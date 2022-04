SAP-Chef Klein will die Auswirkungen für die Mitarbeiter in Russland „auf verantwortungsvolle Weise handhaben“. Foto : dpa

Von Barbara Klauß

Walldorf. 84 Menschen waren vor dem Angriff Russlands beim deutschen Softwareriesen SAP in der Ukraine beschäftigt. Ein Teil von ihnen hat der Konzern nun in Niederlassungen in westlichen Ländern angestellt, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag bestätigte. Demnach haben 23 SAP-Mitarbeiter die Ukraine, in der seit gut zwei Monaten Krieg herrscht, inzwischen verlassen, 14 von ihnen wollen dauerhaft auf eine nicht-ukrainische Stelle wechseln: zehn gehen dem Sprecher zufolge nach Deutschland, zwei nach Österreich und jeweils eine Person nach Polen und Rumänien.

Die Einstellung der Kollegen aus der Ukraine erfolgt nach Informationen der "Wirtschaftswoche" aus Arbeitnehmerkreisen unbürokratisch: Seit Anfang März seien "23 Anträge auf Ausschreibungsverzicht für Transfers aus der Ukraine genehmigt" worden, heißt es in dem Bericht. Bei den neuen Jobs handelt es sich dem Konzern-Sprecher zufolge zum überwiegenden Teil um die identischen Positionen wie im Team in der Ukraine – einem gemischten SAP-Standort. Rund 20 Prozent der dortigen Mitarbeiter waren dort bisher im Vertrieb tätig, der Rest in der Produktentwicklung und in anderen Funktionen.

In Russland hatte SAP zuletzt rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zunächst hatten die Walldorfer nach Kriegsbeginn angekündigt, das Neukundengeschäft in Russland einzustellen, nun beendet der Softwarekonzern das Geschäft dort komplett. Damit ziehe man sich aus einem Markt zurück, in dem man seit mehr als 30 Jahren tätig sei und ein hervorragendes Team aufgebaut habe, hieß es kürzlich in einer Stellungnahme. Zu den Folgen für die SAP-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erklärte SAP-Chef Christian Klein vor eineinhalb Wochen: "Während wir unseren Betrieb in Russland herunterfahren, legen wir einen besonderen Schwerpunkt darauf, die Auswirkungen für unsere dortigen Mitarbeiter auf verantwortungsvolle Weise zu handhaben." Konkretere Angaben machte der Unternehmenssprecher auf Nachfrage nicht. "Unsere Herzen und unsere Hoffnung sind bei den Menschen der Ukraine", hieß es in der Stellungnahme. "Mehr als alles andere wünschen wir uns ein Ende des Krieges."