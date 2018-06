Stuttgart. (dpa/lsw) Im Tarifstreit der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft von Montag an ausgeweitete Warnstreiks in Baden-Württemberg angekündigt. Die IG Metall werde bis zur dritten Verhandlung am kommenden Donnerstag, 11. Januar, in Böblingen die befristeten Arbeitsniederlegungen nach und nach hochfahren, teilte Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am Freitag mit. So sei zum Wochenanfang bei Porsche in Stuttgart eine größere Kundgebung geplant.

Seit einigen Wochen verhandeln die IG Metall und die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie über einen neuen Tarifvertrag. Erstmals seit Jahren fordert die größte deutsche Gewerkschaft dabei auch Änderungen an der Arbeitszeit.

Bereits am Donnerstag hatte es eine Protestaktion beim Autobauer Porsche gegeben. Die Arbeitgeber hatten die Aufrufe zu befristeten Arbeitsniederlegungen kritisiert. Sie hatten bislang ein Lohnplus von 2 Prozent im April angeboten, zudem eine Einmalzahlung von 200 Euro für die Monate Januar bis März. Die IG Metall verlangt 6 Prozent mehr Geld. Der Gewerkschaft zufolge soll jeder Beschäftigte das Recht erhalten, seine Wochenarbeitszeit für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren von 35 auf 28 Stunden zu reduzieren. Besonders die letzte Forderung wird von den Arbeitgebern abgelehnt und als illegal bezeichnet, weil daraus nach deren Einschätzung Ungleichbehandlungen gegenüber Mitarbeitern entstehen, die jetzt schon ohne Ausgleich in Teilzeit arbeiten.

Bei Witzenmann in Remchingen gingen am Freitag mehr als 30 Beschäftigte früher nach Hause, wie die Gewerkschaft mitteilte. Bei Mahle Behr in Vaihingen beendeten die 30 Beschäftigten der Nachtschicht und 80 Mitarbeiter der Frühschicht die Arbeit ebenfalls geschlossen eine Stunde früher.

"Der Forderungskatalog der Arbeitgeber ist ebenso inakzeptabel wie ihr aktuelles Störmanöver mit einem Gutachten, mit dem sie uns weismachen wollen, unsere Arbeitszeit-Forderung sei rechtswidrig", meinte Zitzelsberger. "Das ist ziemlicher Unfug." Die Arbeitgeber hätten zwei Verhandlungsrunden ungenutzt verstreichen lassen. Die Warnstreiks seien jetzt die Quittung dafür. Die Tarifgespräche für die rund 900.000 Beschäftigten gehen am 11. Januar weiter.