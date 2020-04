Von Thomas Veigel

Adax Dörsam hat ein sonniges Gemüt und einen ausgeprägten, bisweilen schwarzen Humor. Ein unerschütterlicher Optimist ist er auch. Und hart im Nehmen. Verspeist auch mal eine Zitrone mit der Schale und Krustentiere mit dem Panzer. Als gefragter und virtuoser Gitarrist ist der gebürtige Mannheimer, der mit seiner Frau Edith in Mörlenbach im Odenwald wohnt, hochprofessionell und erfolgreich. Er steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden.

Seit vielen Jahren verschwindet Adax Dörsam am Ende des Winters für ein paar Wochen in die Südsee. Zum Arbeiten. Als "Flower Power Men" unterhalten er sowie Sänger und Gitarrist Rainer Schindler die Gäste auf dem Kreuzfahrtschiff MS Artania mit den Hits der 60er. Ein bisschen Hippie-Feeling für die betuchte, meist ältere Kundschaft. Doch in diesem Jahr kam alles anders. Der RNZ berichtete Adax Dörsam in einem Logbuch über eine zweiwöchige Reise, die völlig anders verlief als geplant und die von Tag zu Tag bedrohlicher wurde. Irrfahrt statt Traumreise, Seuche statt Südsee.

Am Freitag, 13. März, waren Adax Dörsam und seine Frau Edith in Sydney angekommen. Er hatte die Reise trotz der bereits bestehenden Corona-Krise angetreten, weil er "keine Angst vor dem Virus" hatte und seine vertragliche Verpflichtung als Künstler auf der Artania erfüllen wollte. Heute sagt er: "Nachträglich betrachtet waren wir zu sorglos. Meine Unbekümmertheit musste ich korrigieren."

Adax Dörsam bei einem Auftritt auf der Artania. Foto: B. Meier

Mitte März überschlugen sich weltweit stündlich die Ereignisse. Am 11. März hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung des Corona-Virus Sars-CoV-2 zur Pandemie erklärt. Die Verunsicherung darüber, wann welche Maßnahmen getroffen werden sollten, war sehr groß. Und bis heute sind die Entscheidungen sehr unterschiedlich ausgefallen. Ein Beispiel: Während am 11. März in Seattle der Lockdown beschlossen wurde, rief in New York Bürgermeister Bill de Blasio am gleichen Tag die Einwohner des Big Apple dazu auf, das Leben zu genießen und in die Restaurants zu gehen. Am 12. März stürzten in Deutschland die Börsenkurse um mehr als zwölf Prozent ab. Am 13. März wurde die Schließung der Schulen beschlossen, die Kneipen und die meisten Läden folgten am 16. März.

Adax hatte gehofft, mit der Reise nach Australien das Virus umschiffen zu können. Doch die geplante Reise fand nicht statt: Neuseeland und Französisch-Polynesien sperrten die Häfen. Aus der Traum von der Südsee. Kein Hula-Hoop auf Bora-Bora. Was tun? Die Kreuzfahrten der unter der Flagge der Bahamas fahrenden MS Artania werden von der Phoenix Reisen GmbH aus Bonn veranstaltet. Das Unternehmen traf eine Entscheidung, die sich ein paar Tage später als falsch herausstellen sollte: Den 1030 Passagieren wurde angeboten, das Schiff zu verlassen und nach Hause zu fliegen, oder mit rund 500 Besatzungsmitgliedern eine vier Wochen lange Reise ohne Landgang nach Bremerhaven zu unternehmen.

Wie sicher sich Kapitän Morten Hansen und die abenteuerlustigen Kreuzfahrer waren, zeigt diese Zahl: Nur 20 Prozent der Passagiere, genau 198, entschieden sich dafür, das Schiff zu verlassen. Wie alle anderen Künstler an Bord auch hatten sich Adax Dörsam und seine Frau für die Schiffspassage entschieden.

Von Freitag bis Mittwoch lag die Artania in Sydney. Eigentlich sollte das Schiff auf Drängen der Behörden den Hafen unverzüglich wieder verlassen. Man musste aber noch Vorräte für die lange Rückfahrt organisieren, Proviant sollte eigentlich erst in Neuseeland an Bord gebracht werden. Die Passagiere konnten sich weiterhin frei in der Stadt und an den Stränden bewegen. Adax erlebte dort "keine Spur von Corona-Angst". In Sydney traf er auf das pralle Leben, das Land war im Feiermodus. Corona war nur eine Randnotiz in der Zeitung.

Am Mittwoch wurde das Schiff mit Proviant beladen, betankt, allen wurde am Morgen Fieber gemessen und am Nachmittag begann die Reise mit 832 Passagieren und der Crew, insgesamt 1335 Personen. Auf dem Schiff wähnte man sich sicher und frei vom Corona-Virus. Kapitän Morten Hansen mahnte zwar schon seit Samstag, 14. März, in mehreren täglichen Ansprachen zum ausgiebigen Händewaschen und zum Abstand zu anderen Passagieren, aber ansonsten lief das Leben an Bord zunächst weiter wie geplant. Es wurde getanzt und gefeiert, die Restaurants waren ausgelastet, die abendlichen Shows proppenvoll. Trotz der ständigen Ermahnungen sei die Stimmung an Bord locker und gelöst gewesen, so Adax Dörsam. "Keine Corona-Kranke, nur Seekranke." Kreuzfahrtdirektor Klaus Gruschka habe von der "Arche Artania" gesprochen.

Dieser Trugschluss sollte dem Schiff und allen Reisenden in den folgenden Tagen noch zahlreiche dramatische Situationen bescheren – die andere Kreuzfahrtschiffe schon seit Anfang Februar erlebt hatten.

