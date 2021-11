Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP wehrt sich gegen Medienberichte, in denen von neuen Vorwürfen des Datendiebstahls und der Industriespionage die Rede ist. Auf Anfrage teilten die Walldorfer mit, dass die vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und dem ARD-Magazin "Fakt" veröffentlichten Beiträge "zahlreiche sachliche Ungenauigkeiten" enthielten, "die die übergreifenden Schlussfolgerungen der Autoren grundlegend in Frage stellen". Der Schutz von geistigem Eigentum gehöre zu den Grundfesten der IT-Industrie und bilde das Fundament für alle SAP-Lösungen, betonte ein Konzernsprecher. "Wir möchten betonen: SAP legt beim Thema Unternehmensintegrität die höchsten Standards an."

Zuvor hatten "Der Spiegel" und "Fakt" über interne Dokumente aus der SAP-Zentrale berichtet. Darin geht es unter anderem um Vorwürfe, die SAP habe sich mit dem Diebstahl geistigen Eigentums und Urheberrechtsverletzungen im Wettbewerb systematisch einen Vorteil verschafft.

Grundlage der Berichte ist ein bislang in der Öffentlichkeit unbekanntes Gutachten der Wirtschaftskanzlei Linklaters aus dem Jahr 2010. Die SAP soll es vor dem Hintergrund des damaligen Rechtsstreits mit Oracle selbst in Auftrag gegeben haben. Der amerikanische Erzrivale hatte die Walldorfer 2007 verklagt, weil die mittlerweile geschlossene US-Tochter der SAP, TomorrowNow, geschützte Daten von Oracle-Rechnern illegal heruntergeladen hatte. SAP räumte das Fehlverhalten grundsätzlich ein, entschuldigte sich und musste in einem Vergleich 357 Millionen Dollar Schadenersatz an Oracle zahlen.

Den Berichten zufolge sollte das Linklaters-Gutachten nun klären, ob im Zusammenhang mit der TomorrowNow-Übernahme Haftungsansprüche gegen den damaligen Vorstand Gerhard Oswald bestehen. Dieser sitzt noch heute im Aufsichtsrat des Softwarekonzerns.

In dem Gutachten finden sich laut "Spiegel" und "Fakt" zahlreiche Hinweise darauf, dass Oswald und einer seiner Mitarbeiter von den Urheberrechtsverletzungen wussten. Zudem soll der damalige SAP-Vorstand unter dem Vorsitz von Henning Kagermann alles gebilligt haben. Von einem Rechtsstreit rieten die Gutachter trotzdem angeblich ab, weil er ihrer Meinung nach einem Schuldeingeständnis gleichgekommen wäre und unkalkulierbare Risiken beinhaltet hätte. Stattdessen sollen die Linklaters-Juristen empfohlen haben, Oswalds Vertrag auslaufen zu lassen und sich "geräuschlos" von ihm zu trennen.

Mit dem Fall TomorrowNow war zeitweise auch die Staatsanwaltschaft Mannheim befasst. Es habe ein Ermittlungsverfahren gegen bei SAP beschäftigte Personen wegen Urheberrechtsverletzungen gegeben, bestätigte die Erste Staatsanwältin Isa Böhmer am Freitag der RNZ. Dieses sei aber im Oktober 2017 mit Zustimmung des Landgerichts Mannheim eingestellt worden. Gründe dafür seien gewesen, dass der Schwerpunkt des Falles in den USA gelegen habe, das zugrunde liegende Tatgeschehen in zivilrechtlicher Hinsicht umfassend vor US-Gerichten aufgearbeitet worden sei und sich die Parteien einvernehmlich auf Zahlungen der SAP geeinigt hätten.

Gleichwohl wurde gegen den Softwarekonzern durch Beschluss des Landgerichtes Mannheim 2018 eine Geldbuße in Höhe von 250.000 Euro verhängt. Angeblich soll die SAP in diesem Zusammenhang versucht haben zu verhindern, dass das Gutachten bei den Ermittlungen als Beweis verwendet wird und dieses Ansinnen sogar bis zum Bundesverfassungsgericht getragen haben – ohne Erfolg allerdings. SAP teilte in diesem Zusammenhang mit, dass die Urheberrechtsverletzungen von TomorrowNow Gegenstand des Verfahrens mit Oracle gewesen seien, "das einvernehmlich beigelegt wurde und abgeschlossen ist".

"Fakt" und "Spiegel" berichten zudem über eine fragwürdige Kooperation von SAP mit der Universität Mannheim ab 1997, bei der Oswald ebenfalls eine zentrale Rolle gespielt haben soll. Auch sie soll in dem Gutachten erwähnt sein. Offiziell sei es bei der Kooperation darum gegangen, Konkurrenzsoftware durch ein unabhängiges Institut untersuchen zu lassen – in diesem Fall die Forschungsgruppe Wirtschaftsinformatik der Uni Mannheim. Tatsächlich hätten SAP-Mitarbeiter unter dem Deckmantel der Kooperation die Konkurrenz systematisch ausspioniert.

SAP habe dafür neben finanziellen Mitteln auch Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Später sei daraus sogar ein eigenes Institut hervorgegangen, das allerdings von SAP nicht mehr unabhängig agiert habe. Selbst Interventionen der Rechtsabteilung, des Compliance-Teams und der Revision seien weitgehend ignoriert worden. Erst 2005 soll die Zusammenarbeit beendet worden sein. Die Universität Mannheim nahm am Freitag auf Anfrage nicht zu der Thematik Stellung. SAP sprach gegenüber "Fakt" davon, dass die Vorgänge rund um die Universität Mannheim intern umfassend aufbereitet worden seien.