Von Matthias Kros

Heidelberg. Die IG Metall hat eine positive Zwischenbilanz der noch bis Ende Mai laufenden Betriebsratswahlen gezogen. "Angesichts von Kurzarbeit und pandemiebedingtem Homeoffice ist die bislang festgestellte Wahlbeteiligung von rund 62 Prozent ein sehr großer Erfolg", sagte die Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, Christiane Benner, der dpa in Frankfurt. Sie wies darauf hin, dass ihre Gewerkschaft erstmals die stärkste Liste beim Softwarekonzern SAP stellt und wertete auch den zweiten Platz im Tesla-Werk Grünheide als Erfolg.

Obwohl es laut Betriebsverfassungsgesetz in jedem Betrieb mit mehr als fünf Mitarbeitern einen Rat geben könnte, wird nur etwa in jedem zehnten Betrieb tatsächlich gewählt. In der Region sind die Wahlen teilweise bereits abgeschlossen, in machen Gremien wurde schon der Vorsitz neu gewählt.

> ABB: Andrea Wallitzer-Vones ist die neue Betriebsratsvorsitzende am ABB-Standort Heidelberg (ABB Stotz-Kontakt). Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der Arbeitnehmervertretung. Insgesamt sind in dem frisch gewählten 17-köpfigen Gremium sechs Frauen. Bei der Wahl am Standort Heidelberg mit den Außenbüros Nürnberg, Haßfurt und Spaichingen sowie Ladenburg waren 1709 Mitarbeiter wahlberechtigt. Dabei wurden alle Mitglieder in ihrem Amt bestätigt.

Andrea Wallitzer-Vones. Foto: zg

ABB Stotz-Kontakt in Heidelberg ist mit rund 1600 Beschäftigten das größte Produktionswerk der ABB in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt in der Universitätsstadt Produkte für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen und Anlagen.

Wallitzer-Vones kam 1989 zu ABB und arbeitete im Qualitätswesen, seit 2010 ist sie im Betriebsrat, seit 2014 freigestellt. "Für mich steht das Thema Standortsicherung an erster Stelle unserer Herausforderungen für die kommenden Jahre", sagt die 56-Jährige, die von der IG Metall unterstützt wird. ABB in Heidelberg fertige einen hohen Anteil an den Produkten selbst und so soll es nach Ansicht der neuen Vorsitzenden auch bleiben. Derzeit gebe es aber keinen Grund zur Sorge um die Arbeitsplätze, so Wallitzer-Vones. "Aktuell läuft es sehr gut".

Wallitzer-Vones ist künftig für die Beschäftigten an den Standorten Heidelberg, Nürnberg, Haßfurt und Spaichingen zuständig. Neben den Betriebsräten in den einzelnen deutschen ABB-Werken gibt es noch einen standortübergreifenden Konzernbetriebsrat. Hier steht die Konstituierung noch an.

> Heidelberger Druckmaschinen: Bei dem Maschinenbauer bleibt Ralph Arns der Betriebsratsvorsitzende. Der 53-jährige Industriemechaniker ist seit 1999 freigestelltes Betriebsratsmitglied, 2018 übernahm er den Vorsitz und musste in den schwierigen Jahren der Restrukturierung immer wieder um Arbeitsplätze kämpfen.

Ralph Arns. Foto: zg

Als Herausforderungen der nächsten Jahre nennt er die Stärkung des Kerngeschäftes und die Etablierung von Geschäftsfeldern auch abseits der grafischen Industrie. Zusätzliche Arbeitsplätze erhofft sich der Betriebsratsvorsitzende zum Beispiel aus dem erfolgreich gestarteten Geschäft mit Wallboxen. Sein Augenmerk will Arns zudem auf den demografischen Wandel legen. "Wir müssen unsere Unternehmenskultur so verändern, dass wir jungen Leuten attraktive Arbeitsbedingungen anbieten können", so Arns.

> SAP: Johannes Lohmeier ist neuer Betriebsratsvorsitzender der SAP Landesgesellschaft Deutschland (LGD). Er vertritt damit die Interessen von gut 5000 Beschäftigten hauptsächlich aus den Bereichen Vertrieb und Beratung. Die konstituierende Sitzung des neuen Betriebsrats bei der wesentlich größeren SAP SE, die für rund 20.000 Mitarbeiter steht, ist erst Anfang Mai geplant.

Johannes Lohmeier. Foto: zg

Lohmeier trat 1998 als Berater bei der SAP ein und ist nach eigenen Angaben seit 2009 Mitglied des Betriebsrats der LGD. Seit mehr als zehn Jahren steht er an der Spitze der von ihm mitgegründeten Liste "fit", die bei der Betriebsratswahl deutlich zulegen konnte. Sie steht keiner Gewerkschaft nahe.

Lohmeiers Liste "fit" setzt sich nach eigenem Bekunden für faire Arbeitsbedingungen und faire Gehälter bei dem Softwarekonzern ein. Man stehe zur SAP und ihren Werten, teilte er mit. "Für diese Werte will ich mich als Vorsitzender einsetzen und mit allen Listen zusammenarbeiten, die diese Werte teilen". Der Belegschaft gegenüber verspricht er dabei umfassende Transparenz.