Von Barbara Klauß

Walldorf. Alles was logisch ist und rational erklärbar, fällt Daniel Vander Putten leicht. Lösungen zu sehen, Zusammenhänge zu erkennen, darin ist der IT-Experte schnell und gut. Seit 2014 arbeitet er beim Softwarekonzern SAP in Walldorf – als einer von 49 Menschen aus dem autistischen Spektrum, die über das Programm "Autism at work", also Autismus am Arbeitsplatz, eingestellt wurden.

Im Jahr 2013 startete der Softwarehersteller das Programm. Als Ziel gab SAP damals aus, rund ein Prozent der damals rund 65.000 Stellen weltweit mit Menschen aus dem autistischen Spektrum besetzen zu wollen. Ein Prozent – darauf wird deren Anteil an der gesamten Bevölkerung geschätzt. SAP wollte Menschen aus dem Spektrum etwa als Software-Tester einstellen, als Programmierer oder Spezialisten für Datenqualitätssicherung. Vielen von ihnen wird eine große Konzentrationsfähigkeit, Gründlichkeit oder auch ein enormes Erinnerungsvermögen zugeschrieben.

Stefanie Lawitzke und Daniel Vander Putten in der Konzernzentrale der SAP. Foto: Helmut Pfeifer

Mehr als 60 Prozent aller Menschen aus dem autistischen Spektrum sollen durchschnittlich bis überdurchschnittlich begabt sein. Dennoch ist es für viele von ihnen schwierig, einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden – auch für diejenigen, die ein hohes Bildungsniveau erreichen. Schätzungen zufolge liegt ihre Beschäftigungsquote bei unter zehn Prozent.

Entsprechend groß war die Resonanz auf das SAP-Programm. Nach der Ankündigung hätten etliche Eltern und Betroffene angerufen, erzählte ein Sprecher damals. Der Konzern wurde regelrecht überrollt. Nach dem ersten Hype aber pendelte sich die Nachfrage ein, erklärt Stefanie Lawitzke, eine der Leiterinnen des Projekts bei SAP in Deutschland. 10 bis 15 Bewerbungen bekämen sie nun im Monat, sagt sie. Acht bis zehn Menschen stellen sie im Jahr etwa ein.

Hintergrund Autismus-Spektrum: Man unterscheidet drei Formen von Autismus, die unter dem Begriff "Autismus-Spektrum-Störung" zusammengefasst werden: "frühkindlicher Autismus", "Asperger-Syndrom" und "atypischer Autismus". Besonderheiten: Obgleich die Besonderheiten der Menschen sehr unterschiedlich sind, [+] Lesen Sie mehr Autismus-Spektrum: Man unterscheidet drei Formen von Autismus, die unter dem Begriff "Autismus-Spektrum-Störung" zusammengefasst werden: "frühkindlicher Autismus", "Asperger-Syndrom" und "atypischer Autismus". Besonderheiten: Obgleich die Besonderheiten der Menschen sehr unterschiedlich sind, kommen ein paar Dinge häufig vor, etwa Beeinträchtigungen im sozialen Miteinander. So fällt es vielen autistischen Menschen schwer, Kontakt oder Beziehungen zu anderen aufzunehmen. Viele haben Schwierigkeiten damit, Informationen aus der Mimik oder Gestik ihres Gegenübers abzulesen, sowie in der Kommunikation. Die meisten sind sehr direkt und sagen die Dinge so, wie sie sie meinen. Manche haben ungewöhnliche Spezialinteressen, wie etwa Zugfahrpläne. Menschen mit Autismus können über herausragende Spezialkenntnisse verfügen oder sich lange auf vermeintlich langweilige Aufgaben konzentrieren.

In der zweiten Einstellungsrunde war Daniel Vander Putten dabei. Bevor seine Familie im Norden Hessens in der Zeitung von dem SAP-Programm las, hatte er von der Firma im Badischen noch nie etwas gehört.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er einen Realschulabschluss und das Fachabitur gemacht, eine Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten absolviert und schließlich Computermathematik studiert. Einen Job aber fand er zunächst nicht. Weshalb er auf seine Bewerbungen nur Absagen erhielt, konnte er sich selbst nicht erklären. Damals sei bereits ständig vom Fachkräftemangel die Rede gewesen, sagt er. "Und dann ist man eine ausgebildete Fachkraft in einem Bereich, in dem gesucht wird, und man bekommt keine Stelle. Das habe ich nicht verstanden."

