Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Der Walldorfer Softwarekonzern SAP ist trotz der anhaltenden Corona-Krise überraschend gut ins Jahr gestartet. "Wir verzeichnen ein sehr starkes Wachstum bei allen unseren Anwendungen und stehen dabei erst am Anfang", sagte Vorstandssprecher Christian Klein am Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal. Entsprechend hob er den erst vor wenigen Wochen für das gesamte Jahr formulierten Ausblick leicht an. Klein geht nun davon aus, dass die Cloud- und Softwareerlöse währungsbereinigt bei 23,4 bis 23,8 (zuvor 23,3 bis 23,8) Milliarden Euro landen. Das Betriebsergebnis soll hingegen weiter bei 7,8 bis 8,2 Milliarden Euro liegen. Dies wäre immer noch etwas weniger als im Vorjahr, als es noch zu 8,28 Milliarden Euro gereicht hatte.

Die Heraufsetzung des Ausblicks ist somit nur marginal, dürfte aber das Vertrauen der Börse in die SAP wieder festigen. Im vergangenen Jahr hatte Klein zweimal die Prognose kappen müssen, was vor allem am Einbruch des traditionellen Geschäfts mit Softwarelizenzen lag.

Deutlich besser kamen da die jüngsten Ankündigungen am Aktienmarkt an: Mit einem Plus von mehr als fünf Prozent lagen die SAP-Papiere am Mittwoch an der Dax-Spitze. Bei der zweiten Prognosesenkung im Oktober waren die Aktien noch um ein Fünftel eingebrochen. Seither erholen sie sich nur schrittweise. Der Jahresauftakt sei unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Bank in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Zahlen sollte das Vertrauen der Anleger in den Softwarekonzern erhärten. Das Zahlenwerk des Software-Konzerns habe die Erwartungen übertroffen und zudem seien die Jahresziele moderat angehoben worden, schrieb Analyst Julian Serafini vom US-Analysehaus Jeffries in einer ersten Reaktion. Die Zahlen dürften den Pessimismus der Anleger etwas vertreiben.

Insgesamt bleibt SAP wie viele andere Unternehmen aber vorsichtig. Bedingung für die Prognose bleibe ein Abklingen der Corona-Krise und darauf folgend eine Verbesserung der globalen Nachfrage im zweiten Halbjahr, betonte der Softwarekonzern. Gleichzeitig übe man bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und bei den kurzfristig anpassbaren Ausgaben weiterhin Kostendisziplin aus und nutze Einsparmöglichkeiten wie beispielsweise weniger Geschäftsreisen, geringere Gebäudekosten und virtuelle Veranstaltungen. Rund 90 Prozent der Belegschaft sind seit mehr als einem Jahr praktisch durchgehend im Homeoffice. Dieses Angebot an die Mitarbeiter hatte SAP erst kürzlich bis Jahresende verlängert.

Auf der anderen Seite profitieren die Walldorfer aber auch von der Corona-Pandemie und der damit fortschreitenden Digitalisierung. "Wir hatten beim Auftragseingang für das Cloudgeschäft und die Softwarelizenzen das höchste Wachstum seit fünf Jahren", sagte Finanzvorstand Luka Mucic. Klein hat sich zum Ziel gesetzt, SAP langfristig in einen reinen Cloud-Anbieter zu wandeln, das heißt die Software wird dann nur noch über das Internet gemietet. Mittelfristig soll sich das Cloud-Geschäft zunächst mehr als verdoppeln. Für 2025 geht Klein von mehr als 22 Milliarden Euro an Erlösen aus, insgesamt soll der Umsatz bei über 36 Milliarden Euro liegen.

Update: Mittwoch, 14. April 2021, 20.04 Uhr

Update: Mittwoch, 14. April 2021, 11.11 Uhr