Die Situation auf der Artania spitzte sich zu. Am Samstag, 21. März, wurde bekannt gegeben, dass einer der Passagiere, der in Sydney zugestiegen war und das Schiff nach wenigen Tagen wieder verlassen hatte, zuhause positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war. "Die Corona-Bedenken werden größer", schreibt Adax Dörsam in seinem Logbuch.

Auf dem Schiff wurde trotzdem weitergefeiert. Am Montag hatten auch die "Flower Power Men" den ersten großen Auftritt. 450 Leute in der Atlantik Show Lounge: "Ein perfekter Auftritt", schwärmt Adax.

Am Dienstag wurde bei Adax Dörsam erhöhte Temperatur festgestellt. Ihm wurde vom Schiffsarzt Kabinen-Quarantäne verordnet. Schon am nächsten Tag hatte sich die Temperatur von Adax aber wieder normalisiert. Mittlerweile hatte auch der Reiseveranstalter reagiert und ein Beratungsunternehmen engagiert. Das Ergebnis: Keine Veranstaltungen mehr, die Buffet-Restaurants wurden geschlossen. Am nächsten Tag ging die Artania auf Reede vor Fremantle bei Perth in Westaustralien. In den Hafen durfte das Schiff nicht einfahren. Ein Ärzteteam kam an Bord, nahm Tests bei neun Personen mit deutlichen Symptomen. Das Ergebnis: Sieben Getestete waren an Covid-19 erkrankt.

Am 26. März rief Kreuzfahrtdirektor Klaus Gruschka in einem eindringlichen Appell die Passagiere auf, sich selbst, die Mitreisenden und die Besatzung zu schützen. "Verlieren Sie ihren Lebenswillen nicht, motivieren Sie sich gegenseitig." Kapitän Morten Hansen fasste die letzten Tage zusammen: "Ein Albtraum ist wahr geworden." Er gab auch Auskunft darüber, warum die Artania überhaupt mit über 800 Passagieren Sydney verlassen hatte: "Ich war immer in der guten Hoffnung, dass wir vor dem Ausnahmezustand, in dem sich die Welt befindet, geflüchtet sind. Dass wir und unsere Arche Artania sicher sind. Aber leider hat die verrückte Welt auch uns erwischt."

Einen Tag später durfte die Artania in den Hafen einlaufen, um zwei schwer, aber nicht an Covid-19 Erkrankte in eine Klinik zu bringen.

Jetzt kam der totale Lockdown auf dem Schiff: Alle Passagiere sollten sich sofort in die Kabinen begeben und dort bleiben. Niemand durfte mehr an Deck. Die Evakuierung des Schiffes werde vorbereitet, die Passagiere würden am Sonntag ausgeflogen. Nun streikten auch Teile der Besatzung. Snacks und Wasser wurden von Schiffsoffizieren vor den Kabinen verteilt. Die Stimmung in der Kabine der Eheleute Dörsam sei gut gewesen, sagte Adax Dörsam vor wenigen Tagen in einem Telefongespräch aus häuslicher Quarantäne. "Ich habe mit meiner Frau Stadt, Land, Fluss gespielt." Das habe sehr geholfen. Internet war theoretisch ab und zu möglich, aber es sei schwer gewesen, eine Verbindung herzustellen. Oft reichte es nur, um ein paar E-Mails zu empfangen oder zu versenden.

Am Samstagabend gab es eine Überraschung für die Gäste: Die Musik der "Flower Power Men" kam durch die Lautsprecher in die Kabinen. Sie spielten eine Geistershow in der Atlantik Lounge ohne Publikum. "Wir rockten uns trotzdem in Rage", schreibt Adax Dörsam in seinem Logbuch. Über das Telefon an der Rezeption wurden sogar Zugaben verlangt – und gespielt.

Am Sonntag herrschte, so Adax Dörsam, höchste Anspannung – bei ihm und auf dem Schiff. Die meisten Passagiere und einige Crew-Mitglieder wurden auf vier Flugzeuge, die im Zwei-Stunden-Takt starten sollten, verteilt. Drei Dutzend Passagiere und Crew-Mitglieder waren bereits in der Klinik. Die anderen warteten in den Lounges. Einige wurden aussortiert, durften nicht mitfliegen, weil sie bereits deutliche Symptome zeigten. "Alles ging quälend langsam voran." Dann war es endlich so weit: Die gut 200 Passagiere des ersten Flugzeugs fuhren mit sechs, von der Polizei mit Blaulicht eskortierten Bussen zum Flughafen und bis zum Flugzeug. "Hinter jedem Busch lauerten Fotografen." Die Passagiere durften nur Handgepäck mitnehmen, Adax musste Koffer und zwei Gitarren auf dem Schiff zurücklassen.

Am Montag, 30. März, kamen die beiden "erschöpft, aber glücklich" zu Hause in Mörlenbach an. Vom Gesundheitsamt wurden sie telefonisch als "Kontaktpersonen ohne Symptome" eingestuft: 14 Tage häusliche Quarantäne wurde verordnet. Adax Dörsam und seine Frau Edith waren dem "Albtraum" entkommen, andere Passagiere und Crew-Mitglieder sind noch mittendrin. Rund 40 Personen befinden sich zurzeit in einer Klinik in Perth. Zwölf Passagiere wurden auf die Insel Rottnest in Quarantäne gebracht. In Perth ist am Donnerstag, 2. April, ein Passagier in der Klinik gestorben, am 7. April ein weiterer.

Die Artania soll bis Mitte April in Fremantle bleiben. Mit einer für den Betrieb notwendigen Besatzung von 20 bis 30 Personen will Kapitän Hansen dann die Reise nach Bremerhaven antreten.