Von Matthias Kros

Weinheim. Erste Corona-Impfstoffe könnten in einigen Wochen ihre Zulassung erhalten. Doch danach gilt es weitere Hürden zu überwinden – auch die Logistik steht vor großen Herausforderungen. So muss die empfindliche Arznei auf ihrem Weg von Herstellern wie Biontech oder Curevac in die ganze Welt zum Beispiel durchgehend gekühlt werden. Für die Auslieferung in Deutschland steht ein Unternehmen aus Weinheim bereit. Transoflex-Chef Wolfgang Albeck sieht sich gut gerüstet.

Herr Albeck, die Welt sehnt einen Corona-Impfstoff herbei. Sind Sie als Spezialist für Pharmatransporte auf die Auslieferung vorbereitet?

Unternehmenschef Wolfgang Albeck.

Grundsätzlich könnten wir morgen damit anfangen. Auch die Verteilung anderer Impfstoffe, zum Beispiel gegen die Grippe, läuft seit langem maßgeblich über Transoflex. Das sind auch immer große Mengen und für uns ist das ein normales Geschäft.

Ist ein Corona-Impfstoff also nichts besonderes?

Er wird wahrscheinlich begehrter sein als andere Impfstoffe. Wir werden auf die Ware besonders gut aufpassen müssen.

Was heißt das?

Impfstoffe müssen durchgehend gekühlt werden, sonst können sie ihre Wirksamkeit verlieren. Nach jetzigen Erkenntnissen kann ein Corona-Impfstoff bei minus 80 Grad sehr lange gelagert werden. Wir gehen davon aus, dass die Auslieferung dann wie bei anderen Impfstoffen auch bei 2 bis 8 Grad erfolgen muss. Für den Transport setzen wir aktiv temperierte Fahrzeuge ein, die wir konstant überwachen. Die Temperatur dokumentieren wird alle 15 Minuten. Bei Temperaturabweichungen dürfen wir nicht mehr einfach ausliefern. Sollte die Unterbrechung zu lange dauern, muss die Ware sogar zurück und wird vernichtet. Aber das passiert äußerst selten.

Hintergrund Transoflex mit Sitz in Weinheim ist spezialisiert auf Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert befördern. Der Jahresumsatz lag 2019 bei rund 495 Millionen Euro. Beschäftigt werden etwa 2200 Mitarbeiter.

Ist denn schon klar, wie die Auslieferung ablaufen wird?

Es werden derzeit verschiedene Konzepte untersucht. Möglich ist, dass die Bundesländer zunächst Impfzentren einrichten. Sollte es bei diesen Plänen bleiben, könnten wir aufgrund der Flexibilität unseres Netzwerks alle diese Impfzentren in nur einer Nacht mit Impfstoffen versorgen. Wir sind deshalb schon seit längerem in Gesprächen mit den Pharmafirmen und der Politik.

Gehen Sie davon aus, dass die Auslieferung noch dieses Jahr beginnt?

Das wäre wie Lesen in einer Glaskugel. Ich habe mal gehört, dass es 18 Monate dauert, bis ein Impfstoff zugelassen wird.

Auf die Coronakrise reagieren viele Unternehmen mit Produktionsrückgängen, was auch die Logistik trifft. Ist das bei Pharmatransporten auch so?

Leider ja. Die Krise traf und trifft uns. Viele Krankenhäuser haben normale Operationen zurückgefahren, die Leute gehen weniger in die Apotheken. Trotzdem müssen wir die 19.000 Apotheken, 3000 Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime weiter täglich anfahren. Aber mit weniger Menge pro Zustellung. Wir gehen deshalb für dieses Jahr von einem Umsatzrückgang von 5 bis 10 Prozent aus.

Wie gleichen Sie das aus?

Wir vermeiden alle nicht notwendigen Kosten etwa für Veranstaltungen oder Werbung. Kurzarbeit oder Entlassungen gab es dagegen nicht. Wir haben normal weitergemacht. Mittlerweile ist das Geschäft auch wieder auskömmlich.

In Deutschland gewinnen Versandapotheken an Bedeutung. Eine Bedrohung für Sie?

Nein. Wir stellen uns darauf ein und sind in diesem Geschäft schon unterwegs und beliefern im Auftrag der Versandapotheken Endverbraucher.

Also sind Sie auf bestem Weg, ein Paketdienst zu werden?

Wir werden sicher kein klassischer Paketdienst, das ist ein Massengeschäft mit anderem Volumen und ganz anderen Anforderungen an die Logistik. Aber das Geschäft mit den Versandapotheken wird sicher weiter wachsen. Und außerdem haben wir neben den Pharmatransporten als zweites Standbein noch unseren Hightech-Bereich, also den Transport von Unterhaltungselektronik, Smartphones oder Spielekonsolen. Wir konsolidieren diese Waren auch für die Hersteller und stellen dann an die Elektronikmärkte entsprechend zu.

Wo sehen Sie für Transoflex Chancen in der Zukunft?

Wir wollen natürlich auch weiterhin wachsen, achten aber sehr genau darauf, dass es in unser Kerngeschäft passt. Chancen sehe ich zum Beispiel bei Produkten wie künstlichen Gelenken, Hüften, integrierten Insulinspritzen oder Herzklappen, die an Krankenhäuser geliefert werden.