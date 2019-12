In der Produktion: Thomas Hardt, Mitgeschäftsführer von Sunrise Medical, mit Jürgen Geider. Foto: Alfred Gerold

Von Harald Berlinghof

Malsch. "Ich brauche neue Beine. Sie müssen leicht sein wie eine Feder", sagt Peter Maffay im Krankenbett liegend zu seinem Freund. In dem Krimi mit dem Titel "Der Joker" von 1987 hat der Schauspieler beide Beine verloren. Er hat eine Zeichnung angefertigt, wie die "neuen Beine" aussehen sollen. Ein schnittiger leicht beweglicher Rollstuhl soll es sein, der ihm wieder Bewegungsfreiheit verschafft. Und dann sagt er einen Satz, den man im Gewerbegebiet Malsch bei Sunrise Medical immer wieder gerne hört. "Geh zur Forma Sopur mit der Zeichnung. Damit kann ich wieder neu anfangen".

Sopur ist die Premium-Rollstuhlmarke der Firma Sunrise Medical. Die amerikanische Firma hat im Jahr 1992 die damalige Sopur GmbH übernommen, seither existiert Sopur nur noch als Markenname. Weltweit ist die Marke ein Inbegriff für individuelle und maßgeschneiderte Rollstühle, die oft auch im Sportbereich eingesetzt werden, etwa bei den Paralympics.

Neben den manuellen Rollstühlen, die mit Muskelkraft angetrieben werden, produziert das Unternehmen in Malsch mit insgesamt 270 Mitarbeitern – 110 von ihnen in der Fertigung – auch Elektro-Rollstühle und kleine Elektromobile, aber auch Kinderrollstühle. Die Fertigungstiefe ist groß, sogar zehn bis zwölf Näherinnen gehören zur Mannschaft in Malsch.

Gegründet wurde die Firma Sopur in Sankt Leon im Jahr 1979 – in einem Hinterhof. Der Erfolg von Sopur – ursprünglich eine von Erich Purkott und Hugo Sorg gegründete Metallbaufirma (aus den beiden Nachnamen ist der Firmenname SoPur zusammengesetzt) – begann mit zwei Zufällen: Einem Trainingsgerät für Rollstuhlfahrer und dem Ehrgeiz von Errol Marklein – der 1978 einen folgenschweren Unfall gehabt hatte. Knapp ein Jahr nach dem Unglück stellten sich Hugo Sorg und Erich Purkott beim Rollstuhlsportverein Heidelberg-Schlierbach vor, wo Marklein trainierte, und wollten ein Trainingsgerät zum Rollstuhlfahren testen. Marklein stieg bei Sopur ein und brachte nur ein paar Wochen später den "Sopur Track" zur Welt, den ersten Rennrollstuhl Europas. Damit gewannen Marklein, zusammen mit anderen Sportlern wie Jürgen Geider unzählige Medaillen und Meistertitel.

So sorgte neben Errol Marklein auch Jürgen Geider mit seinen Ideen dafür, dass aus der Schlosserei ein erfolgreicher Rollstuhlhersteller wurde. "Da war der Weg ja nicht weit, ein Rollstuhl musste damals ja noch aus Stahl zusammen geschweißt werden", erklärt Geider heute.

Vier Gründer und Ideengeber, eine Scheune, eine Idee und viel Herzblut bilden so den Nukleus der heutigen Firma, die mittlerweile in acht Ländern der Welt produziert und weltweit rund 2200 Mitarbeiter hat.

Ausgehend vom Sportrollstuhl – schnell und beweglich, leicht und bequem – orientierte sich Sopur zunehmend auch Richtung Alltagsrollstuhl: Denn was beim Sport ein absolutes Muss darstellt – wenig Gewicht, Wendigkeit, individuell angepasste Formen – das sollte auch im Alltag nicht fehlen. 1980 brachte Sopur den weltweit ersten individuell anpassbaren Faltrollstuhl auf den Markt. Ab den 1980er Jahren wurde das Gewicht zunächst mit Aluminium reduziert, später dann mit Titan und seit drei Jahren schließlich mit Carbon. Sieben Kilogramm wiegt ein solcher Sopur-Rollstuhl heute. Irgendwann entstand die Idee, dass Rollstühle nicht nur funktionieren sollten – sondern auch gut aussehen. Von da an kam Farbe ins Spiel.

Die Radstellung, der Schwerpunkt, das Material, die Radgröße, das Sitzkissen und die Farbe werden bis heute an die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers angepasst. "Das gab es vorher nicht", erklärt Jürgen Geider, der von Anfang an mit dabei war. Jedes Produkt wird von Hand gefertigt – made in Malsch.

"Heute gibt es etwa 140.000 Querschnittsgelähmte Menschen in Deutschland", erläutert Mitgeschäftsführer Thomas Hardt. Und es werden mehr. Dabei spielt die Altersentwicklung unserer Gesellschaft eine Rolle – aber auch das höhere Risikoverhalten vieler junger Menschen. Mountainbike-Abfahrten, Wandklettern ohne Seil oder Bungee-Jumping sind nur einige Beispiele für Sportarten, die einen Kick auslösen, die aber auch ein gewisses Risiko in sich tragen.

Die Rollstühle werden im Auftrag gefertigt und an Sanitätshäuser geliefert. Die kurzen Lieferzeiten sind ein wichtiges Verkaufsargument. Viele Rollstühle verlassen innerhalb eines Tages das Werk. Bei Spezialanfertigungen kann es ein bisschen länger dauern. Einer der Kunden war Wolfgang Schäuble, der seit einem Messerattentat im Rollstuhl sitzt. "Für ihn hatten wir immer einen Rollstuhl auf Lager. Damit wird ihn innerhalb kürzester Zeit beliefern konnten", so Geider.