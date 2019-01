Taipeh. (AFP) In Taiwan ermitteln die Behörden gegen einen Mitarbeiter des Chemieriesen BASF und fünf ehemalige Beschäftigte des Konzerns, die versucht haben sollen, Geschäftsgeheimnisse an einen Wettbewerber in China zu verkaufen. Die Gruppe habe mutmaßlich geplant, Informationen über "kritische Technologie und Fertigungsprozesse" zu veräußern, teilte das Büro für strafrechtliche Ermittlungen mit. Die Gruppe sei entdeckt worden, bevor sie die sensibelsten Daten habe verkaufen können. Die Beschuldigten planten demnach, die Daten an eine Firma in China zu verkaufen, von der sie bereits 1,3 Millionen Dollar erhalten hätten.