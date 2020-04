Von Matthias Kros

Walldorf. Die Corona-Krise holt auch den Softwarekonzern SAP ein. Zwar sei "die Geschäftstätigkeit in den ersten beiden Monaten des ersten Quartals solide", gewesen, teilte das Unternehmen mit. Da sich die Auswirkungen der Corona-Krise zum Ende des ersten Quartals aber rasch verstärkt hätten, sei eine bedeutende Zahl von Neuabschlüssen verschoben worden, was die Softwarelizenzerlösen um mehr als 30 Prozent einbrechen ließ. Die Prognose für das laufende Jahr sei damit nicht mehr zu halten, hieß es.

Allerdings passt die SAP ihre Jahresprognose lediglich leicht nach unten an und hält an den mittelfristigen Zielen bis 2023 unverändert fest. Zudem rechnet man damit, "mit einer noch stärkeren Wettbewerbsposition als zuvor aus der Corona-Krise hervorzugehen". Andere Konzerne wie HeidelbergCement oder ABB hatten wegen der Corona-Krise zuletzt überhaupt keinen Ausblick mehr gewagt.

Dennoch wird die Gewinnwarnung der SAP für die Belegschaft nicht ohne Folgen bleiben. "Um ihre Profitabilität zu schützen, stellt die SAP weniger neue Mitarbeiter ein, verringert die kurzfristig anpassbaren Ausgaben und nutzt daneben auch Einsparmöglichkeiten wie beispielsweise weniger Geschäftsreisen und virtuell ausgerichtete Veranstaltungen", heißt es in der Mitteilung. Genauere Angaben dazu gab es am Donnerstag nicht. SAP hatte im vergangenen Jahr rund 4000 neue Stellen geschaffen und beschäftigt mittlerweile mehr als 100.000 Mitarbeiter.

Finanzchef Luka Mucic zeigte sich am Donnerstag gewohnt selbstbewusst: "Mit einem noch umsichtigeren Kostenmanagement und einem anhaltenden Fokus auf Innovation werden wir die Corona-Krise bewältigen und – wie bereits bei vergangenen Konjunktureinbrüchen – gestärkt aus ihr hervorgehen", sagte er laut der Mittelung. "Unser aktualisierter Ausblick zeigt, dass die SAP selbst in diesem schwierigen Umfeld gesund und stabil bleibt."

Nach Angaben der beiden Vorstandssprecher Jennifer Morgen und Christian Klein haben die Walldorfer zudem schnell auf die neue Lage reagiert. Die beiden Manager nennen zum Beispiel die Stärkung des virtuellen Vertriebs und die Möglichkeit, Programme "remote" also per Fernzugriff auf den Servern der Kunden zu implementieren.

Die Börse zeigte sich am Donnerstag von der Gewinnwarnung des Branchenprimus unbeeindruckt, die Aktie legte sogar um gut fünf Prozent zu. Angesichts der Corona-Pandemie seien die Aussagen kaum überraschend gewesen, schrieb Analystin Stacy Pollard von der US-Bank JP Morgan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob hervor, dass die Ambitionen für 2023 zugleich bekräftigt wurden. Da SAP wichtige Technologie an die weltweit größten Konzerne liefere, dürfte der Softwarehersteller als stabiles Wachstumsunternehmen aus der Krise hervorgehen.

Der Zwischenbericht habe die Stabilität der Gewinne von größeren Softwareanbietern unterstrichen, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Bank. Die ehrgeizigen Mittelfristziele habe SAP noch einmal bestätigt. Genaue Zahlen für das erste Quartal teilt SAP am 21. April mit.

Am Karfreitag wurde dann bekannt, dass der Softwarekonzern den Vertrag von Finanzchef Mucic verlängert. Die Laufzeit des 48-Jährigen bei dem Dax-Konzern hätte Ende März 2021 geendet, teilte SAP mit. Jetzt gilt der Vertrag bis Ende März 2026. Mucic ist ein echtes Eigengewächs bei dem Software-Riesen - seit 1996 ist er an Bord.