher. "Wir beobachten den Markt sehr genau", sagte Eggert. Bis Ende Juli wolle man zu einem Entschluss gelangen. Zumindest sei fraglich, ob man die alte Frequenz wieder erreiche. Viele Unternehmen rechnen durch die Corona-Krise mit dauerhaft weniger Geschäftsreisen. Eine Mehrheit von 57 Prozent hält solch einen Rückgang für wahrscheinlich, teilte kürzlich das Münchener Ifo-Institut auf der Basis ihrer Konjunkturumfrage mit. Das habe Auswirkungen für andere Wirtschaftszweige: "Die Folgen der Coronakrise werden manche Branchen noch sehr lange begleiten, so Fluggesellschaften, Bahnen, Hotels und Restaurants", sagte Ifo-Forscher Stefan Sauer.

Auch SAP-Chef Christian Klein hatte bereits mehrfach gesagt, dass er auch nach der Corona-Krise weniger Reisetätigkeit seiner Mitarbeiter erwarte und stattdessen verstärkt auf Videokonferenzen und Fernwartung von Software beim Kunden setze.

Die Flüge der RNA werden – abgesehen von der Sylt-Verbindung – fast ausnahmslos von Geschäftsleuten genutzt. Dafür sorgen schon die vergleichsweise hohen Ticketpreise. Eggerts Hoffnung ist nun, dass häufig hochrangige Manager die RNA nutzen. "Und denen ist der persönliche Kontakt bei den Kunden nach wie vor sehr wichtig".

Problematisch sei die aktuelle Lage für die Fluglinie vor allem deshalb, weil viele Kosten trotz der geringeren Flugtätigkeit weiterliefen, so Eggert. Zwar nutze man das Mittel der Kurzarbeit, aber zum Beispiel Versicherungsbeiträge und Leasingraten für die Flugzeuge fielen unverändert an. "Wir sind deshalb froh, dass wir Gesellschafter haben, die erkannt haben, dass wir für die aktuelle Situation nichts können", so der Geschäftsführer. Gleiches gelte für die Unternehmen, die die RNA 2014 gegründet hatten, und nun die Verluste mittragen würden.

Der Flugverkehr steckt aufgrund der Corona-Pandemie weltweit in seiner vielleicht schwersten Krise. Die Lufthansa überlebte nur dank Staatshilfen, die Töchter Germanwings und Sun Express sollen überhaupt nicht mehr fliegen.