Doch bei SAP klappte es. Nach einem Bewerbungsnachmittag und einem sechswöchigen Praktikum hatte er den Job.

50 Jahre SAP: Personalchef Cawa Younosi über die Herausforderungen des Diversity-Managements Redaktion und Interview: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Dass er Autist ist, wusste er selbst damals erst seit etwa zwei Jahren. Zwar hatte er immer gespürt, dass er anders funktionierte als seine Mitmenschen. "Ich habe Sachen methodisch immer anders gemacht als die anderen", sagt er. Kombinatorik, Rätsel, Mathematik – solche Dinge waren für ihn wie offene Bücher. "Die physikalischen Grundgesetze konnte ich schon in der Grundschule", erzählt er. Andererseits hatte er immer das Gefühl, dass den Menschen um ihn herum eine Informationsquelle zur Verfügung stand, auf die er keinen Zugriff hatte.

Inzwischen, nachdem er sich viel mit dem Thema Autismus befasst hat, weiß er, dass die anderen etwa aus der Mimik oder Gestik ihres Gegenübers Informationen herauslesen können. Oder dass ihnen ihr Bauchgefühl Hinweise auf die Stimmung ihres Gesprächspartners gibt. Heute kann auch er das – wenn er es möchte und sich vollständig darauf konzentriert. "Ich habe das im Nachhinein gelernt", sagt er – "wie eine Fremdsprache."

Die Diagnose, die er schließlich bekam, hat für Daniel Vander Putten viel verändert. "Dieser unsichtbare Unterschied wurde auf einmal zu einem sichtbaren", erzählt er. "Der Elefant im Raum war plötzlich sichtbar und ich konnte mit ihm umgehen."

Dieser Unterschied ist einer der Gründe, weshalb es Menschen wie er schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Zwar gibt es nicht "den einen" Menschen mit Autismus. Die Menschen aus dem Spektrum haben sehr unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Qualifikationen und unterschiedliche Bedürfnisse. Doch manche Eigenheiten sind bei vielen von ihnen ähnlich: etwa die sachliche und faktenorientierte Kommunikation, die von anderen leicht als beleidigend empfunden wird. So scheitern viele bereits im Bewerbungsgespräch. Oder es kommt hinterher zu Reibungspunkten mit den Kollegen.

Bei SAP begegnet man dem durch eine Umstellung des Bewerbungsverfahrens und indem man das Team für die Besonderheiten des Kollegen mit Autismus sensibilisiert. So lassen sich Missverständnisse im Vorhinein vermeiden – wenn jemand etwa lieber über E-Mail kommunizieren möchte, weil Anrufe ihn nervös machen. "Eigentlich braucht es nur Bewusstsein und Verständnis", sagte ein Mann mit Autismus, der ebenfalls bei SAP arbeitet, einmal.

Die Erfahrungen zeigen: Menschen aus dem Spektrum können wertvolle Arbeit leisten – wenn ihr Umfeld sich auf sie einstellt. So ist es für manche hilfreich, wenn am Arbeitsplatz Reize – wie Geräusche oder Licht – reduziert werden, wenn Ansprechpartner klar benannt und Aufgaben deutlich formuliert sind. Auch die Kommunikation muss überdacht werden. Von klaren Ansagen profitiere schließlich das ganze Team, meint man bei SAP.

Inzwischen arbeiten an den Standorten in Walldorf und St. Leon-Rot 49 Kollegen, die über Autism at Work gekommen sind: sehr verschiedene Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, die verschiedene Aufgaben erfüllen, das ist Projektleiterin Lawitzke wichtig zu betonen: Manche arbeiten in der IT, manche – wie Daniel Vander Putten – in der IT-Beratung. An anderen Standorten übernehmen sie auch administrative Aufgaben.

Das Projekt, erzählt Lawitzke, sei inzwischen aus den Kinderschuhen herausgewachsen und ein fest etabliertes Programm. "Natürlich haben auch wir viel gelernt", sagt sie. Etwa darüber, wie sie das Bewerbungsverfahren autismus-freundlicher gestalten können. Fünf Recruiter kümmern sich derzeit bei SAP in Walldorf darum, passende Kandidaten aus den Bewerbern, die über das Projekt gekommen sind, für offene Stellen zu finden. Und auf jeden Fall suche der Konzern auch aktiv nach Interessenten, fügt sie hinzu.

