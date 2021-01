Von Matthias Kros

Weinheim. Der Mischkonzern Freudenberg verlagert Produktion von Weinheim nach Italien und spart dadurch am Stammsitz voraussichtlich 176 Stellen ein. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Betroffen ist der Bereich Freudenberg Performance Materials Apparel, der Einlagen für alle Segmente der Bekleidungsindustrie produziert. Einlagen für den europäischen Massenmarkt stellt das Unternehmen bisher am Standort Weinheim her, hochwertige Plackeinlagen für den europäischen Luxusmarkt an seinem Standort im süditalienischen Sant´Omero. Plackeinlagen sorgen beispielsweise für einen guten Sitz von Sakkos.

Aufgrund massiver Marktveränderungen plane das Unternehmen nun, sich in Weinheim auf die Herstellung von Basismaterial für Einlagen zu konzentrieren, heißt es in einer Presseinformation. Die Veredelung und Beschichtung von Basismaterial solle dagegen in Sant´Omero gebündelt werden. Hierzu werden Anlagen von Weinheim nach Italien verlagert. Diese Maßnahme soll bis Ende 2022 erfolgen. Bis zum Start der Anlagenverlagerung würde in Weinheim unverändert weiterproduziert – mindestens das gesamte Jahr 2021. Am Standort Weinheim wären bis zum Abschluss aller Maßnahmen die Arbeitsplätze von voraussichtlich 176 Mitarbeitern betroffen. Freudenberg Performance Materials Apparel hat bereits Gespräche mit dem Betriebsrat aufgenommen, um sozialverträgliche Lösungen zu finden. In Sant´Omero würden im Zuge der Verlagerung 50 neue Arbeitsplätze entstehen.

Insbesondere der Massenmarkt im mittleren Preissegment sei in den vergangenen Jahren stark rückläufig, heißt es weiter. Immer mehr Verbraucher folgten dem Trend zu legerer Kleidung, die in der Regel nur wenige oder gar keine Einlagen enthielten. Die weltweite Corona-Pandemie habe diese Entwicklung "extrem beschleunigt". Statt Anzug im Büro sei lockere Kleidung im Home-Office angesagt. Zudem leidet die Bekleidungsindustrie durch die Pandemie grundsätzlich unter einem starken Nachfrageeinbruch, von dem sie sich voraussichtlich erst in einigen Jahren erholen werde. Tatsächlich hatten zuletzt mehrere Modeketten aufgrund der Corona-Krise Insolvenz angemeldet, zuletzt Adler Moden mit rund 170 Filialen. Und die Perspektiven sind schlecht: Nach einer aktuellen Befragung der Unternehmensberatung PWC wollen 29 Prozent der Konsumenten auch in Zukunft weniger für Kleidung und Schuhe ausgeben.

Obgleich die Bekleidungsindustrie seit vielen Jahren aus Deutschland und Europa abgewandert sei, habe Freudenberg Performance Materials Apparel stets versucht, den Produktionsstandort Weinheim zu stärken, teilte das Unternehmen weiter mit. So habe man immer wieder Initiativen durchgeführt, um das Kerngeschäft mit Einlagen für den Massenmarkt im mittleren und unteren Preissegment erfolgreich von Weinheim aus zu betreiben. "Die massiven Marktveränderungen konnten jedoch nicht vollständig aufgefangen werden", heißt es. "Die Einlagenproduktion in Weinheim ist daher seit mehreren Jahren nicht ausgelastet." Die Pandemie habe die Situation nun nochmals deutlich verschlechtert: Allein im Jahr 2020 habe Freudenberg Performance Materials Apparel für seine Einlagenproduktion am Standort Weinheim einen Volumenrückgang im deutlich zweistelligen Bereich verzeichnen müssen.

Mit dem Ziel, das europäische Einlagengeschäft zukunftsfähig aufzustellen, plane Freudenberg Performance Materials Apparel nun, seine Technologien in Kompetenzzentren zu bündeln. In Weinheim solle das bestehende Know-how für Basismaterial weiterentwickelt werden.

Update: Freitag, 22. Januar 2021, 20 Uhr