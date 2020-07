Von Barbara Klauß

Mannheim. Südzucker sei auf einem guten Weg. Das betont der neue Vorstandsvorsitzende Niels Pörksen am Donnerstag bei der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens immer wieder. Trotz aller Unwägbarkeiten in der Corona-Pandemie sei das Unternehmen gut ins laufende Geschäftsjahr gestartet, erklärt er den Aktionären vor den Bildschirmen. Die Diversifizierung trage zur Stabilisierung bei. Und auch im Kerngeschäft Zucker sieht er das Unternehmen auf dem Weg zurück zur Profitabilität.

Dazu trägt auch eine Umstrukturierung in dem Geschäftsbereich bei, die bereits im Jahr 2019 angestoßen und nun beendet wurde. Monatelang hatten Management und Arbeitnehmervertreter über den damit einhergehenden Stellenabbau verhandelt – nun sei ein Sozialplan und Interessenausgleich vereinbart worden, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag, ohne jedoch zu sagen, wie viele Stellen in der Verwaltung und in der Mannheimer Zentrale mit rund 500 Mitarbeitern wegfallen werden. Darüber sollten zunächst die Mitarbeiter informiert werden, teilte er mir. Allerdings solle es so wenige betriebsbedingte Kündigungen geben wie möglich.

Wegen der Überkapazitäten im europäischen Zuckermarkt hat der größte Zuckerproduzent der Welt inzwischen auch fünf seiner 28 Werke stillgelegt. Durch den Stellenabbau und die Stilllegung der Werke will Südzucker die jährlichen Kosten um 100 Millionen Euro senken. Bereits in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sollen sich die Einsparungen Pörksen zufolge bemerkbar machen. Und das Management hat bereits weiteres Optimierungspotenzial in den Verwaltungsstrukturen identifiziert, wie Pörksen es ausdrückt, mit denen die Kosten um weitere 30 Millionen Euro reduziert werden sollen.

Doch zeigten die Maßnahmen im Zuckersegment bereits erste Wirkungen, erklärt Pörksen. Der Geschäftsbereich hatte – auch wegen extrem niedriger Preise – erhebliche Verluste eingefahren. Inzwischen ziehen die Preise wieder an, im ersten Quartal es laufenden Geschäftsjahres konnte Südzucker die Verluste in der Sparte deutlich reduzieren.

Im März erst wurde der promovierte Agrarwissenschaftler Pörksen Südzucker-Chef – nachdem sein Vorgänger Wolfgang Heer das Amt nach über zehn Jahren im Januar vorzeitig niedergelegt hatte. Er habe nun die Aufgabe, das Unternehmen nachhaltig und profitabel in die Zukunft zu führen, sagt Pörksen bei seiner Vorstellung. "Und es sind bereits wichtige Impulse gesetzt und Weichen gestellt worden." Auf Fragen von Aktionären nach seinen konkreten Zielen erklärt Pörksen, er wolle die Unternehmensstrategie überarbeiten und konkretisieren. Ein Ziel sei es, Wachstumsfelder klarer zu definieren.

An der breiten Aufstellung des Unternehmens mit seinen sehr unterschiedlichen Segmenten (darunter Spezialitäten mit Freiberger Pizza, Fruchtzubereitung oder die Bioethanol-Tochter Crop Energies) will Pörksen nicht rütteln. "Eine Aufspaltung des Unternehmens ist aus heutiger Sicht keine Option", sagt er. Die Diversifikationsstrategie habe sich sowohl im abgelaufenen Geschäftsjahr als auch in der Corona-Krise wieder als sehr stabilisierend erwiesen, erklärt er.

Zwar sei das Unternehmen trotz der Pandemie mit erfreulichen Zahlen ins Jahr gestartet, doch werde die Corona-Krise auch weiterhin deutliche Auswirkungen auf das Geschäft haben, sagt Pörksen und fordert Unterstützung von Politik und Verwaltung – und vor allem faire Wettbewerbsbedingungen. Auch um der Verpflichtung zu einem nachhaltigen Ergebnis nachzukommen, zahlt Südzucker für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie.

Anspruch sei es, so Pörksen, profitabel und nachhaltig zu wachsen sowie der ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens gerecht zu werden. Dabei sei das Unternehmen noch nicht am Ende. Aber auf einem guten und richtigen Weg.