Allerdings müssen auch die Bewerber, die über das Projekt kommen, entsprechende Voraussetzungen mitbringen, um bei der SAP eingestellt zu werden. So sind etwa solide Kenntnisse in der IT ein Muss. Autism at Work sei nicht auf Wohltätigkeit ausgelegt, erklärt Stefanie Lawitzke. Vielmehr geht es darum, Talente für offene Stellen zu finden, die etwa in herkömmlichen Bewerbungsverfahren durchs Raster fallen würden.

Daniel Vander Putten hat sich früh für Computer interessiert. "Ich hing immer schon die ganze Freizeit vor dem Rechner", sagt er. "Der Computer war etwas, was ich verstanden habe – im Gegensatz zu den anderen Menschen." Deshalb nahm er das Jobangebot, das SAP ihm machte, auch gleich an.

Am Anfang tat er sich etwas schwer, erzählt Daniel Vander Putten – vor allem in der Interaktion mit den Kollegen. Manche seien unsicher gewesen, meint er. Zwar waren sie geschult und sensibilisiert für seine Besonderheiten. Doch beschreibt er die erste Zeit im Team als "Annäherungsverfahren": "Keiner wusste genau, was er vom anderen erwarten durfte." Zudem war der Job bei SAP der erste seines Lebens. "Ich hatte vorher nie gearbeitet und wusste nicht, wie man das macht", sagt Vander Putten. Er probierte aus und schaute, was funktionierte. "Anders macht es keiner", sagt er und lacht. So hat er gelernt, sich seinen Tagesablauf passend zu organisieren.

Heute ist er Berater für Cyber-Security und erklärt Kollegen, wie die Sicherheit von Programmen gewährleistet werden kann. Auch an der Corona-WarnApp war er beteiligt.

Daniel Vander Putten ist kein Mensch, der allein am Computer sitzt. Meist arbeitet er direkt mit den Kollegen bei SAP, geht auch auf Konferenzen oder zu Kunden. "Meine Hauptarbeit ist der Kontakt zu und die Koordination zwischen anderen Menschen." Zu Beginn sei ihm das schwer gefallen, sagt er. Mittlerweile findet er Spaß daran.

Überhaupt komme er heute gut klar mit der Welt, fügt er hinzu. Wer ihm gegenüber sitzt, käme nicht darauf, dass er eine Autismus-Diagnose hat. Er blickt seinen Gesprächspartner aufmerksam an, plaudert, macht immer wieder witzige Bemerkungen. Und er lacht viel. Dieses Verhalten, das dem der nicht-autistischen Menschen gleicht, könne er gut spielen, sagt er. Viel besser noch als vor ein paar Jahren.

Allerdings, fügt Projektleiterin Lawitzke hinzu, sei "dieses Verstecken der autistischen Persönlichkeit", um den Mitmenschen einen Gefallen zu tun, unheimlich anstrengend. "Je höher diese Kompetenz zu maskieren ausgeprägt ist, umso gefährdeter sind die Kollegen, sich in diesem Maskieren zu erschöpfen", sagt sie. "Auf der einen Seite ist das etwas Positives, weil man vielleicht besser zurecht kommt. Aber eigentlich ist das nicht die Lösung." Auch Daniel Vander Putten würde es begrüßen, wenn er sich nicht ständig anpassen und in dieser "Fremdsprache" sprechen müsste. "Wahrscheinlich wäre das einfacher", meint er. "Aber ich kann die Welt nicht ändern."

Dennoch: Projektleiterin Lawitzke fasziniert immer wieder, wie sich nicht nur Daniel Vander Putten entwickelt hat, sondern auch die anderen Projektteilnehmer. "Es ist toll zu sehen, was das ausmacht, wenn man eine Arbeit hat, Kontakt, finanzielle Möglichkeiten", sagt sie. Manche reisen nun mehr, gehen gemeinsam ins Kino oder auch mal essen.

Daniel Vander Putten hat seinen Führerschein gemacht. Er lebt in Walldorf in einer Wohnung, fühlt sich wohl bei SAP und genießt die finanzielle Freiheit, sich die Dinge kaufen zu können, die ihm Freude bereiten. "Aber das Finanzielle ist nicht das Wichtigste", fügt er hinzu. Ihm geht es darum, nicht mehr auf das reduziert zu werden, was er nicht kann. Stattdessen hat er die Möglichkeit, sich den ganzen Tag mit den Dingen zu beschäftigen, die ihn interessieren. "Ich kann darin aufgehen und werde auch noch belohnt, wenn ich es gut mache", sagt er. Er bekommt Anerkennung, wird wertgeschätzt – und kann einen Beitrag zu Dingen leisten, die anderen weiterhelfen.