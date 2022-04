Von Roland Muschel

Burladingen. Wolfgang Grupp empfängt an seinem großen, elfenbeinfarbenen Schreibtisch. Das Haar trägt er gescheitelt, die Anzug nach Maß, Seidenkrawatte, Einstecktuch, goldene Manschettenknöpfe. Vor diesem Platz aus hat er den Überblick über das Großraumbüro der Trigema-Zentrale im schwäbischen Burladingen, von hier aus lenkt er seit über 50 Jahren die Geschicke des Textilwarenherstellers.

Seine gemeinsame Fernsehwerbung mit einem Schimpansen hat Grupp berühmt und die Verteidigung des Wirtschaftsstandorts in unzähligen TV-Shows populär gemacht.

Auf dem Schreibtisch stehen ein Telefon und Familienfotos, kein Laptop, kein PC. Vor Grupp liegen Ausdrucke von Emails, handgeschriebene Zettel.

Während des 90-minütigen Gesprächs kommen immer wieder Mitarbeiter, um sich etwas absegnen zu lassen. Zwei Meter weiter sitzen seine Frau Elisabeth Grupp, sein Sohn Wolfgang Grupp junior und zwei Angestellte und besprechen eine Kollektion.

Herr Grupp, Sie werden in Kürze 80, sind topfit. Wie machen Sie das?

Ich bin natürlich etwas geschonter als andere, weil ich erst mit 46 geheiratet habe. Aber Scherz beiseite: Ich habe gute Gene mitgekriegt. Etwas Disziplin gehört auch dazu. Ich war nie betrunken. Ich esse, bis ich satt bin, dann höre ich auf. Jeden Morgen, auch wenn’s regnet oder schneit, gehe ich erstmal raus zum Schwimmen. Das ist nicht immer ein Vergnügen, aber hält mich fit.

Wolfgang Grupp ist Inhaber und Geschäftsführer des schwäbischen Textilwarenherstellers Trigema. Sein Großvater Josef Mayer gründete mit einem Bruder, Eugen Mayer, 1919 in Burladingen die Trikotwarenfabrik Gebrüder Mayer KG, kurz: Trigema. Wolfgang Grupp stieg 1969 in die Geschäftsführung ein, als die Firma in Schwierigkeiten steckte. Heute ist Trigema Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Er ist mit Elisabeth Grupp, geborene Elisabeth Baronesse von Holleuffer, verheiratet. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder, Bonita und Wolfgang Grupp junior, die beide im Unternehmen arbeiten. Am Montag, 4. April, wird Wolfgang Grupp 80.

Sie führen seit über 50 Jahren Ihre Firma. Denken Sie nie ans Aufhören?

Warum sollte ich? Wann ich aufhöre, wird von oben entschieden. Solange ich bei Kräften bin, werde ich weitermachen. Ich bin jedem Mitarbeiter dankbar, der in Rente könnte, aber weitermachen will. Wenn er mir das Wissen, das er hat, zwei Jahre länger zur Verfügung stellt, ist das doch ein Geschenk des Himmels.

Sie waren 27, als Sie die Verantwortung für die Firma übernommen haben. Wie war das?

Damals kam das T-Shirt aus den USA zu uns nach Deutschland. Wir fertigten Unterwäsche, aber das T-Shirt ist nichts anderes als ein Unterhemd. Somit erkannte ich die Chance und begann mit der Produktion von T-Shirts.

Sie waren zu dem Zeitpunkt Doktorand in Köln und Ihr Vater Chef in Burladingen.

Ich habe meinem Doktorvater gesagt: Mir ist eine Firma ohne Doktor lieber als ein Doktor ohne Firma. Ich habe dann die Doktorarbeit abgebrochen und meinen Vater überredet, dass er mir für die Produktion der T-Shirts die Verantwortung übergibt. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt zehn Millionen D-Mark Bankschulden, die ich dann binnen sechs Jahren zurückbezahlt habe.

In Burladingen gab es einst viele Textilunternehmen, heute ist es Trigema-City. Was haben Sie richtig, was andere falsch gemacht?

Meine Mitbewerber haben das gemacht, was damals normal war: Der Kunde war König und man hat ihm nachgegeben, auch wenn er die Preise gedrückt hat. Für mich war der Kunde auch König, aber er braucht auch einen guten Lieferanten und wenn die gegenseitige Wertschätzung fehlt, muss man auch den Mut haben, einem Kunden nein zu sagen. Nach dem Motto: Wenn ich einen Koch habe, der nicht mehr kochen will, gibt es nur eins: sterben oder selber kochen!

