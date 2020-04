Von Matthias Kros

St. Leon-Rot. Die knapp 600 Mitarbeiter am Hauptsitz der KS Gleitlager GmbH in St. Leon-Rot (bei Walldorf) sind bis Ende 2021 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Darauf habe man sich mit der Geschäftsführung geeinigt, teilte die IG Metall Heidelberg am Dienstag mit. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie jetzt sei das für die Belegschaft eine wichtige Garantie, sagte Thomas Bohlender, zuständiger Sekretär der Gewerkschaft. Zudem habe das Management Investitionen in Millionenhöhe für den Standort und Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter zugesagt.

Im Gegenzug mache die Belegschaft aber auch Zugeständnisse wie beispielsweise beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld, so Bohlender. Damit verschaffe man der Geschäftsführung finanzielle Spielräume für die Ausrichtung des Unternehmens auf die Zukunft. Mitglieder der IG Metall innerhalb der Belegschaft erhielten einen Bonus.

In St. Leon-Rot ist das Kompetenzzentrum für Industriegleitlager der KS Gleitlager GmbH. Hier werden Gleitlager ab Losgröße 1 für Musterteile, Prototypen und Kleinserien für den Industriebereich maßgefertigt. Das Unternehmen gehört zur Rheinmetall-Automotive AG mit Sitz in Neckarsulm. Die Gleitlager kommen unter anderem in der Automobilbranche zum Einsatz. Wegen der Corona-Krise ist die Produktion nach Angaben der IG Metall derzeit aber unterbrochen, anschließend sei Kurzarbeit geplant.

Die Geschäftsführung habe zum Jahresanfang 2020 von den Beschäftigten in St. Leon-Rot einen Beitrag für die anstehende Transformation gefordert, erklärte Bohlender die Vorgeschichte. Es sollte eigentlich um die Ausrichtung auf den sich ändernden Markt und eine bessere Wettbewerbsfähigkeit gehen. "Das hat sich durch die Corona-Krise der letzten Wochen mit anderen Punkten vermischt", so der Gewerkschafter. "Es wurde allen Parteien schnell klar, dass es nur funktioniert, wenn wir sehr schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen". So habe man früher als erwartet, nämlich bereits Ende März, in einer langen Verhandlung ein gemeinsames Eckpunktepapier erreicht.

Anfang April habe es wegen der eingeschränkten Versammlungsmöglichkeiten dann die erste virtuelle Mitgliederversammlung der IG Metall Heidelberg gegeben. "Die Mitglieder erhielten per Post einen QR-Code, anhand dessen Sie sich entweder per Smartphone oder Laptop einwählen konnten", so Bohlender. Im Chat sei dann das Ergebnis diskutiert worden. "Es war für alle eine seltsame Situation, rein virtuell eine Diskussion mit den Kollegen zu führen, aber es hat sich gelohnt," so der Sekretär der IG Metall.