Von Barbara Klauß

Walldorf. Diese Nachricht kam für viele überraschend: Personalvorstand Stefan Ries (53) scheidet Ende Mai dieses Jahres bei SAP aus, wie der Softwarekonzern am Donnerstag mitgeteilt hat. "Gemeinsam mit Stefan haben wir entschieden, dass er die SAP im Frühjahr verlassen wird", heißt es in einem Brief, den die Co-Chefs Jennifer Morgan und Christian Klein am Donnerstag an die SAP-Mitarbeiter verschickt haben. Gründe für sein Ausscheiden nennen sie nicht.

Ries fing 2002 bei SAP an, 2016 wurde er in den Vorstand berufen. Sein Vertrag war im April 2018 bis Ende März 2024 verlängert worden. Zu seinen Verantwortungsbereichen gehören die Personalstrategie, die Sozialpartnerschaften, Talent- und Führungskräfteentwicklung, Vergütung und Entgelt sowie Vielfalt und Inklusion. Wie es mit diesem Bereich weitergehe, sei bislang noch nicht geklärt, sagte ein Unternehmenssprecher gestern auf Anfrage. Er rechne bis zur Hauptversammlung am 20. Mai mit einer Antwort auf diese Frage.

"Unsere Mitarbeiterstrategie liegt uns sehr am Herzen", heißt es im Brief der Co-Chefs Morgan und Klein, "und wir werden Euch in Kürze mitteilen, wie wir auf dem Erfolg von Stefan und der gesamten HR-Organisation aufbauen möchten."

Zudem kündigte Europas größter Softwarehersteller gestern weitere Veränderungen bekannt, die zum 1. März wirksam werden: Die Vorstands-Ressorts bekommen zum Teil einen neuen Zuschnitt, die Bereiche Kundenzufriedenheit und Produktentwicklung werden deutlich gestärkt.

Im Zuge dessen verlässt auch Vorstandsmitglied Michael Kleinemeier (62) den Konzern Ende April. Kleinemeier, dessen Vertrag bis Ende des Jahres läuft, ist seit 1989 bei SAP, wurde 2015 in den Vorstand berufen und leitete seither den Bereich SAP Digital Business Services. Die meisten Teams dieses Bereichs würden nun vollständig in die Verantwortungsbereich der Vorstände Adaire Fox-Martin und Thomas Saueressig integriert. Statt wie bisher von acht wird der Softwarekonzern dann nur noch von sieben Vorständen geführt.

Gleichzeitig ordnet SAP die Zuständigkeiten im Vorstand neu. So sollen etwa Vertrieb und Service künftig im neuen Vorstandsbereich "Kundenerfolg" gebündelt und von Fox-Martin geleitet.

Produktmanagement, Entwicklung und Produktsupport unterliegen künftig der Verantwortung von Thomas Saueressig. Jürgen Müller, der die Bereiche Technologie und Innovation leitet, soll in Zukunft die Entwicklung einer integrierten Data Management Solution treiben.

SAP ist nach mehreren milliardenschweren Zukäufen von Unternehmen mit Cloud-Software in den vergangenen Jahren dabei, sich neu zu organisieren. Im vergangenen Herbst hatten SAP-Kunden Kritik geübt: Zu viele Programme seien angestoßen, aber nicht weiterentwickelt worden, die Integration der zugekauften Softwarelösungen funktioniere nicht wie erhofft.

Nach ihrem Antritt im Oktober hatten die Co-Chefs Morgan und Klein die Kundenzufriedenheit zu einem Kernthema erklärt. Sogar ein Teil der Mitarbeiter-Boni soll sich künftig daran orientieren. "Unsere Kunden erwarten von uns zurecht, dass unser Angebotsportfolio nahtlos integrierbar ist und alle Lösungen reibungslos zusammenarbeiten", erklärte Klein nun laut Mitteilung.

Die SAP-Chefs betonen immer wieder, sie wollten wieder als "eine SAP" auftreten und Doppelstrukturen reduzieren. "Eines unserer Ziele ist es, einfacher und agiler zu werden", heißt es nun im Brief an die Mitarbeiter.

So würden nun Funktionen bereichsübergreifend zusammengeführt, erklärte Morgan laut Mitteilung. Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen sollten zusammenarbeiten um neue Ideen zu entwickeln. "Wir müssen uns verändern", heißt es im Brief. "Wir brauchen einen konsequenten Fokus, klare Prioritäten und neue Formen der Zusammenarbeit."

Der Betriebsratsvorsitzende Ralf Zeuger zeigte sich gestern überzeugt davon, dass die nun bekannt gegebenen Neuorganisation "der richtige Weg ist, um zu stärker kundenorientierten Abläufen und Prozessen zu gelangen und somit auch in Zukunft erfolgreich sein zu können". Allerdings wünsche er sich, dass der Betriebsrat künftig früher und intensiver in geplante Veränderungsprozesse eingebunden werde.

