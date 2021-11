Wattens/Walldorf. (kla) Neue Aufgabe mit Glamour-Faktor für Luisa Delgado: Die Ex-SAP-Vorständin ist in den Aufsichtsrat des Tiroler Kristallkonzerns Swarovski berufen worden und wird auch gleich die Führung des Gremiums übernehmen. Trotz allen Glitzers könnte das jedoch ein ziemlich aufreibender Job werden, wie das "Manager Magazin" kürzlich schrieb: Beim Hersteller von funkelndem Schmuck und Uhren, vor allem aus geschliffenem Kristallglas und Strass, habe zuletzt der Glanz nachgelassen, hieß es. Ausländische Billigkonkurrenz, Streitereien zwischen Familienzweigen und Managementfehler setzten Swarovski zu. "Das Unternehmen musste Tausende Jobs abbauen. Der Umsatz des einstigen Vorzeigekonzerns schmolz wie der Schnee in den Tiroler Alpen."

Nun aber steuere das Unternehmen um: Wo bislang traditionell nur Familienmitglieder das Sagen hatten, sollen externe Führungskräfte übernehmen. Ende September hatten mit Swarovski-Chef Robert Buchbauer und Finanzvorstand Mathias Margreiter bereits zwei Familienmitglieder Platz gemacht für familienfremde Interimsmanager. Auch im Verwaltungsrat übernehmen künftig – neben Buchbauer, Margreiter und dem größten Anteilseigner Markus Langes-Swarovski – Externe die Mehrheit.

Und sie bringen wohl hilfreiche Verbindungen in die Welt der Konsumgüterkonzerne mit – wie etwa der ehemalige JAB-Partner Manuel Martinez, der in mehreren Unternehmen der deutschen Milliardärsfamilie Reimann sitzt. Auch der ehemalige Gucci-Finanzchef Robert Singer, der neben Swarovski Aufsichtsposten bei Tiffany, dem Schuhlabel Jimmy Choo und Versace unterhält, hat Verbindungen zur Holding der deutschen Milliardärsfamilie, die ihre Wurzeln in der Region um Heidelberg und Mannheim hat und regelmäßig weit vorne in den Listen der reichsten deutschen Familien geführt wird.

Die Schweizerin Luisa Delgado (Jahrgang 1966), ist in der Region vor allem bekannt, weil sie ab September 2012 Personalvorständin des Softwarekonzerns SAP war. Allerdings spürte sie schon vor ihrem Amtsantritt in Walldorf heftigen Gegenwind. Unter anderem warf ihr der Betriebsrat damals vor, sie habe "keine Erfahrung in unserer Industrie und im deutschen Mitbestimmungsrecht". Nach nicht einmal einem Jahr räumte Delgado ihren Posten wieder. Sie verlasse den Konzern aus persönlichen Gründen, hieß es damals.

Die Managerin, die zuvor lange bei Procter&Gamble gearbeitet hatte, übernahm im Herbst 2013 das Ruder bei Safilo, dem damals zweitgrößten Brillenhersteller der Welt. Auch dort ging sie 2018 aus persönlichen Gründen. Heute ist Delgado Direktorin, Investorin und Unternehmerin, zudem sitzt sie bereits in etlichen Boards und Aufsichtsräten, etwa beim schwedischen Möbelkonzern IKEA und dem finnischen Energieversorger Fortum

Bei Swarovski ist unterdessen jedoch noch lange kein Frieden eingekehrt, wie das "Manager Magazin" schrieb. Ein Familienzweig wolle den eingeschlagenen Weg nicht mitgehen – und gehe derzeit juristisch gegen zahlreiche Neuerungen vor.