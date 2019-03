Heidelberg/Berlin. (kla) Wer bekommt welchen Behinderungsgrad anerkannt? Das ist in der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) geregelt. Die soll nun überarbeitet werden. Im Herbst legte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) einen Entwurf vor. Doch dagegen laufen Betroffene und Sozialverbände nun Sturm. Eine Petition im Internet hatten bis Freitagnachmittag knapp 16.500 Menschen unterzeichnet. Einige Kritikpunkte im Überblick.

Grad der Behinderung

Kritik: Die Kritiker des Entwurfs fürchten, dass für manche Einschränkungen ein niedrigerer Grad der Behinderung (GdB) angesetzt und dadurch Nachteilsausgleiche versagt werden könnten - etwa ein besonderer Kündigungsschutz, Zusatzurlaub oder frühere Altersrente. Sie schließen das daraus, dass medizinischer Fortschritt, moderne Hilfsmittelversorgung und der Abbau von Mobilitätsbarrieren berücksichtigt werden sollen. Aus Sicht des Sozialverbands VdK ist das nicht nachvollziehbar: So könne ein Hörgerät für einen bestimmten Einsatzbereich optimal angepasst sein und dennoch in anderen Situationen nur bedingt genutzt werden, heißt es in einer Stellungnahme. Zumal: "Viele Hilfsmittel sind mit hohen Zuzahlungen verbunden, die sich nicht alle Betroffenen leisten können", heißt es in der Petition. Die "Zwei-Klassen-Medizin" werde ausgeweitet, meint Birgit Polk, Vorsitzende der Schwerbehindertenvertretung bei Heidelberger Druckmaschinen.

Auch die "verbesserte Barrierefreiheit" im öffentlichen Raum ist laut Petition nicht als Kriterium geeignet. Deutschland sei weit von einem akzeptablen Niveau an Barrierefreiheit entfernt. Auch in der Arbeitswelt, wie Michael Friedrich hinzu fügt, Vorsitzender des Arbeitskreises Schwerbehinderter Menschen bei der IG Metall Heidelberg.

Hintergrund Der Grad einer Behinderung orientiert sich daran, wie sehr diese die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränkt. Dabei gibt es verschiedene Stufen, die in Zehnerschritten eingeteilt sind. Die höchste beträgt 100. Als schwerbehindert gilt, wer einen Grad von 50 oder mehr hat. Laut Antidiskriminierungsstelle gibt es in Deutschland geschätzt 10,2 Millionen Menschen mit [+] Lesen Sie mehr Der Grad einer Behinderung orientiert sich daran, wie sehr diese die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränkt. Dabei gibt es verschiedene Stufen, die in Zehnerschritten eingeteilt sind. Die höchste beträgt 100. Als schwerbehindert gilt, wer einen Grad von 50 oder mehr hat. Laut Antidiskriminierungsstelle gibt es in Deutschland geschätzt 10,2 Millionen Menschen mit Behinderung, davon sind 7,5 Millionen schwerbehindert. rnz.

Antwort des Ministeriums: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verweist in einer Stellungnahme aus dem Februar dieses Jahres darauf, dass die Versorgungsmedizin-Verordnung angesichts der großen Fortschritte in der Medizin nicht mehr auf dem Stand der medizinischen Wissenschaft sei. Künftig sollten unter anderem Aspekte von Gesundheitsstörungen berücksichtigt werden, die sich auf die Feinmotorik der Hände oder die Lesefähigkeit auswirken. Begründet wird das mit den Anforderungen der modernen Kommunikationsgesellschaft. Das Ministerium will für mehr Gerechtigkeit sorgen. Heute würden manche Hilfsmittel wie Brillen berücksichtigt, andere wie Prothesen jedoch nicht. "Diese Ungleichbehandlung ist in der Sache nicht nachvollziehbar und zudem ungerecht", so das BMAS. Daher strebt das Ministerium eine einheitliche Berücksichtigung an - und geht dennoch davon aus, dass die meisten GdB unverändert bleiben werden.

Befristung von Bescheiden

Kritik: Bescheide sollen befristet werden können. Zudem sollen alte Bescheide überprüft werden. Kritiker fürchten, dass zuerkannte Behinderungsgrade entzogen werden könnten. Mit gravierenden Auswirkungen, wie etwa Friedrich meint: "Man nimmt den Menschen Sicherheit, auch Planungssicherheit."

Antwort des Ministeriums: "Der unbefristet ausgestellte Schwerbehindertenausweise wird auch in Zukunft die Regel sein", teilt das BMAS mit. Eine Befristung solle künftig aber dann möglich sein, wenn der GdB nur für einen bestimmten Zeitraum gelte, etwa bei einer Heilungsbewährung. Oder bei GdB, die aus medizinischen Gründen zeitlich begrenzt sind. In keinem Fall aber dürfe eine Befristung dazu führen, "dass ein schwerbehinderter Mensch ungerechtfertigt vorübergehend seine Schwerbehinderteneigenschaft und den daran geknüpften Schutz verliert, obwohl er in der Sache weiterhin schwerbehindert ist", heißt es in der Stellungnahme.

Werden Menschen schlechter gestellt?

Kritiker: Generell fürchten die Kritiker niedrigere GdB-Bewertungen - mit der Folge, dass Nachteilsausgleiche versagt werden könnten. "Die beabsichtigten Änderungen hätten einschneidende Folgen", heißt es in der Petition. "Beispielsweise würde die Anerkennung einer Schwerbehinderung erschwert."

Antwort des Ministeriums: Das Ministerium bezeichnet die Kriterien als exakter und betont, dass dies sowohl für Menschen mit Behinderungen als auch für die Verwaltung mehr Klarheit und Rechtssicherheit bedeute. "Durch die Überarbeitung der VersMedV kommt es daher nicht zu einer pauschalen oder gar automatischen Herabsetzung des GdB. Niemand wird ungerechtfertigt schlechter gestellt werden." Für die Menschen mit Schwerbehindertenausweise soll sich nichts ändern. Die Änderungen bezögen sich auf zukünftige Fälle, so das Ministerium. Eine entsprechende Regelung werde derzeit erarbeitet.

Der Entwurf wurde laut BMAS im Oktober mit den Ländern und zahlreichen Verbänden erörtert. Die Anregungen würden derzeit ausgewertet, der Entwurf entsprechend überarbeitet.