Sie haben sich dafür entschieden, selber zu kochen.

Ich habe erst die Kaufhaus-Könige und Versandhaus-Könige beliefert, dann die SB-Kunden und später die Discounter. Bei allen war ich ein gern gesehener Lieferant, aber nur für eine gewisse Zeit. Dann wollten sie billigere Preise und da musste ich den Mut haben, auch einmal nein zu sagen. Am Schluss musste ich erkennen, dass ich in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände nehmen muss, und so begann ich mit dem Aufbau unserer Testgeschäfte. Heute gehen 40 Prozent der Produktion über unsere eigenen Geschäfte, 40 Prozent über unseren Online-Shops und 20 Prozent verkaufen wir an Kunden aller Art.

Die Wirtschaft ächzt: Corona, der Ukraine-Krieg. Was heißt das für Trigema?

Als vor zwei Jahren unsere Geschäfte wegen der Corona-Krise schließen mussten, habe ich mich per Videokonferenz an alle Mitarbeiter gewandt und gesagt: Ich habe in meinen 50 Jahren als Geschäftsführer von Trigema viele Krisen gehabt wie die New Economy Krise, Bankenkrise und so weiter, aber wir stehen jetzt wahrscheinlich vor der schwierigsten Krise! Ich werde ihnen, meinen Mitarbeitern, auch in dieser schwierigsten Krise ihre Arbeitsplätze weiterhin garantieren, wenn Sie alle Anweisungen, die wir treffen, einhalten! Wir haben dann in den drei darauffolgenden Monaten 2,3 Millionen Stück Masken produziert. Und nachdem unsere Testgeschäfte geschlossen waren, explodierte unser Online-Geschäft, so hatten wir auch durch die Maskenproduktion und das wesentlich stärkere Online-Geschäft eine Chance. Wir mussten sie nur erkennen und auch nutzen!

Ein Kreuz, zwei Stimmen - Folge 2: Wirtschaft im Lockdown – mit Trigema-Chef Wolfgang Grupp Moderation: Sören Sgries und Alexander Rechner / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Sie produzieren in Deutschland. Ist der Standort gar nicht so schlecht wie er oft geredet wird?

Der Standort Deutschland ist gut. Wer sagt, der Standort sei schlecht, ist für mich jemand, der die Vorteile des Standortes Deutschland nicht erkannt hat!

Das müssen Sie erklären.

Das Problem vieler Produzenten ist, dass sie nicht erkennen, dass wir am Standort Deutschland kein Massenprodukt, sondern ein innovatives Produkt produzieren müssen. Und da sie in Gier und Größenwahn ihre Kapazitäten immer mehr ausweiten, produzieren sie am Schluss Massenprodukte, die aber für den Standort Deutschland zu teuer sind. Wir müssen in Deutschland nicht das billigste Auto, sondern das innovativste produzieren und somit nicht das billige Textil, sondern das qualitativ hochwertigste und nachhaltigste Textil.

Sie produzieren in der Provinz. Ist das Vor- oder Nachteil?

Die Frage meinen Sie nicht ernst! Selbst für viel Geld würde ich nicht nach Stuttgart ziehen. Ich wohne hier im Paradies, ich brauche 30 Sekunden von der Firma nach Hause, in Stuttgart würde ich allein dafür eine Stunde im Stau stehen. Und wenn es was zu regeln gibt, geht das hier einfacher als in Düsseldorf oder Frankfurt. Hier kennt und schätzt man sich! Burladingen ist keine anonyme Großstadt und meine Kunden interessiert es nicht, wo ich produziere, sondern was sie von mir bekommen und dies muss qualitativ hochwertig und vor allem nachhaltig sein.

Sie plädieren für den haftenden Unternehmer. Warum?

Dass ich für das, was ich entscheide, auch mit meinem gesamten Privatvermögen hafte, halte ich für normal. Heute haben wir eine Eigeninsolvenz, bei der der Verantwortliche bei vollen Bezügen weitermachen darf, während der unschuldige Angestellte arbeitslos wird und die Gläubiger kein Geld kriegen. Geht’s gut, kassiert man, geht’s schlecht, soll die Allgemeinheit geradestehen: Das kann doch kein korrektes System sein!

