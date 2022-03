Heidelberg. (mk/dpa) Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Wirtschaft werden immer stärker spürbar. Viele Unternehmen reagieren.

> SRH gibt Sonderurlaub: Der Heidelberger Krankenhaus- und Hochschulbetreiber SRH gibt allen Mitarbeitern, die sich persönlich an Hilfslieferungen für die Ukraine beteiligen wollen, Sonderurlaub. Das kündigten die Vorstände Christof Hettich und Patrick Mombaur auf dem Karriereportal LinkedIn an. Berücksichtigt werden müssten allerdings betriebliche Auswirkungen und die Eignung der jeweiligen Person. Zusätzlich werde man die Hilfsorganisationen mit Medikamenten und klinischen Verbrauchsmaterialien versorgen. Spenden der eigenen Beschäftigten sollen vom Unternehmen verdoppelt werden.

> Bitkom warnt vor Cyberangriffen: Die Unternehmen in Deutschland müssen nach Einschätzung des Branchenverbandes Bitkom ihre Schutzmaßnahmen vor Cyberangriffen erheblich ausbauen. "Der Krieg in der Ukraine wird auch im digitalen Raum geführt", erklärte der Verband am Freitag in Berlin. In den ersten Tagen habe der Cyberraum zwar nur eine nachgelagerte Rolle gespielt. "Mit zunehmender Kriegsdauer könnte sich dies wieder ändern, und das kann unmittelbare Konsequenzen für Deutschland und seine Wirtschaft haben", sagte Bitkom-Sicherheitsexperte Sebastian Art.

> Russische S7 streicht Flugverbindungen: Wohl aus Angst vor einer Beschlagnahmung ihrer Maschinen stellt die russische Fluglinie S7 ihre internationalen Verbindungen ein. Von diesem Samstag an gebe es keine Flüge mehr ins Ausland, teilte die Airline am Freitag mit. Russische Passagiere, die derzeit im Ausland weilen, sollen aber auch mit Hilfe von Partnern noch zurückgeholt werden. Wer nun nicht mehr fliegen kann, erhält demnach sein Geld zurück. Erst am Vorabend hatte S7 mitgeteilt, die Airline reduziere die internationalen Verbindungen, halte aber grundsätzlich an Flügen ins Ausland fest.

> Moskauer Börse geschlossen: Die Moskauer Aktienbörse bleibt angesichts des Ukraine-Krieges Agenturberichten zufolge mindestens bis einschließlich Dienstag geschlossen. Dies berichteten die US-Agentur Bloomberg und die russische Tass am Freitagmorgen unter Berufung auf die Börse. Seit dem letzten Öffnungstag der Moskauer Börse am Freitag vor einer Woche haben an der Londoner Börse gelistete Anteilsscheine russischer Unternehmen laut Bloomberg über 90 Prozent ihres Werts verloren, bevor sie am Donnerstag vom Handel ausgesetzt wurden. Auch etliche börsengehandelte Indexfonds mit russischen Werten werden derzeit nicht gehandelt.

> Winter ohne russisches Gas: Unter bestimmten Bedingungen könnte Europa im nächsten Winter ohne russisches Erdgas auskommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Freitag vorgestellte Studie des Beratungsunternehmen Aurora Energy Research. Die Analysten nehmen für diesen Fall eine Lücke von 109 Milliarden Kubikmeter Erdgas an, was 38 Prozent aller geplanten Gaslieferungen in die EU entspräche. Diese Lücke müsste durch andere Lieferungen und Verbrauchskürzungen geschlossen werden, hieß es.

> Intel und Microsoft stoppen Russland-Geschäft: Russland verliert mit Microsoft und Intel zwei der wichtigsten Zulieferer für seine Computer-Technik. Weges des Angriffskriegs in der Ukraine stoppen der Software-Riese und der Chipkonzern ihr Geschäft in Russland. Von Microsoft kommen neben dem Windows-System unter anderem auch die Office-Büroprogramme. Intel ist der größte Anbieter von Prozessoren für Windows-PCs und Server.