Baden-Baden. (dpa) Die Konjunkturflaute hat die Firmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Baden-Württemberg im Frühsommer voll erwischt. Im ersten Halbjahr stagnierten die Umsätze bei 10,6 Milliarden Euro, wie der Verband der Chemischen Industrie in Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilte. Während es bis Mai noch gut lief, mussten im Juni alle Teilbranchen Rückgänge verkraften.

"Wir sehen, dass unsere Prognose zu Beginn des Jahres zu optimistisch war", sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Mayer. "Die Situation in den Teilbranchen der Chemie hat sich im Laufe des zweiten Quartals stetig verschlechtert." Allein im Juni seien die Umsätze in der chemischen Industrie oder bei den Farben- und Lackherstellern um mehr als zehn Prozent eingebrochen.

Die bisherige Prognose eines Umsatzwachstums von zwei Prozent in diesem Jahr lässt sich damit nicht halten. Eine neue Vorhersage für die Entwicklung traut sich der Verband noch nicht zu. Im Herbst startet die neue Tarifrunde. In Baden-Württemberg sind die ersten Gespräche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern am 10. Oktober geplant.