Was schlagen Sie vor?

Die Politik sollte denen, die persönlich mit ihrem Vermögen haften, 50 Prozent Einkommenssteuerrabatt geben. Dann würden die Unternehmer in die Haftung gehen, weil sie jeder niedrigen Steuer nachlaufen und dann wären die Entscheidungen aus Gier und Größenwahn vorbei, weil die Unternehmer wissen, dass sie für alles in der persönlichen Haftung sind. Bei Aktiengesellschaften würde ich das den Vorständen anbieten, sofern sie mit allen ihren Bezügen in die Haftung gingen, dann wären die Entscheidungen sicher überlegter, verantwortungsvoller und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt.

Viele Unternehmer finden keinen Nachfolger. Bei Ihnen arbeiten beide Kinder in der Firma und wollen übernehmen. Haben Sie darauf gezielt hingearbeitet?

Das ist eine Erziehungs- und vor allem Vorbildsache. Wenn ich als Unternehmer jeden Tag vorsage, dass meine Arbeit keine Freude macht und ich nur Probleme habe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Nachkommen sagen, die Nachfolge möchte ich nicht antreten. Wenn ich aber meinen Kindern vormache, dass wir zwar Probleme ab und zu haben, diese aber lösen und wir auch Erfolg haben und ich mit Freude meinen Job mache, dann ist es selbstverständlich, dass wenn Sie meine Kinder fragen, dass sie mit Begeisterung sagen, sie möchten die Nachfolge antreten.

Nach welchen Kriterien regeln Sie die Nachfolge?

Meine Tochter Bonita und mein Sohn Wolfgang sollen sich ein Leben lang lieben und nicht streiten. Deshalb habe ich gesagt: Ein Kind bekommt die Firma, das andere bekommt den Besitz meiner Frau in Österreich. Ich weiß aber nicht, ob am Schluss das Kind, das die Firma bekommt, nicht benachteiligt ist, weil es eine große Verantwortung, vor allem für 1200 Mitarbeiter hat und nicht weiß, welche Probleme noch alle auf eine Firma zukommen können. Beide Kinder würden die Firma selbstverständlich führen, beiden traue ich es zu! Wer die Firma am Schluss bekommt, hängt von dem jeweiligen Partner ab, ob dieser auch bereit ist nach Burladingen zu ziehen. Wenn beide Kinder ihr Leben in Burladingen sehen, obliegt die Entscheidung meiner Frau. Ich habe sie als Alleinerbin eingesetzt. Sie kann entscheiden, was zu diesem Zeitpunkt richtig ist.

Sie haben sich ein großzügiges Familiengrab reserviert, wo bereits Ihr Name eingraviert ist. Haben Sie Angst vor dem Tod?

Das Familiengrab, das mein Großvater angelegt hat, ist mit meinen Großeltern und der 2. Generation belegt und ich wollte nicht meine Großeltern ausgraben lassen, damit die 3. Generation Platz hat. So habe ich rechtzeitig ein neues Familiengrab bauen lassen. Der damalige Bürgermeister hat mir ein Grundstück angeboten, welches ich dann entsprechend hergerichtet habe und selbstverständlich auch auf die Wandtafel meinen Namen und Geburtsdatum eingravieren lassen. Vor dem Tod habe ich keine Angst, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich Dritten zur Last fallen würde. Ich helfe lieber, als mir helfen zu lassen.

Wie feiern Sie ihren 80. Geburtstag?

Nachdem ich zu einem Vortrag in Dubai eingeladen bin, haben wir beschlossen, dass wir acht Tage länger bleiben und dort meinen Geburtstag feiern. Ich werde oft gefragt, was ich mir wünsche. Die Antwort lautet: Ich habe keine Wünsche offen. Ich freue mich, mit meiner Frau und meinen zwei Kindern meinen Geburtstag feiern zu dürfen und bin auch stolz, sagen zu dürfen, dass meine Familie hinter mir steht! Bei einem so runden Geburtstag bin ich gerne weiter weg, damit nicht jeder meint, er muss mir die Hand schütteln. Die Mitarbeiter sollen sich aber mit mir freuen, jeder Vollzeitmitarbeiter, Teilzeit entsprechend, erhält mit dem Aprilgehalt 1000 Euro extra. 80 Jahre wird man ja doch nicht jeden Tag.