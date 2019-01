Stuttgart. (dpa) Im ersten Verfahren um eine Musterfeststellungsklage in Deutschland vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart schwinden die Chancen für die Kläger. Das Gericht hat am Freitag nicht nur die Zulässigkeit hinterfragt, sondern auch Zweifel an der Begründung der Klage geäußert. In dem Stuttgarter Verfahren geht es um Autokredit-Verträge der Mercedes-Benz-Bank.

Die Schutzgemeinschaft für Bankkunden will als Kläger erreichen, dass die Widerrufsregeln in den Bankverträgen für unzulässig erklärt werden und damit auch die Fristen hinfällig sind. Dann, so hoffen Autobesitzer, könnten sie das Geschäft auch nach Jahren noch rückgängig machen und ihre Wagen zurückgeben - nicht nur, aber insbesondere inzwischen ungeliebte Diesel. Anwälte sprechen auch von einem "Widerrufs-Joker". Eine Entscheidung soll am 20. März fallen.

Der Vorsitzende Richter stellte am Freitag nicht nur fest, dass die fraglichen Widerrufsregeln für die Verbraucher nicht zu beanstanden sind. Er forderte auch Informationen nach, die die Zulässigkeit der Klage belegen sollen. Ein strittiger Punkt ist, ob der klagende Verein überhaupt genug Mitglieder hat und ob diese etwa als Rechtsanwälte nicht eigene Interessen verfolgen.

"Nicht jeder Verein soll einen solchen Prozess führen dürfen", erklärte der Vorsitzende Richter. Der Gesetzgeber habe so verhindern wollen, dass eine Klageindustrie entstehe. Die vorgelegte anonymisierte Liste mit 350 Mitgliedern reichte dem Gericht nicht als Beleg. Die Anwälte des Vereins hatten argumentiert, sie wollten ihre Mitglieder davor schützen, auf "schwarzen Listen" von Banken zu landen.

Der Klage der Schutzgemeinschaft für Bankkunden haben sich laut dem Bundesamt für Justiz rund 680 Fahrzeugbesitzer angeschlossen. Doch nur gut 140 der Eingetragenen könnten nach einer ersten Einschätzung als berechtigt angesehen werden, so der Richter. Neben Doppeleinträgen fehle in vielen Fällen auch der Beleg, dass überhaupt ein Darlehensvertrag vorliege. Eine Musterfeststellungsklage einzureichen, ist erst seit dem vergangenen November möglich. Verbraucherschützer können damit stellvertretend für viele Betroffene gegen Unternehmen klagen. Die Verbraucher selbst tragen dabei kein finanzielles Risiko.