Von Matthias Kros

Weinheim. Die Führung des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) könnte in Kürze erstmals ein Vertreter des Weinheimer Freudenberg-Konzerns übernehmen. Nach Informationen der RNZ ist Tilman Krauch, Mitglied des Vorstands der Freudenberg Gruppe, aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge des aktuellen ZMRN-Vorstandsvorsitzenden Michael Heinz, Arbeitsdirektor und Standortleiter Ludwigshafen der BASF. Die Wahl findet bei einer virtuellen Mitgliederversammlung am 24. März statt. Krauch ist bereits seit 2017 einfaches Mitglied im hochrangig besetzten ZMRN-Vorstand, der insgesamt 16 Mitglieder aus Politik und Wirtschaft zählt. Aus seiner Mitte werde satzungsgemäß am 24. März ein neuer Vorstandsvorsitzender gewählt, sagte Jörg Kordes, Marketingleiter der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Auf Kandidaten ging er nicht ein.

Heinz wird den Posten als ZMRN-Vorstandsvorsitzender vorzeitig abgeben. Grund sind die veränderten Ressort-Zuständigkeiten im BASF-Vorstand. Der Manager überträgt hier bekanntlich den Job als Arbeitsdirektor an Melanie Maas-Brunner und wechselt dafür im Sommer in die USA.

Michael Heinz, Arbeitsdirektor der BASF SE und Standortleiter Ludwigshafen. Foto: BASF

Der ZMRN gehört neben dem Verband und der GmbH zu den drei wichtigsten Gremien der Metropolregion. Aufgabe des Vereins mit seinen rund 800 Mitgliedern ist es, die Metropolregion Rhein-Neckar zu fördern und sie bis 2025 "zu einer der attraktivsten und wettbewerbsfähigsten Regionen Europas zu machen". Hierzu soll der Verein eigene Projekte durchführen und den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft stärken. Zuletzt setzte sich der ZMRN beispielsweise für einen breit aufgestellten Mobilitätspakt ein, der helfen soll, die Verkehrsprobleme im Zusammenhang mit dem Hochstraßensystem in Ludwigshafen zu lösen.

Heinz steht seit 2018 an der ZMRN-Spitze und war im vergangenen Jahr für eine weitere Amtszeit gewählt worden, die 2022 geendet hätte. Sein Stellvertreter ist Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises und Vorsitzender des Verbands Region Rhein-Neckar.

Festgestanden hatte bereits, dass Heinz’ Nachfolger wieder ein hochrangiger Wirtschaftsvertreter werden soll. Diese Gepflogenheit gilt seit Gründung des Vereins. Üblicherweise wechselt die Besetzung des Postens zwischen den Konzernen BASF und SAP hin und her, den Anfang hatte der frühere BASF-Arbeitsdirektor Eggert Voscherau gemacht, der gerne auch als "Mister Metropolregion" bezeichnet wurde. Von Seiten der SAP hatten den Posten der ehemalige Arbeitsdirektor Claus Heinrich und der aktuelle Finanzchef Luka Mucic übernommen. Die einzige Ausnahme zwischen den Amtszeiten von BASF und SAP bildete bislang der Vorstandsvorsitz von Albrecht Hornbach, Chef der gleichnamigen Baumarktkette. Konzern-Vorstände gelten für dieses Ehrenamt als besonders geeignet, weil sie meist gut vernetzt sind und zur Unterstützung eigene Mitarbeiter einbringen können.

Krauch als Freudenberg-Vorstand könnte nun die zweite Ausnahme werden. Der 59-Jährige ist in Mühlheim an der Ruhr geboren und war von 1990 bis 2010 in verschiedenen Funktionen bei der BASF tätig. Anschließend wechselte der promovierte Chemiker zu dem Weinheimer Mischkonzern, wo er seit 2014 dem Vorstand angehört und hier unter anderem für Innovationen verantwortlich ist. Außerhalb des Unternehmens ist der mehrfache Familienvater unter anderem Mitglied des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung Heidelberg.