Von Matthias Kros

Walldorf. Christian Klein will nach dem Ende der Doppelspitze beim Softwarekonzern SAP in seiner neuen Funktion als alleiniger Vorstandssprecher "in jedem Fall auf eine Gehaltsanpassung verzichten sowie zusätzlich 20 Prozent seines Fixgehalts für wohltätige Zwecke spenden". Das teilte ein SAP-Sprecher der RNZ mit. Er wolle damit einen Beitrag zur Überwindung der Corona-Krise leisten. SAP sei der Ansicht, dass die aktuelle Krise mit ihren enormen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft nicht die passende Zeit für steigende Managementgehälter sei.

Zuvor hatte SAP in der Einladung für die virtuelle Hauptversammlung am 20. Mai vorgeschlagen, die mögliche Maximalvergütung für den Vorstandssprecher auf jährlich 34,5 Millionen Euro festzulegen. In einer Doppelspitze sollte die Maximalvergütung für jeden der beiden Co-Vorstandschefs nur bei jeweils 18,4 Millionen Euro liegen.

Am Dienstag hatte die bisherige Co-Vorstandssprecherin Jennifer Morgan überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben. Ab Mai ist Klein damit alleiniger Vorstandschef.